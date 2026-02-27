جهان
افزایش آمادگی نظامی امریکا نزدیکی ایران؛ پروازهای شهر استانبول ترکیه به تهران تعلیق شدند
پروازهای شهر استانبول ترکیه به تهران عصر روز جمعه به دلیل افزایش آمادگی نظامی ایالات متحده در اطراف ایران به حالت تعلیق درآمد.
میدان هوایی بینالمللی استانبول دیروز اعلام کرد که پروازهای خطوط هوایی ترکیه و دو خط هوایی ایرانی به تهران لغو شده است.
پرواز خطوط هوایی ترکیه به شهر تبریز در شمال ایران که قرار بود صبح امروز انجام شود نیز لغو شد.
در همین حال، وزارت امور خارجۀ ایتالیا روز جمعه از شهروندان ایتالیایی خواست ایران را ترک کنند. این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که به ایتالیاییهایی که به عنوان گردشگر از ایران بازدید کردهاند و حضورشان در آنجا کاملاً ضروری نیست، توصیه میشود ایران را ترک کنند.
در حالی که مذاکرات با ایالات متحده بر سر برنامه هستهای ایران تاکنون هیچ نتیجه ملموسی نداشته است، ایالات متحده پیش از حملۀ نظامی احتمالی به ایران، حضور نظامی خود را در شرقمیانه تقویت کرده است.
روبیو خودداری ایران از مذاکره دربارۀ برنامۀ موشکیاش را "مانعی بزرگ" توصیف کرد
در آستانۀ آغاز دور دیگری از مذاکرات "غیرمستقیم" ایران و امریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده در گفتوگو با خبرنگاران خودداری جمهوری اسلامی از مذاکره بر سر برنامۀ موشکی خود را "مانعی بزرگ" توصیف کرد.
روبیو روز چهارشنبه، ششم حوت با اشاره به این که مذاکرات روز پنجشنبه عمدتاً بر برنامۀ اتمی ایران متمرکز خواهد بود، موشکهای بالیستیک ایران را "تهدیدی جدی" برای امریکا توصیف کرد و هشدار داد که تهران "در مسیر" ساخت موشکهایی است که "در نهایت" به خاک امریکا خواهد رسید.
این نکتهای است که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا نیز در سخنرانی خود در کانگرس در هفتۀ جاری به آن اشاره کرد.
روبیو در ادامه دربارۀ موشکهای بالیستیک کوتاهبردی حرف زده که همین الان نیز تهران در اختیار دارد و "تهدیدی برای منافع امریکا" در منطقه به شمار میروند.
او گفت: "آنها هزاران موشک کوتاهبرد در اختیار دارند که میتوانند به پایگاههای امریکا در منطقه، به عربستان سعودی و قطر و بحرین و امارات، برسند. این همین الان هم تهدیدی برای ماست."
وزیر خارجۀ امریکا در عین حال بر دیپلوماسی و گفتوگو با حکومت ایران تأکید کرد و گفت که ترمپ همچنان "دیپلوماسی را ترجیح میدهد."
رئیس جمهور ایران: چشمانداز خوبی برای گفتوگوها با امریکا وجود دارد
همزمان با راهی شدن هیئت ایرانی به ژینو برای برگزاری سومین دور مذاکرات با ایالات متحدۀ امریکا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته که «چشمانداز خوبی» برای این گفتوگوها وجود دارد.
رسانههای ایران روز چهارشنبه(۲۵ فبروری) گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، در رأس یک هیئت ایرانی برای دور سوم مذاکرات با امریکا، عازم شهر ژینو در سوئیس شده است.
این مذاکرات قرار است امروز(پنجشنبه ۲۶ فبروی) دایر شود.
برگزاری این دور از مذاکرات که حساس خوانده شده، در حالی صورت میگیرد که ایالات متحده یک ناوگان بزرگ بحری را در آبهای جنوب ایران مستقر کرده، تا در صورت تصمیم دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، دست به حملۀ احتمالی بزند.
گوگل، فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرد
شرکت تکنولوژی گوگل می گوید که فعالیت یک گروه هکری مرتبط با چین را مختل کرده که با نامهای UNC2814 و گالیوم شناخته میشود.
براساس خبرگزاری رویترز، چارلی اسنایدر، مدیر ارشد گروه تهدید اطلاعات گوگل، چهارشنبه(۲۵ فبروری) گفت که این گروه ها دسترسی تأییدشده به ۵۳ نهاد در ۴۲ کشور جهان داشته و در زمان مختل شدن فعالیتآنها، احتمال دسترسی در حداقل۲۲ کشور دیگر نیز وجود داشت.
گوگل می گوید که با بستن پروژههای گوگل کلاود، غیرفعالساختن حسابها و از کار انداختن زیربناهای اینترنتی این گروه، فعالیتهای آنها را متوقف کرده است.
به گفتۀ گوگل، فعالیت این گروهها جدا از کمپاین هکری موسوم به سالت تایفون است که ایالات متحدۀ امریکا آن را به چین نسبت داده است.
سفارت چین در امریکا هرگونه دخالت را رد کرده، گفته که چین با هک کردن و حملات سایبری مخالف است.
سویدن میخواهد، اخراج مهاجرانی پس از محکومیت را به شدت افزایش دهد
حکومت سویدن می گوید که میخواهد تعداد مهاجرانی را که پس از محکومیت از این کشور اخراج میشوند، به شدت افزایش دهد و هر جرمی با مجازات بیش از جریمه نقدی، باید به اخراج منجر شود.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، یوهان فورسل وزیر مهاجرت سویدن، چهارشنبه(۲۵ فبروری) گفت که مجرمان خارجی مدتهاست که در سویدن «مورد حمایت» قرار گرفتهاند.
