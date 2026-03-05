تداوم حملات به نقاط مختلف ایران در صبح امروز

حکومت بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پس صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف می‌کند و همچنین ویزای کاری برای افغان‌ها را نیز تعلیق خواهد کرد.

این تصمیم بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه حکومت بریتانیا در قبال پناهجویان عنوان شده است.

وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که درخواست‌های پناهندگی از سوی محصلان این کشورها به طور چشمگیری افزایش یافته و از سال ۲۰۲۱ تاکنون نزدیک به ۱۳۵ هزار پناهجو از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا شده‌اند.

شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، در بیانیه‌ای گفت: «بریتانیا همواره به افرادی که از جنگ و اذیت و آزار فرار می‌کنند، پناه خواهد داد، اما نباید از سیستم ویزای ما سوءاستفاده شود.»

او افزود: «به همین دلیل این تصمیم بی‌سابقه را اتخاذ می‌کنم تا صدور ویزا برای اتباعی را که قصد سوءاستفاده از سخاوت ما را دارند، متوقف کنم.»

وزارت داخلۀ بریتانیا اعلام کرد که درخواست‌های پناهندگی محصلان این چهار کشور، از جمله افغانستان، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴۷۰ درصد افزایش یافته است.

این وزارت افزود که هرچند حکومت در سال ۲۰۲۵ بیست درصد از درخواست‌های پناهندگی محصلان را رد کرده، هنوز اقدامات بیشتری لازم است؛ زیرا افرادی که با ویزای تحصیلی وارد بریتانیا می‌شوند، همچنان ۱۳ درصد کل درخواست‌های پناهندگی را تشکیل می‌دهند.