تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در کنر گزارش داده که حدود ساعت ده صبح یکشنبه۱۰ حوت، در ولسوالی خاص این ولایت، سه کودک در نتیجه فیر مرمی توپ نیروهای پاکستانی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

میرزمان، یکی از ساکنان روستای هجرت‌آباد در این ولسوالی، در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، پاکستان را تحت فشار قرار دهد.

اینها غیرنظامی بودند، نه سرباز، پاکستان همیشه غیرنظامیان را هدف قرار داده است

ما می‌خواهیم جامعه بین‌المللی پاکستان را به خاطر کشتن غیرنظامیان مورد سوال قرار دهد."

بر اساس آمار رسمی طالبان، از ۲۱ فبروری تا ۲ مارچ، در نتیجه درگیری‌ها در افغانستان، ۵۸ غیرنظامی کشته و ۷۱ غیر نظامی دیگر زخمی شده‌اند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند.

پاکستان نیز از آغاز این درگیری‌ها تاکنون مدعی شده که بیش از هزار تن از نیروهای طالبان کشته یا زخمی شده‌اند.

عطاالله ترار وزیر اطلاعات پاکستان، در صفحه ایکس خود روز دوشنبه، ۱۱ حوت، اعلام کرد که تا دوم مارچ نیروهای پاکستانی در ۵۱ نقطه در افغانستان حملات انجام داده و تجهیزات نظامی طالبان را نیز منهدم کرده‌اند.

همزمان، وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که تعدادی از مراکز مهم نظامی در پاکستان را هدف قرار داده است.

این وزارت روز دوشنبه، ۱۱ حوت، اعلام کرد که در امتداد ولسوالی شکین ولایت پکتیکا، تانک زرهی نیروهای پاکستانی را منهدم کرده است.

عنایت‌الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان، در بیانیه ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، مدعی شده که از آغاز درگیری ‌ها تاکنون بیش از ۱۰۰ سرباز پاکستانی کشته و ۲۵ پایگاه آنان منهدم شده است.

در بیانیه دیگری این وزارت نیز گفته شده که روز یکشنبه، ۱۰ حوت، نیروهای طالبان پایگاه‌های نظامی راولپندی نورخان، کویته، خیبرپختونخوا و چند مرکز مهم دیگر در پاکستان را هدف حملات هوایی قرار داده‌اند.

رادیو آزادی نمی تواند این ادعاها را به صورت مستقل تأیید کند.

در این حال شماری از ساکنان کابل می گویند که شب قبل دوبار صدای پرواز طیاره های جنگی و تیراندازی را شنیده اند.

یکی از ساکنان ناحیه ۲۲ کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

شب گذشته در برخی از مناطق کابل صدای تیراندازی و انفجار شنیده شد

اما من دقیقاً نمی‌دانم کجا، زیرا نه رسانه‌ها و نه مردم اجازه ندارند به مناطق حادثه رفته و اطلاعات را به مردم ارائه دهند. وضعیت به این شکل است، بنابر این مردم شب‌ها بسیار می‌ترسند و نمی‌دانند بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد."

یک باشنده دیگر کابل در پیام به رادیو آزادی نوشته که «در کابل دو تا سه محل صدای انفجار بمب شنیده شده، اما بیشتر فیر ها دافع هوا بوده اند.»

عنایت‌الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به پرسش های رادیوآزادی پاسخ نداد، اما پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مردم کابل نباید از فیر های دافع هوا که در برابر پرواز طیاره های پاکستانی صورت می گیرد، نگران باشند.

یک خبرنگار محلی در ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا دوشنبه ۱۱ حوت به رادیو آزادی گفت که در تورخم نیز درگیری شدیدی میان دو طرف ادامه دارد.

"منابع امنیتی محلی به ما تأیید کردند که درگیری‌های سنگین عصر دیروز در تورخم ادامه داشت و چندین پوستۀ نیروهای پاکستانی در آن سوی مرز نابود شده است. اینجا در جلال‌آباد، صدای طیاره ها دوباره شنیده شد و طالبان با دافع هوا به آنها فیر کردند."

او همچنین گفت که بسیاری از ساکنان نزدیک خطوط گذرگاه ها بین دو کشور در ننگرهار به دلیل ترس از جنگ، خانه‌های خود را ترک کرده و هنوز باز نگشته‌اند.

برخی دیگر در امتداد خط دیورند نیز می گویند که به دلیل ترس از جنگ، مناطق خود را ترک کرده‌اند و ادعا می کنند نیروهای پاکستانی به جای پایگاه‌های طالبان، خانه‌ها و روستاها را هدف قرار می‌دهند.

احمدالله، یکی از ساکنان ولسوالی علی‌شیرو – تریزیو در ولایت خوست که اکنون با خانواده‌اش به شهر خوست بیجا شده به رادیو آزادی گفت:

قبلاً پایگاه‌های طالبان را هدف قرار می‌دادند، اما اکنون خانه‌ها و روستاهای مردم را هدف گرفته‌اند

چهار صد تا پنجصد خانه تخلیه شد، هیچ چیزی با خود نیآوردیم، فقط جان خود را نجات دادیم."

این درگیری‌ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان در شب ۲۱ فبروری برخی مناطق پکتیکا و ننگرهار را هدف قرار داد و باعث تلفات غیرنظامیان شد.

طالبان اعلام کردند که در این حملات یک خانواده ۱۸ نفره کشته و تعدادی دیگر زخمی شده‌اند، اما دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان (یوناما) بر اساس اطلاعات اولیه اعلام کرد که ۱۳ نفر کشته و ۷ نفر دیگر در این رویداد زخمی شده‌اند.

پاکستان نیز مدعی شد که در این حملات، هفت مرکز مرتبط با تحریک طالبان پاکستان و داعش خراسان را هدف قرار داده و ۷۰ نفر کشته شده‌اند.

طالبان بارها تأکید کرده‌اند که خاک افغانستان بر علیه سایر کشور ها استفاده نمی‌شود و تحریک طالبان پاکستان، مسئله داخلی آن کشور است.