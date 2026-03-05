لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۱۴ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۴۶

جهان

دونالد ترمپ: هرکس بخواهد رهبر جدید ایران باشد، در نهایت کشته خواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

در آستانۀ ششمین روز از حملۀ امریکا و اسرائیل به خاک ایران و زمزمه‌های جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تأکید کرد که امریکا و اسرائیل در جنگ با ایران در موقعیت قدرتمندی قرار دارند و هرکس گزینۀ رهبری جمهوری اسلامی شود، کشته خواهد شد.

همزمان با این اظهارنظر در روز چهارشنبه، ۱۳ حوت، سنای ایالات متحده به طرحی که برای ممانعت از ادامۀ عملیات نظامی امریکا در ایران تهیه شده بود، رأی مثبت نداد و دولت ترمپ رسماً این فرصت را یافت که به عملیات خود ادامه دهد.

هدف از این طرح ملزم‌کردن دولت دونالد ترمپ به توقف عملیات نظامی در ایران بود.

رئیس‌جمهور امریکا روز چهارشنبه در جمع عده‌ای از مدیران شرکت‌های فناوری در قصر سفید گفت: "ما اکنون در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم و رهبری آن‌ها (ایران) به‌سرعت در حال از بین رفتن است. هر کسی که به نظر می‌رسد می‌خواهد رهبر شود، در نهایت کشته می‌شود."

دونالد ترمپ افزود که زرادخانه موشک‌های بالستیک تهران "به‌سرعت در حال نابودی است."

ساعاتی بعد سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده در جریان گزارش‌هایی است که می‌گوید مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر سابق ایران، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای جانشینی او مطرح شده است.

پیشتر روزنامۀ نیویارک‌تایمز در روز چهارشنبه "به نقل از سه مقام ایرانی" گزارش داده بود که مجلس خبرگان در حال بررسی انتخاب مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، به‌عنوان رهبر جدید ایران است و احتمال دارد این تصمیم به‌زودی اعلام شود. به گفتۀ این منابع، فرماندهان سپاه از نامزدی او حمایت کرده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تداوم حملات به نقاط مختلف ایران در صبح امروز

یکی از مرکزهای پولیس در تهران که اخیراً هدف حمله قرار گرفته است.
یکی از مرکزهای پولیس در تهران که اخیراً هدف حمله قرار گرفته است.

صبح امروز (پنج‌شنبه) گزارش‌هایی از وقوع حملات به نقاطی دیگر در ایران از جمله در تهران و البرز منتشر شد.

این در حالیست که ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه موج بزرگی از حملات هوایی علیه زیرساخت‌های حکومت ایران را در "سراسر تهران" انجام داد.

خبرگزاری‌های داخل ایران حملات به مناطقی در تهران از جمله "محوطۀ میدان هوایی مهرآباد، چند نقطه در غرب میدان آزادی، تهرانسر و چیتگر" و نیز یکی از مرکزهای نظامی در نزدیکی قم را تأیید کردند.

از سوی دیگر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حمله به اهدافی در شهرهای مریوان و سقز در شامگاه چهارشنبه را نشان می‌داد.

اهدافی در یزد نیز شامگاه چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت که بر اساس گزارش‌های غیررسمی از جمله این اهداف می‌توان به "سایت موشکی نزدیک پارک کوهستان یزد"اشاره کرد.

رسانه‌های حکومتی ایران گزارشی از حملات به ایران منتشر نمی‌کنند. همزمان قطع اینترنت سبب شده اطلاعات دقیق و جامعی از مراکز مورد حمله در دسترس نباشد.

ایران نیز در واکنش، در نخستین ساعات بامداد پنجشبه به وقت محلی، چند موشک به سوی مناطق مختلف اسرائیل از جمله اورشلیم شلیک کرد.

ادامه خبر ...

وانگ یی: چین نماینده ویژه‌ای برای میانجی‌گری به شرق میانه می‌فرستد

وانگ یی، وزیر خارجه چین، روز چهارشنبه ۱۳ حوت، به همتایان خود در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که چین یک نماینده ویژه به شرق میانه اعزام خواهد کرد تا برای میانجی‌گری اقدام کند.

در پنجمین روز حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل با ایران و هم‌زمان با ادامه حملات ایران به کشورهای عربی خلیج فارس، وزارت خارجه چین در بیانیه‌هایی این موضوع را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، آقای وانگ یی در تماس تلیفونی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش از خویشتنداری عربستان و تأکید این کشور بر حل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز قدردانی می‌کند.

