سه شنبه ۱۲ حوت ۱۴۰۴ کابل ۱۲:۵۶

افغانستان

سازمان ملل متحد: طی هفته گذشته حداقل ۳۴ غیرنظامی در افغانستان کشته شده‌اند

استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد گزارش داده است که در درگیری‌های فزاینده بین طالبان و پاکستان، طی هفته گذشته حداقل ۳۴ غیرنظامی در افغانستان کشته و ۸۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند که زنان و کودکان نیز شامل آن اند.

استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۱ حوت در نیویورک گفت که دبیرکل عمیقاً نگران افزایش خشونت و تأثیر آن غیرنظامیان است و خواستار توقف فوری خصومت‌ها شده است.

او از طرفین خواست تا اختلافات خود را از طریق دیپلماتیک حل کنند.

درگیری‌ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر است.

بر اساس آمار رسمی طالبان، از ۲۱ فبروری تا ۲ مارچ، در نتیجه درگیری‌ها در افغانستان، ۵۸ غیرنظامی کشته و ۷۱ غیر نظامی دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند.

شهروندان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته اند تا برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، پاکستان را تحت فشار قرار دهد.

در همین حال سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه درگیری‌ها و محدودیت‌های رفت و آمد در مناطق مرزی، توانایی سازمان‌های بشردوستانه برای ارائه کمک را کاهش داده است.

این سازمان از همه طرف‌های درگیر خواست تا به قوانین بین‌المللی بشردوستانه، به ویژه حفاظت از غیرنظامیان، امدادگران بشردوستانه و زیرساخت‌های غیرنظامی، پایبند باشند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

طالبان: نماینده بریتانیا برای افغانستان با اشاره به تنش با پاکستان گفت که جنگ راه‌حل نیست

منازعه افغانستان و پاکستان

ریچارد لیندزی، نماینده بریتانیا برای افغانستان با اشاره به تنش جاری میان حکومت طالبان در افغانستان با حکومت پاکستان گفته است که لندن اوضاع را از نزدیک دنبال می‌کند و جنگ راه‌حل نیست.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این سخن را لیندزی روز دوشنبه در نشست آنلاین با ملا عبدالواسع، رئیس عمومی دفتر ریاست‌الوزرای حکومت طالبان ابراز کرد.

فطرت در ایکس خود به نقل از لیندزی نوشت که بهتر است کشورهای میانجی وارد عمل شوند و مشکلات از طریق گفت‌وگو حل شود.

به گفتۀ فطرت، عبدالواسع نیز گفته است که حکومت طالبان همواره بر روابط حسنه با جهان، منطقه و کشورهای همسایه تاکید کرده است.

درگیری‌ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه‌ترین گزارش‌ها دوشنبه ۱۱ حوت حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر بود.

ادامه خبر ...

در ده ولایت افغانستان بارش برف و باران در روز سه‌شنبه پیش‌بینی شده است

افغانستان - (عکس آرشیف)

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در افغانستان در بیانیه‌ای گفته است که ولایت‌های فراه، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و بدخشان به روز سه‌شنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود.

میزان بارندگی بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر و سطح بارش برف بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر برآورد شده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که پوشش برف در برخی مناطق افغانستان در زمستان امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد.

به گفته این نهاد، افزایش برف و باران می‌تواند بر کشت گندم در فصل بهار و مهم‌تر از آن، بر رشد تخم تازه کشت شده، به‌ویژه در مناطق خشک تأثیر مثبتی داشته باشد.

ادامه خبر ...

تیم های کریکت افغانستان و هند در بازی های تست و یک‌روزه در ماه جون رو به رو می شوند

آرشیف

قرار است که تیم های ملی کریکت افغانستان و هند در ماه جون امسال یک مسابقه تست و سه بازی یک‌روزه انجام دهند.

کریکت بورد هند امروز دوشنبه (۱۱ حوت و ۲ مارچ ) اعلام کرد که بازی تست از ششم تا دهم جون برگزار خواهد شد.

دیدار نخست یک‌روزه در چهاردهم جون ، بازی دوم در هفدهم و سومین مسابقه یک‌روزه در بیستم جون انجام خواهند شد.

این بازی ها به میزبانی هند در چهار ورزشگاه برگزار می شوند.