حکومت راستگرای اولف کریسترسون در سویدن با حمایت دموکراتها، صلاحیت های پولیس را افزایش داده و برنامههایی برای کاهش سن مسئولیت جزایی از ۱۵ به ۱۳ سال ارائه کرده است.
قانون جدید سارنوالان را موظف میکند که اخراج را بخشی از حکم سازند و انتظار میرود که سالانه حدود سه هزار تن اخراج شوند که حدود شش برابر اوسط رقم فعلی است.
این قانون سر از اول سپتمبر اجرا خواهد شد، اما ابتدا توسط شورای قانونگذاری سویدن بررسی میشود. سویدن طی بیش از یک دهه، با افزایش جرایم سازمانیافتۀ خشونتآمیز و برخوردهای گروههای مجرمین روبرو بوده است.
ادارۀ مبارزه با مواد مخدر م. م در مورد تدارک اسکَنرها در سرحدات افغانستان، تعهد کرده است
پولیک اوک سیری، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC) با عبدالرحمن منیر، معین وزارت امور داخلهٔ حکومت طالبان، دیدار کرد.
خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان چهارشنبه(۲۵ فبروری) گزارش داد که در این نشست، معین وزارت داخله از این مقام بینالمللی درخواست کرد تا برای کنترول بهتر سرحدات افغانستان، اسکَنرهای مجهز فراهم شود.
خبرگزاری باختر افزوده که آقای سیری از دستاوردهای مقابله با مواد مخدر ستایش کرده و برای همکاری در زمینهٔ تدارک اسکَنرها تعهد کرده است.
این در حالیست که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه گذشته، در یک گزارش گفته که در افغانستان علاوه بر مواد مخدر صنعتی و سوء استفاده از داروهای طبی از مواد مخدر سنتی نیز بطور گسترده، استفاده می شود
درحمله انتحاری در پنجاب پاکستان دو پولیس کشته شدند؛ مسئولیت حمله را «تی تی پی» پذیرفت
یک مقام محلی در منطقه بهکر ایالت پنجاب پاکستان میگوید که یک مهاجم انتحاری روز سهشنبه یک پوسته تلاشی را هدف قرار داد.
به گزارش رویترز شهزاد رفیق، رئیس پولیس این منطقه، در این حمله دو پولیس کشته شده و پنج تن دیگر، از جمله دو کارمند واکسین پولیو زخمی شدهاند.
این درحالی است که پیشتر هفت تن به شمول دوغیرنظامی در حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ کوهات ایالت خیبرپختونخوا روز سه شنبه، ۵ حوت ، کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته است.
یوناما: ۵ میلیون مهاجر در جریان دوسال گذشته به افغانستان بازگشته اند
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که در دو سال گذشته حدود ۵ میلیون مهاجر، معادل نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت افغانستان به این کشور بازگشتهاند.
بر بنیاد این اعلامیهای که روز سهشنبه، ۵ حوت در صفحه فیسبوک یوناما نشر شده، تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۷۸ میلیون افغان به کشور برگشتهاند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بودهاند.
یوناما گفته است که افزایش بیسابقه بازگشتکنندگان فشار زیادی بر امکانات مرزی وارد کرده و ارائه خدمات اولیه را با چالش مواجه ساخته است.
به گفته این نهاد، با وجود افزایش کمکهای بشردوستانه، کمبود بودجه باعث شده که نیاز همه بازگشتکنندگان برآورده نشود و زنان، کودکان و افراد بیسرپرست از آسیبپذیرترین گروهها هستند.
در حملۀ مردان مسلح ، ۵ پولیس و ۲ غیرنظامی در کوهات ایالت خیبرپختونخوا کشته شدند
مقام ها می گویند که هفت تن به شمول دوغیرنظامی در حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ کوهات ایالت خیبرپختونخوا امروز سه شبه ( ۵ حوت ) کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
نعمان زیب سخنگوی پولیس کوهات به رادیو مشال گفت که مردان مسلح به موتر نیروهای پولیس در جادۀ شکردره در لاچی تحصیل ، حمله کردند.
به گفتۀ او ، در این حمله یک مقام پولیس به نام اسد محمود و چهار پولیس دیگر کشته شدند.
او افزود که دو غیرنظامی نیز در این رویداد جان باختند.
حملات به نیروهای امنیتی در خیبرپختونخوا در این اواخر افزایش یافته و مسئولیت این رویداد ها را اکثراً تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، به عهده گرفته است.
مسئولیت حملۀ امروز را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته.
تهاجم روسیه بر اوکراین وارد پنجمین سال شد
این تهاجم که از ۲۴ ماه فبروری سال ۲۰۲۲ ادامه دارد ، پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در اروپا دانسته می شود.
ارقام در مورد تلفات این جنگ متفاوت است.
در یک گزارش اخیر تعداد کشته شده ها، زخمی ها و مفقود شده های روس یک میلیون و دوصد هزار تن و از اوکراینی ها پنجصد هزار تا ششصد هزار نفر گفته شده است.
این جنگ همچنان میلیون ها اوکراینی را از خانه های شان آواره کرده است.
بانک جهانی در آستانۀ آغاز پنجمین سال جنگ اوکراین اعلام کرد که احیای اقتصاد این کشور طی یک دهه ۵۸۸ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.
این بانک افزوده است که برای آغاز کار در مورد احیای اقتصاد اوکراین جنگ باید پایان یابد.