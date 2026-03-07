خبر ها
رهبر اتحادیه جهانی علمای اسلام از پاکستان و افغانستان خواسته که در ماه رمضان آتش بس کنند
رهبر اتحادیه جهانی علمای اسلامی، علی القره داغی، از حکام افغانستان و پاکستان خواسته است که در ماه رمضان آتشبس فوری اعلام کنند.
این "فتوا" دیروز جمعه در وبسایت عربی همین جامعه منتشر شد.
وی پیش از این گفته بود که چنین جنگی میان کشورهای مسلمان با اصول اسلامی در تضاد است و به گفته او، جان مسلمانان باید محفوظ بماند.
این عالم دینی مشهور همچنین از هر دو طرف خواسته است که از آتشبس برای آغاز مذاکرات استفاده کنند و افزود که کشورهایی مانند قطر، عربستان سعودی و ترکیه میتوانند نقش میانجیگری داشته باشند.
امروز دهمین روز جنگ میان افغانستان و پاکستان است.
رادیو تلویزیون ملی حکومت طالبان امروز اعلام کرد که شب گذشته پاکستان بر دو ولسوالی در ولایت خوست حملات هوایی و راکتی انجام داده که موجب تلفات ملکی شده است.
حکومت طالبان ادعا کرده است که امروز صبح در سمت دیگر خط دیورند، در ولایت پکتیکا، عملیات تهاجمی علیه تاسیسات نظامی پاکستان آغاز کرده است.
پاکستان در مورد تلفات ملکی افغانها اظهار نظری نکرده، اما ادعا میکند که از آغاز جنگ حدود ۵۰۰ طالب افغان را کشته است.
رادیو آزادی بهطور مستقل قادر به تایید این ادعاها نیست.
ماموریت حمایتی سازمان ملل در افغانستان دیروز گفت که از آغاز جنگ میان پاکستان و افغانستان ۱۸۵ غیرنظامی افغان آسیب دیدهاند که از جمله ۵۶ نفر کشته و دیگران زخمی شدهاند.
رئیس جمهور ایران از حملات بر کشورهای همسایه عذر خواهی کرد
رئیسجمهور ایران و عضو شورای رهبری موقت، مسعود پزشکیان، امروز شنبه (۱۶ حوت) از کشورهای همسایه عذرخواهی کرده و گفته است که نیروهایش دیگر به این کشورها حمله نخواهند کرد.
او در یک پیام ویدیویی، «تسلیم شدن بیقید و شرط» ایران را رد کرد؛ چیزی که روز جمعه رئیسجمهور امریکا دونالد ترامپ از ایران خواسته بود.
پزشکیان گفت:
«امریکا باید خواب تسلیم شدن بیقید و شرط ما را به گور ببرد.» پس از حملات مشترک اسرائیل و امریکا بر ایران، ایران حملات خود را بر کشورهای عربی آغاز کرد که دامنهٔ آن حتی به آذربایجان نیز رسید. ایران انجام حمله بر آذربایجان را رد کرده است.
رئیسجمهور ایران تأکید کرد که تنها در صورتی بر کشورهای همسایه حمله خواهد کرد که از خاک آنها به سوی حمله شود.
امروز هشتمین روز از حملات اسرائیل و امریکا بر ایران است.
اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که صبح زود با استفاده از ۸۰ جت جنگی به تهران حمله کرده است.
آنها اهداف تازهٔ خود را مراکز نظامی ایران، محلهای پرتاب راکتها و دیگر نقاط در تهران عنوان کردهاند.
همچنین در نزدیکی میدان هوایی مهرآباد تهران نیز حمله صورت گرفته است.
ایران هم صبح شنبه حملاتی را بر اسرائیل انجام داد. اردوی اسرائیل حملات راکتی ایران را تائید کرده ولی گفته است که این حملات خنثی شده اند.
بیش از ۲۵۰ مهاجر افغان فاقد اسناد در کراچی دستگیر شده اند
بر اساس گزارشها، پولیس پاکستان بیش از ۲۵۰ افغان را فاقد اسناد قانونی اقامت را در شهر کراچی دستگیر کرده است.
رسانههای پاکستانی روز جمعه(۱۵ حوت) گزارش دادند که پولیس این افراد را از مناطق مختلف کراچی، از جمله نواحی شرقی، جنوبی و بخشهای مرکزی شهر دستگیر کرده است.
به گفتۀ مقامهای پاکستانی افغانهای دستگیر شده پس از تکمیل مراحل قانونی به کمپهای خاص مهاجران افغان منتقل خواهند شد.
در ماههای اخیر روند دستگیری و اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد در شهرهای مختلف پاکستان افزایش یافته است.