انتظار می رود که افغانستان پیش از رقابت های ماه جون در برابر هند تا حدود ده روز دیگر با سریلانکا رو به رو شود.

افغانستان و سریلانکا نخست در سه بازی بیست اووره و سپس در سه بازی یک‌روزه به مصاف هم خواهند رفت.

تیم ملی کریکت افغانستان برای مسابقات در برابر سریلانکا کمپ تمرینی را در خوست برگزار کرده است.

ادامه خبر ...

طالبان مدعی اند که با پهپاد برخی پایگاه های نظامی پاکستان را هدف قرار داده ، اسلام آباد در این باره هنوز چیزی نگفته

آرشیف

وزارت دفاع طالبان با نشر ویدیویی از پرواز یک پهپاد، ادعا کرده که برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان را هدف حملۀ هوایی قرار داده است.

این وزارت در ایکس نوشته است که قوای هوایی طالبان روز یکشنبه (۱۰ حوت ) بار دیگر حملات هوایی

را بر پایگاه های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند.

در ادامه آمده است که در این حملات پایگاه نورخان در راولپندی، قول اردوی ۱۲ در کویته بلوچستان، و کمپ خویزو در مهمند ایجنسی خیبرپختونخوا هدف قرار داده شدند.

وزارت دفاع طالبان گفته است که این حمله ها در پاسخ به حملات هوایی اردوی پاکستان بر کابل و بگرام صورت گرفته است.

برخی رسانه ها دیروز گزارش داده بودند که پاکستان میدان هوایی بگرام را هدف حملۀ هوایی قرار داده است.

پاکستان در مورد ادعای وزارت دفاع طالبان هنوز چیزی نگفته ؛ اما وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان حملات پهپادی پیشین این گروه را به تحریک طالبان پاکستان ، تی‌تی‌پی، نسبت داده بود.

نوعیت پهپادی که طالبان مدعی اند از آن برای اجرای حملات علیه پاکستان استفاده کرده اند مشخص نیست.

ادامه خبر ...

قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه در دو ولایت افغانستان آغاز شود

تطبیق واکسین پولیو در افغانستان (تصویر آرشیف)

نهاد افغانستان عاری از پولیو (فلج کودکان) روز یکشنبه، ۱۰ حوت در اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که این کمپاین واکسین برای کودکان زیر ۵ سال در شماری از ولسوالی‌های ولایت‌های فاریاب و بادغیس آغاز خواهد شد.

جزئیات بیشتری در مورد اینکه این کمپاین چند روز طول خواهد کشید و چه تعداد کودک در برابر فلج اطفال واکسین خواهند شد، ارائه نشده است.

در سال ۲۰۲۶ هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است، اما طبق گزارش سازمان جهانی صحت، در سال ۲۰۲۵، دست کم ۹ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است.

افغانستان و پاکستان، تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس فلج اطفال هنوز به گونۀ کامل در آنها ریشه کن نشده است.

ادامه خبر ...

ادامۀ درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان؛ شهباز شریف سفرش به روسیه را لغو کرد

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان

همزمان با ادامۀ تنش‌ها و درگیری‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان سفر برنامه‌ریزی شدۀ خود به روسیه را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که روز یک‌شنبه، ۱۰ حوت از سوی دفتر شریف منتشر شده، دلیل لغو این سفر که قرار بود از ۳ تا ۵ مارچ انجام شود، "تحولات منطقه‌ای و داخلی" خوانده شده است.

لغو سفر صدر اعظم پاکستان به روسیه در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی از درگیری میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان در امتداد خط دیورند و حملات هوایی از هر دو طرف منتشر شده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده که ناوقت‌های روز یک‌شنبه صدای انفجارهایی در کابل شنیده شد. از سوی دیگر حکومت طالبان اعلام کرد که با دافع هوا به سوی طیاره‌های پاکستان در فضای کابل شلیک کرده است.

عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی شده که "در واکنش به تجاوزات هوایی پاکستان در کابل، بگرام و برخی مناطق دیگر" برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف حملات هوایی قرار داده اند.

او جزئیات نداده که چگونه حملات هوایی انجام داده اند، اما ویدیوی کوتاهی از پرواز یک درون را در صفحۀ ایکس خود منتشر کرده است.

پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر حملات هوایی پاکستان به پایگاه هوایی بگرام منتشر شده بود، اما فضل الرحمن مسکینیار، سخنگوی والی طالبان در پروان مدعی شده که جت‌های پاکستانی تلاش کردند به این پایگاه حمله کنند، اما نیروهای آنها این حملات را دفع کردند و این حملات هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی نداشته است.

ادامه خبر ...

منابع امنیتی: طالبان حملات هوایی را بر قول اردوی پاکستان در کویته انجام دادند

پاکستان

در ادامۀ تنش میان طالبان افغان و پاکستان، منابع امنیتی گفته‌اند که طالبان افغان پیش از چاشت امروز یک‌شنبه حملات هوایی را بر قول اردوی شهر کویتۀ پاکستان انجام دادند.

طلوع نیوز به نقل از منابع امنیتی که هویت شان را افشا نکرده، گزارش داده که این حملات در پاسخ به «بمباران کورکورانۀ» دیشب نظامیان پاکستان بر قلمرو افغانستان صورت گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است.

این پس از آنست که مقامات حکومت طالبان امروز اعلام کردند که در حملات نظامیان پاکستان در افغانستان به غیرنظامیان تلفات رسیده است.

حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکۀ ایکس نوشت که در حملات طیاره‌های بی‌سرنشین پاکستان بر ولایت ننگرهار دیشب دستکم دو تن بشمول یک زن کشته شدند.

او افزوده است که در این حملات در ولسوالی غنی‌خیل دو تن دیگر زخمی و چهار خانه تخریب شدند. به گفتۀ فطرت، در حملۀ هاوان پاکستان بر یک خانه در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا نیز شب گذشته یک غیرنظامی کشته شد.

مقامات پاکستان تا کنون به گونۀ رسمی در این مورد تبصره نکرده‌اند.

ادامه خبر ...

طالبان نشرات تلویزیون راه فردا را متوقف کرد

لوگو یا نشان تلویزیون راه فرداد

حکومت طالبان اعلام کرده است که تلویزیون «راه فردا» را که از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تأسیس شده بود، بسته است.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، ناوقت روز شنبه ۹ حوت در صفحه ایکس خود نوشته است که «نشریات مربوط به محمد محقق متوقف و دارایی‌های آن مصادره شد.»

او دلیل آورده که حکومت طالبان به این خاطر تلویزیون راه فردا را بسته و دارایی ‌های محقق را مصادره کرده است که به گفته آنان، محقق حملات اخیر پاکستان را توجیه کرده و حملات تلافی‌جویانه طالبان را محکوم کرده است.

رادیو و تلویزیون راه فردا در سال ۱۳۸۵خورشیدی در کابل از سوی محمدمحقق تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

این تلویزیون بیشتر برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و خبری نشر می‌کرد.

محمد محقق پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ترکیه رفت و در آنجا همراه با خانواده‌اش اقامت دارد.

آقای محقق تاکنون در مورد متوقف شدن نشرات تلویزیون راه فردا چیزی نگفته است.

این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌های شدید در نشرات و وضعیت بد اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و شماری نیز فعالیت‌شان را متوقف کرده‌اند.

ادامه خبر ...

مقام‌های طالبان از سقوط یک طیاره جنگی پاکستانی در ننگرهار خبر دادند؛ پاکستان رد می‌کند

یک طیاره جنگی پاکستانی روز شنبه در شهر جلال‌آباد سقوط کرده است.

سخنگوی پولیس طالبان در ننگرهار می گوید که این طیاره توسط آنان سرنگون شده و پیلوت آن زنده بازداشت شده است؛ اما پاکستان این ادعا را رد کرده است.

این رویداد پس از حملات هوایی پاکستان بر چند شهر افغانستان و تشدید درگیری‌های مرزی روز گذشته رخ داده است.

شاهدان از شنیدن صدای انفجار در نزدیکی میدان هوایی جلال‌آباد خبر داده‌اند.

در همین حال، هر دو طرف یکدیگر را به حملات متقابل متهم کرده‌اند و از تلفات خبر می‌دهند، اما این آمارها به‌گونه مستقل تأیید نشده است.

هم‌زمان با افزایش تنش‌ها، شماری از کشورها و سازمان ملل از افغانستان و پاکستان خواسته‌اند که برای کاهش تنش‌ها به گفت‌وگو روی آورند.

ادامه خبر ...