در یک تماس تلیفونی جداگانه با وزیر خارجه امارات متحده عربی، وانگ یی گفت «خط قرمز» حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌ها نباید نقض شود و اهداف غیرنظامی، از جمله تأسیسات مرتبط با انرژی، نباید مورد حمله قرار گیرند.

چین بخش اعظم نفت مورد نیاز خود را از شرق میانه تأمین می‌کند.

این درحالیست که شرکت تحلیل بازار انرژی، کپلر، روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد نفتکش‌ها در تنگهٔ هرمز از زمان آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، ۹۰ درصد کاهش یافته است.

ادامه خبر ...

وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرد که ۷ پوستۀ نیروهای پاکستان را تصرف کرد

مرز افغانستان و پاکستان (عکس آرشیف)
مرز افغانستان و پاکستان (عکس آرشیف)

وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که نیروهای طالبان در قول اردوی ۲۰۵ البدر قندهار ۷ پوستۀ نیروهای پاکستان را تصرف کردند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت امروز در شبکه ایکس همچنان مدعی شد که این نیروها دیشب ده‌ها تن از سرباز پاکستان را کشته و زخمی کرده‌اند.

تا کنون این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقامات پاکستان نیز در این مورد تبصره نکرده‌اند.

اما پیش از این مقامات پاکستان هم ادعا کرده‌اند که به طالبان در جریان درگیری میان دو طرف تلفات وارد شده است.

ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور ترکیه بر آتش‌بس میان حکومت طالبان افغان و نظامیان پاکستان تاکید کرد

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان
رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، می‌گوید کشورش آماده است در تلاش‌ها برای تحکیم دوباره آتش‌بس به منظور پایان دادن به درگیری‌ها میان حکومت طالبان افغان و نظامیان پاکستان سهم بگیرد.

بر اساس گزارش‌ رسانه‌ها، رئیس‌جمهور ترکیه روز سه‌شنبه، در گفت‌وگوی تلفنی با صدراعظم پاکستان، شهباز شریف، درباره تنش میان افغانستان و پاکستان و همچنین جنگ جاری در شرق‌میانه صحبت کرده است.

انقره پیش از این نیز برای برقراری آتش‌بس میان اسلام‌آباد و کابل کمک کرده و چندین بار میزبان گفت‌وگوهای هیئت‌های دو کشور بوده است.

این در حالی است که درگیری میان دو طرف همچنان روان است.

ادامه خبر ...

حکومت بریتانیا صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف می‌کند

شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا

حکومت بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پس صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف می‌کند و همچنین ویزای کاری برای افغان‌ها را نیز تعلیق خواهد کرد.

این تصمیم بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه حکومت بریتانیا در قبال پناهجویان عنوان شده است.

وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که درخواست‌های پناهندگی از سوی محصلان این کشورها به طور چشمگیری افزایش یافته و از سال ۲۰۲۱ تاکنون نزدیک به ۱۳۵ هزار پناهجو از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا شده‌اند.

شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، در بیانیه‌ای گفت: «بریتانیا همواره به افرادی که از جنگ و اذیت و آزار فرار می‌کنند، پناه خواهد داد، اما نباید از سیستم ویزای ما سوءاستفاده شود.»

او افزود: «به همین دلیل این تصمیم بی‌سابقه را اتخاذ می‌کنم تا صدور ویزا برای اتباعی را که قصد سوءاستفاده از سخاوت ما را دارند، متوقف کنم.»

وزارت داخلۀ بریتانیا اعلام کرد که درخواست‌های پناهندگی محصلان این چهار کشور، از جمله افغانستان، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴۷۰ درصد افزایش یافته است.

این وزارت افزود که هرچند حکومت در سال ۲۰۲۵ بیست درصد از درخواست‌های پناهندگی محصلان را رد کرده، هنوز اقدامات بیشتری لازم است؛ زیرا افرادی که با ویزای تحصیلی وارد بریتانیا می‌شوند، همچنان ۱۳ درصد کل درخواست‌های پناهندگی را تشکیل می‌دهند.

ادامه خبر ...

وزارت داخله جرمنی می‌گوید قصد ندارد ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان را به این کشور منتقل کند

روند انتقال افغان‌ها به جرمنی
روند انتقال افغان‌ها به جرمنی

وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که قصد ندارد مهاجران افغان مقیم پاکستان را به این کشور منتقل کند.

وب‌سایت خبری «انفو امیگرنتس» به نقل از وزارت داخله جرمنی نوشته که با وجود افزایش شکایت‌های مهاجران افغان در محکمه‌های جرمنی، در این تصمیم تغییری نخواهد آمد.

