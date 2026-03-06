بیش از ۲۵۰ مهاجر افغان فاقد اسناد در کراچی دستگیر شده اند

روسیه از حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان خواسته که از افزایش درگیری‌ها جلوگیری کرده و اختلافات‌شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه(۱۵ حوت) در یک اعلامیه گفت که مسکو از گزارش‌ها در مورد درگیری‌های مسلحانه میان افغانستان و پاکستان نگران است.

زاخارووا گفت که طبق گزارش‌ها، در روزهای اخیر در جریان این درگیری‌ها از طیارات و سلاح‌های ثقیل استفاده شده، به هر دو طرف تلفات نیز وارد شده و افراد ملکی نیز آسیب دیده‌اند.

به گفتۀ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در میان آسیب‌دیدگان، آن عده مهاجران افغان نیز شامل اند که در این اواخر از کشورهای همسایه، به‌ویژه از پاکستان و ایران، دوباره به افغانستان برگشته‌اند.

او از هر دو طرف خواسته که از تشدید بیشتر خشونت جلوگیری کرده و اختلافات شان را بر اساس احترام متقابل و از راه‌های دیپلوماتیک حل کنند.

روسیه این درخواست را در حالی مطرح کرده که درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان وارد دهمین روز آن شده و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را می‌کنند.