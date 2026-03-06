دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می گوید که جز «تسلیم بی‌قید و شرط» توافقی با ایران صورت نخواهد گرفت.

ترمپ روز جمعه(۱۵ حوت) در شبکۀ اجتماعی تروث سوشال متعلق به او، نوشته که «هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بی‌قید و شرط! سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول."

رئیس‌جمهور امریکا همچنین گفته که بطور خستگی‌ناپذیر تلاش خواهد کرد، تا ایران از لبهٔ نابودی بازگردانیده شده و از نظر اقتصادی بزرگ‌تر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه ساخته شود.

در این حال شهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در پیامی هدف قراردادن همسایگان عرب ایران، توسط جمهوری اسلامی با راکت و طیارات بی پیلوت را محکوم کرده است.

رضا پهلوی روز جمعه با اشاره به اینکه دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی«هرگز خواست ملت ایران نبوده»، گفته که «قبل از انقلاب ۵۷، ایران با رهبران عرب همکاری نزدیک داشت» و «دوباره نیز شریکان واقعی خواهد بود.»

حملات هوایی امریکا واسرائیل بر ایران که در ۲۸ فبروری آغاز شد، ادامه دارد.