دونالد ترمپ: هرکس بخواهد رهبر جدید ایران باشد، در نهایت کشته خواهد شد

در آستانۀ ششمین روز از حملۀ امریکا و اسرائیل به خاک ایران و زمزمه‌های جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تأکید کرد که امریکا و اسرائیل در جنگ با ایران در موقعیت قدرتمندی قرار دارند و هرکس گزینۀ رهبری جمهوری اسلامی شود، کشته خواهد شد.

همزمان با این اظهارنظر در روز چهارشنبه، ۱۳ حوت، سنای ایالات متحده به طرحی که برای ممانعت از ادامۀ عملیات نظامی امریکا در ایران تهیه شده بود، رأی مثبت نداد و دولت ترمپ رسماً این فرصت را یافت که به عملیات خود ادامه دهد.

هدف از این طرح ملزم‌کردن دولت دونالد ترمپ به توقف عملیات نظامی در ایران بود.

رئیس‌جمهور امریکا روز چهارشنبه در جمع عده‌ای از مدیران شرکت‌های فناوری در قصر سفید گفت: "ما اکنون در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم و رهبری آن‌ها (ایران) به‌سرعت در حال از بین رفتن است. هر کسی که به نظر می‌رسد می‌خواهد رهبر شود، در نهایت کشته می‌شود."

دونالد ترمپ افزود که زرادخانه موشک‌های بالستیک تهران "به‌سرعت در حال نابودی است."

ساعاتی بعد سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده در جریان گزارش‌هایی است که می‌گوید مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر سابق ایران، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای جانشینی او مطرح شده است.

پیشتر روزنامۀ نیویارک‌تایمز در روز چهارشنبه "به نقل از سه مقام ایرانی" گزارش داده بود که مجلس خبرگان در حال بررسی انتخاب مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، به‌عنوان رهبر جدید ایران است و احتمال دارد این تصمیم به‌زودی اعلام شود. به گفتۀ این منابع، فرماندهان سپاه از نامزدی او حمایت کرده‌اند.