بیش از ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان پیش‌تر وعده انتقال به جرمنی را دریافت کرده بودند، اما در نوامبر سال گذشته جرمنی با لغو وعدۀ پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشت شان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگری با آنها کمک مالی خواهد کرد.

پس از این تصمیم بیش از ۵۰۰ پرونده علیه دولت جرمنی ثبت شده و حدود ۹۰ پرونده نیز در محکمه استیناف این کشور در حال بررسی است.

ادامه خبر ...

کاهش درخواست پناهندگی در اروپا در سال ۲۰۲۵

آرشیف
آرشیف

اداره پناهجویان اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ تعداد درخواست‌های پناهندگی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

با این حال، کارشناسان هشدار داده‌اند که جنگ جاری در ایران ممکن است موج گسترده‌ای از مهاجرت به اروپا ایجاد کند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز پنج‌شنبه آینده در بروکسل درباره وضعیت پناهجویان ورودی به اروپا گفت‌وگو کنند.

سال گذشته افغان‌ها بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردند و پس از آن، شهروندان ونزوئلا در جایگاه دوم قرار داشتند.

در مجموع، در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲۲ هزار درخواست پناهندگی در اروپا ثبت شده است که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ادامه خبر ...

لغو هزاران پرواز و افزایش بی‌سابقه قیمت تکت‌ها پس از حملات ایران، امریکا و اسرائیل

پس از لغو پروازلغو هزاران پرواز در منطقه خاورمیانه و افزایش بی‌سابقه قیمت بلیت‌ها پس از حملات ایران، آمریکا و اسرائیل ها مسافران در میدان هوایی در حالت سرگردان
پس از لغو پروازلغو هزاران پرواز در منطقه خاورمیانه و افزایش بی‌سابقه قیمت بلیت‌ها پس از حملات ایران، آمریکا و اسرائیل ها مسافران در میدان هوایی در حالت سرگردان

بر اساس اطلاعات شرکت تحلیل هوانوردی «سیریوم»، در پی حملات امریکا و اسرائیل به ایران و حملات تلافی‌جویانه ایران به کشورهای منطقه، حدود ۳ هزار پرواز لغو شده است.

این شرکت افزوده که حدود یک میلیون مسافر از لغو پرواز ها متاثیر شدند.

این درحالی است که روز سه‌شنبه تنها تعداد محدودی از پروازها از سر گرفته شد، اما هنوز حریم هوایی بسیاری از کشور های که در آن ایران حمله کرده مسدود است.

هم‌زمان با لغو گسترده پروازها در کشورهای خلیج، قیمت تکت‌های پرواز در مسیرهای جایگزین نیز به‌گونه بی‌سابقه افزایش یافته است.

در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که پروازهای تخلیه برای انتقال ده‌ها هزار شهروند اروپایی گرفتار در شرق میانه آغاز شده است.

حملات امریکا و اسرائیل به ایران که از روز شنبه آغاز شد و در پی آن واکنش‌های تلافی‌جویانه ایران صورت گرفت، باعث بسته‌شدن حریم هوایی امارات متحده، عراق، اسرائیل، کویت، قطر و لیبیا و چند کشور دیگر در منطقه شده است.

ادامه خبر ...

صدر اعظم جرمنی: حملات بر ایران خطراتی را به همراه دارد

فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی
فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی

فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی می‌گوید که حملات اسرائیل و امریکا به ایران خطراتی را به همراه دارد.

مرتس روز یک‌شنبه، ۱۰ حوت در برلین گفت: "هدف این حملات نظامی پایان دادن به بازی مخرب یک رژیم ضعیف است، اما بدون خطر نیست."

به گزارش خبرگزاری جرمنی (دی پی ای)، مرتس گفت که هیچ کس نمی‌داند "حملات تلافی‌جویانۀ شدید ایران به چه نوع بحرانی در منطقه منجر خواهد شد" و یا "آیا طرح ایجاد تغییر سیاسی از درون از طریق حملات نظامی از بیرون موفق خواهد شد یا خیر."

مرتس افزود که درک وضعیت سیاسی داخلی ایران دشوار است و مقایسۀ آن با مداخلات غرب در افغانستان، عراق و لیبیا تنها تا حدی معتبر است.

او به خطرات واقعی کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت که عواقب آن بر آنان در جرمنی و بقیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت.

صدراعظم جرمنی رژیم ملاها در ایران را یک "رژیم تروریستی" خواند که به گفتۀ او، مسئول سرکوب شهروندان خود برای دهه‌ها بوده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG