صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان دستگیر شد

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (AMSO) می گوید که صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان در سکتور B-17 شهر اسلام‌آباد، پایتخت آن کشور، دستگیر شده است.

این سازمان دستگیری صمیم نعیمی را به‌شدت محکوم کرده و در اعلامیۀ که روزچهارشنبه(۱۴ جنوری) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد گفته، با آن‌که آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پولیس پاکستان او را دستگیر و به کمپ حاجی منتقل ساخته است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان این اقدام پولیس پاکستان را نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزش‌های اساسی آزادی بیان، خوانده است.

در اعلامیه گفته شده که صمیم نعیمی به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان، با تهدیدات جدی امنیتی روبه‌رو خواهد شد.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان، بار دیگر تأکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای ثالث، به‌ویژه در ایران و پاکستان، در امنیت قرار ندارند.