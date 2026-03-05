ایران می گوید برای برخورد با هرنوع عملیات زمینی آماده است

عباس عراقچی وزیر امور خارجهٔ ایران روز پنجشنبه گفت که کشورش برای هرگونه تهاجم احتمالی زمینی آماده است و افزود که چنین اقدامی برای دشمنان جمهوری اسلامی «فاجعه‌بار» خواهد بود.

در حالی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به حملات خود علیه ایران ادامه می‌دهند، عراقچی به شبکهٔ خبری (ان بی سی نیوز) گفت: «ما منتظر آن‌ها هستیم.» او افزود: «ما اطمینان داریم که می‌توانیم با آن‌ها مقابله کنیم و این برای آن‌ها یک فاجعهٔ بزرگ خواهد بود.»

پیش از این، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز پنجشنبه گفته بود که از حملهٔ گروه‌های کرد به ایران حمایت می‌کند. ترامپ در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت: «فکر می‌کنم بسیار خوب است که آن‌ها می‌خواهند این کار را انجام دهند، من کاملاً از آن حمایت می‌کنم.» با این حال، او دربارهٔ این‌که آیا ایالات متحده برای حملهٔ گروه‌های کرد کمک یا پوشش هوایی فراهم کرده است یا نه، از اظهار نظر خودداری کرد.

در روزهای اخیر، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که نیروهای شبه‌نظامی کردهای ایرانی در روزهای گذشته با ایالات متحده دربارهٔ این‌که چگونه و آیا می‌توانند حملات علیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را در مناطق غربی ایران آغاز کنند، مشورت کرده‌اند.