خبرنگاران افغان در پاکستان: پولیس به جای اخراج، افغانها را زندانی می کند

نوید محمدی، خبرنگار افغان در پاکستان، روز سهشنبه ۱۹ حوت به رادیوآزادی گفت که در پی درگیریهای اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان و بسته شدن گذرگاهها، وضعیت مهاجران افغان، بهویژه خبرنگاران در این کشور، نگرانکننده شده است.
او از نهادهای حامی خبرنگاران خواست به وضعیت آنان رسیدگی کنند.
از جامعه جهانی، نهاد های مختلف حمایت از خبرنگاران و کشورهای مختلف خواست ما اینست که به وضعیت خبرنگاران افغانستان توجه جدی کنند
در فراهم شدن جای امن و ادامه کار آنان کمک کنند، فعلاً بخاطر جنگ افغانستان و پاکستان مرز بند است و مهاجرین را که دستگیر می کنند اخراج نمی شوند، بلکه مستقیم به زندان می برند و تا زمانی که مرز باز شود آنان در زندان باقی می مانند، وضعیت را بسیار نگران کننده ساخته اند."
در عین حال برخی دیگر از مهاجران افغان نیز وضعیت در پاکستان را دشوار توصیف کرده می گویند که بسیاری آنان با نگرانی و در بی ثباتی بسر می برند و با مشکلات نداشتن ویزه،خطر بازداشت و زندانی شدن روبرو هستند.
یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیوآزادی گفت:
"بسیار وضعیت بد و خراب است حتی از خانه کسی بیرون برآمده نمی توانداز شهرک بی ۱۷ هیچکس بیرون برآمده نمی تواند، داخل شهرک هم پولیس است هم با لباس شخصی و هم نظامی، دروازه های مردم را شکستاندند، فامیل ها را انتقال دادند به کمپ و دوهفته قبل از آنجا همه شان را به زندان انتقال دادند آنها فعلاً همه در زندان هستند."
حکومت پاکستان در مورد حبس افغان های مهاجر در زندان های پاکستان تا کنون به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است.
پیش از این افغان های فاقد مدارک قانونی اقامت در پاکستان پس از بازداشت به کمپ های مهاجران انتقال و پس از طی مراحل به افغانستان اخراج می شدند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان امسو، اما میگوید که همزمان با تنش ها میان طالبان و نیروهای نظامی پاکستان، پولیس پاکستان مهاجران افغان، از جمله خبرنگاران را بازداشت کرده و بهجای انتقال به کمپها، به زندانها منتقل میکند.
این سازمان روز سه شنبه ۱۹ حوت در اعلامیه ای گفته در حالیکه قوانین بینالمللی حقوق پناهجویان را تضمین میکند، با افغانها در پاکستان مانند مجرمان برخورد میشود.
اعلامیه افزوده که از سه روز به اینسو یک خبرنگار افغان همراه با دو زن از اعضای خانوادهاش بازداشت و در زندانی در اسلامآباد در قید بسر می برند.
امسو به دلیل نگرانیهای امنیتی از نشر هویت این خبرنگار خودداری کرده و افزوده که پیش از این نیز یک خبرنگار زن افغان با وضعیت مشابه روبرو شده بود.
این سازمان از حکومت پاکستان خواسته این خبرنگار و اعضای خانوادهاش را فوراً از قید رها کند و از سازمان ملل متحد و نهادهای حامی خبرنگاران نیز خواسته برای رعایت تعهدات بینالمللی پناهندگی بر پاکستان فشار وارد کنند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان پیش از این گفته بودکه پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، دهها خبرنگار افغان به دلیل فعالیت های حرفهای، سانسور، تهدید های امنیتی و فشار های سیاسی ناچار شدند به پاکستان پناه ببرند؛ اما آنان طی چند سال گذشته در این کشور با زندگی ناامن، بیثبات و آگنده از ترس مواجه بودهاند.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان نیز حدود ده روز قبل در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که پس از درگیری های اخیر میان طالبان و نیروهای نظامی پاکستان با فشارهای شدیدتری روبرو شده اند.
برخی کارکنان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یواناچسیآر) در منطقه و منابع محلی حکومت طالبان نزدیک به دو هفته قبل به رادیوآزادی گفتهاند که گذرگاههای تورخم و سپینبولدک-چمن، که پیش از این فقط برای بازگشت و اخراج مهاجران باز بود، همزمان با آغاز درگیریهای اخیر از سوی پاکستان بسته شده است.
پاکستان حدود دو هفته پیش حملات هوایی بر بخشهایی از افغانستان انجام داد که پس از آن درگیریها میان نیروهای حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان در امتداد خط دیورند نیز آغاز شد.
مقامهای پاکستانی میگویند هدف این حملات، مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان یا تیتیپی و داعش ولایت خراسان بوده و تا زمانی که حکومت طالبان از حمایت تیتیپی دست نکشد، اقدامات خود را ادامه خواهند داد؛ اما حکومت طالبان هرگونه پشتیبانی از تیتیپی را رد میکند.
پیش از درگیریهای اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی آر در اواخر ماه دلو گفت که پاکستان اخراج افغان ها را سرعت بخشیده و همزمان حکومت طالبان هم از افزایش موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان سخن گفته بود.
یو ان اچ سی آر در اول ماه حوت گفت که از سال ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند و نزدیک به دو میلیون مهاجر دیگر افغان در این کشور اقامت دارند.