در این حال، در اوج دستگیری مهاجران افغان، ، دو روز پیش در ایالت خیبرپختونخوا دستور داده شد که تا اطلاع ثانی دستگیری مهاجران افغان متوقف شود.
روسیه از طالبان و پاکستان خواست تا جنگ را متوقف کنند
روسیه از حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان خواسته که از افزایش درگیریها جلوگیری کرده و اختلافاتشان را از راه گفتوگو حل کنند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه(۱۵ حوت) در یک اعلامیه گفت که مسکو از گزارشها در مورد درگیریهای مسلحانه میان افغانستان و پاکستان نگران است.
زاخارووا گفت که طبق گزارشها، در روزهای اخیر در جریان این درگیریها از طیارات و سلاحهای ثقیل استفاده شده، به هر دو طرف تلفات نیز وارد شده و افراد ملکی نیز آسیب دیدهاند.
به گفتۀ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در میان آسیبدیدگان، آن عده مهاجران افغان نیز شامل اند که در این اواخر از کشورهای همسایه، بهویژه از پاکستان و ایران، دوباره به افغانستان برگشتهاند.
او از هر دو طرف خواسته که از تشدید بیشتر خشونت جلوگیری کرده و اختلافات شان را بر اساس احترام متقابل و از راههای دیپلوماتیک حل کنند.
روسیه این درخواست را در حالی مطرح کرده که درگیریها میان افغانستان و پاکستان وارد دهمین روز آن شده و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را میکنند.
محصولات زراعتی افغانستان به بازار روسیه صادر میشود
مرکز تجارت روسیه در افغانستان می گوید که پس از متوقف شدن صادرات مواد غذایی از سوی ایران، بخشی از نیاز بازار میوه و سبزیجات روسیه از طریق افغانستان تأمین خواهد شد.
رسانههای روسی روز جمعه(۱۵ حوت) از قول مرکز تجارتی روسیه برای افغانستان گزارش دادند که پس از اعلام ممنوعیت نامحدود صادرات محصولات زراعتی و غذایی از سوی ایران، درخواستها برای واردات محصولات افغانستان در روسیه، افزایش یافته است.
به گفته مسئولان این مرکز، ایران به دلیل گسترش درگیریهای نظامی در منطقه تلاش میکند تا امنیت غذایی داخلی خود را حفظ کند. به همین دلیل منابعی که پیشتر برای بازارهای غذایی روسیه اختصاص داده شده بود، اکنون برای ذخایر دولتی ایران استفاده میشود.
رستم حبیباللهاف، رئیس مرکز تجارت روسیه برای افغانستان گفته که درخواستهای زیادی برای واردات محصولات زراعتی افغانستان در روسیه دریافت شده و "پیش از این یک محموله ۱۰۰ تُنی سیب از افغانستان به روسیه ارسال شده و آمادگی برای انتقال مرچ، میوه خشک، کدو، بادنجان رومی، نارنج، انواع توتها، سبزیجات تازه و سایر محصولات نیز ادامه دارد."
به گفته حبیباللهاف، تلاش میشود تا حد امکان تقاضای بازار روسیه برآورده شود و مصرفکنندگان این کشور با کمبود مواد غذایی روبهرو نشوند.
ترمپ: جز «تسلیم بیقید و شرط» توافقی با ایران نخواهد شد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، می گوید که جز «تسلیم بیقید و شرط» توافقی با ایران صورت نخواهد گرفت.
ترمپ روز جمعه(۱۵ حوت) در شبکۀ اجتماعی تروث سوشال متعلق به او، نوشته که «هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت، مگر تسلیم بیقید و شرط! سپس با انتخاب رهبر یا رهبرانی بزرگ و قابل قبول."
رئیسجمهور امریکا همچنین گفته که بطور خستگیناپذیر تلاش خواهد کرد، تا ایران از لبهٔ نابودی بازگردانیده شده و از نظر اقتصادی بزرگتر، بهتر و قدرتمندتر از همیشه ساخته شود.
در این حال شهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در پیامی هدف قراردادن همسایگان عرب ایران، توسط جمهوری اسلامی با راکت و طیارات بی پیلوت را محکوم کرده است.
رضا پهلوی روز جمعه با اشاره به اینکه دخالتهای منطقهای جمهوری اسلامی«هرگز خواست ملت ایران نبوده»، گفته که «قبل از انقلاب ۵۷، ایران با رهبران عرب همکاری نزدیک داشت» و «دوباره نیز شریکان واقعی خواهد بود.»
حملات هوایی امریکا واسرائیل بر ایران که در ۲۸ فبروری آغاز شد، ادامه دارد.
حدود ۱۰۰ هزار تن در ۴۷۷ پناهگاه جمعی در لبنان پناه گرفتهاند
پس از صدور دستورهای تخلیه گستردهٔ از سوی اسرائیل در بخشهای مختلف لبنان، انتظار میرود که تعداد بیجا شدگان به سرعت افزایش یابد.
براساس خبرگزاری رویترز، یک مقام سازمان ملل روز جمعه(۱۵ حوت) گفته که تاکنون حدود ۱۰۰ هزار تن در ۴۷۷ پناهگاه جمعی پناه گرفتهاند و ظرفیت پناهگاهها به سرعت در حال پُر شدن است.
درگیریها میان اسرائیل و حزبالله شدت گرفته و اردوی اسرائیل به ساکنان حومهٔ جنوبی بیروت، درهٔ بقاع و بخشهایی از جنوب لبنان دستور ترک مناطقشان را داده است.
سازمان ملل متحد، هشدار داده که منابع کمکرسانی بسیار محدود است و از درخواست ۱ اعشاریه ۶ میلیارد دالر برای کمک به لبنان در سال ۲۰۲۶ میلادی تنها ۲۰ درصد تأمین شده است.
به گفتۀ وزارت صحت لبنان، در حملات اسرائیل در این هفته ۱۲۳ تن کشته و ۶۸۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
سازمان ملل خواستار کاهش فوری تنشها و رعایت قوانین بشردوستانهٔ بینالمللی شده است.
شماری از افغان ها در حملات هوایی ایران بر امارات متحده، بطور سطحی زخمی شده اند
وزارت دفاع امارات متحده عربی می گوید که سیستمهای دفاع هوایی آن کشور روز جمعه(۱۵ حوت) ۹ راکت بالستیک را شناسایی کرده، همهی آنها رهگیری و نابود شده اند.
این وزارت همچنین گفته که ۱۱۲ طیارۀ بی پیلوت نیز شناسایی شدند و سیستمهای دفاع هوایی ۱۰۹ آنها را رهگیری و نابود کردند، در حالی که ۳ طیارۀ بی پیلوت در داخل قلمرو آن کشور سقوط کردهاند.
به گفتۀ وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی، این حملات منجر به کشته شدن سه تن با تابعیتهای پاکستانی، نیپالی و بنگلادشی شده و ۱۱۲ تن دیگر نیز جراحات جزئی برداشتهاند که شهروندان امارات متحده، مصر، اتیوپیا، فیلیپین، پاکستان، ایران، هند، بنگلادیش، سریلانکا، آذربایجان، یمن، اوگاندا، اریتریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کومور و ترکیه هستند
اما این وزارت نگفته که در این حملات هوایی، بطور دقیق چه تعداد شهروند هر کشور یاد شده، زخمی شده اند.
یوناما: در یک هفته گذشته ۵۶ غیرنظامی افغان در درگیریهای طالبان و پاکستان کشته شدند
یوناما اعلام کرده است که در نتیجه درگیری بین پاکستان و طالبان در بیش از یک هفته گذشته ۵۶ غیرنظامی افغان کشته و ۱۲۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس بیانیه روز جمعه هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از این میان ۵۵ درصد قربانیان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
در این اعلامیه یوناما به حمله هوایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در ۲۷ فبروری اشاره کرده که در آن حداقل ۱۴ غیرنظامی (چهار زن، دو دختر، دو پسر و سه مرد) کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
یوناما همچنین گفته است که از ۱۰ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ نیز در درگیریها میان طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان، دستکم ۷۰ غیرنظامی افغان کشته و ۴۷۸ نفر دیگر زخمی شده بودند.
در همین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل از طالبان و نیروهای پاکستانی خواسته است که فوراً درگیریها را متوقف کنند، زیرا ادامه خشونت و انتقامگیری تنها باعث آسیب بیشتر به مردم میشود.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل، دستکم ۱۱۵ هزار غیرنظامی افغان به دلیل ادامه درگیریها مجبور به ترک خانههای خود شدهاند و در سوی دیگر مرز نیز حدود سه هزار نفر در پاکستان به دلیل ادامه جنگها آواره شدهاند.
طالبان از ادامه درگیری با نیروهای پاکستان خبر دادند
وزارت دفاع طالبان گفته است که نیروهای شان شب گذشته در ولایتهای کندهار، پکتیا، خوست و ننگرهار با نیروهای پاکستانی درگیر شدهاند.
عنایتالله خوارزمی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود ادعا کرده که نیروهای طالبان به یک پوسته بزرگ پاکستان در ولسوالی شورابک کندهار حمله کرده و حدود ۳۰ سرباز پاکستانی را کشتهاند.
خوارزمی همچنین مدعی شده است که در ننگرهار و خوست نیز به نیروهای پاکستانی تلفات وارد شده است.
رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند صحت این آمار را تایید کند.
حکومت پاکستان تاکنون درباره درگیریهای شب گذشته اظهار نظری نکرده است.