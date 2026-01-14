افغانستان
صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان دستگیر شد
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (AMSO) می گوید که صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان در سکتور B-17 شهر اسلامآباد، پایتخت آن کشور، دستگیر شده است.
این سازمان دستگیری صمیم نعیمی را بهشدت محکوم کرده و در اعلامیۀ که روزچهارشنبه(۱۴ جنوری) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد گفته، با آنکه آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پولیس پاکستان او را دستگیر و به کمپ حاجی منتقل ساخته است.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان این اقدام پولیس پاکستان را نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزشهای اساسی آزادی بیان، خوانده است.
در اعلامیه گفته شده که صمیم نعیمی به دلیل فعالیتهای حرفهای رسانهای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان، با تهدیدات جدی امنیتی روبهرو خواهد شد.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، بار دیگر تأکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای ثالث، بهویژه در ایران و پاکستان، در امنیت قرار ندارند.
یونیسف: بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان در سال جاری به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) میگوید که انتظار میرود که در سال ۲۰۲۶، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به شمول ۱۱.۶ میلیون کودک به کمکهای بشردوستانه نیاز داشته باشند.
یونیسف در گزارشی که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده، گفته است که بحران مصونیت در کشور عمیقتر شده و زنان در سنین باروری، کودکان، جوانان و گروههای به حاشیه راندهشده با خطرات فزاینده روبهرو هستند.
این نهاد افزوده است که برای ارائه کمکهای نجاتبخش و خدمات اساسی به ۱۲ میلیون نفر، بهشمول ۶.۵ میلیون کودک، بهگونه عاجل به ۹۴۹.۱ میلیون دالر نیاز دارد.
به گفته یونیسف، این سرمایهگذاری نه تنها نیازهای فوری بشردوستانه را تأمین خواهد کرد، بلکه آمادگی و انعطاف پذیری درازمدت جوامع را نیز تقویت میکند.
یونیسف تأکید کرده است که ادامه این حمایت از افغانستان برای اطمینان از اینکه هر کودک در کشور فرصت زنده ماندن و رشد را داشته باشد، حیاتی است.
مجاهد: بیش از دو و نیم میلیون دانشآموز در هزاران مدرسه دینی افغانستان مشغول تحصیلاند
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که در حال حاضر حدود ۲۱ هزار مدرسه دینی تحت چتر وزارت معارف در سراسر افغانستان فعالیت دارند.
به گفته او، نزدیک به دو و نیم میلیون دانشآموز در این مدارس مصروف فراگیری آموزشهای دینی هستند.
آقای مجاهد چهارشنبه ۲۴ جدی، در شبکه ایکس خود نوشته که این را هنگام سخنرانی در یک مدرسه جهادی در ولایت قندهار مطرح کرده است.
او افزود که طالبان به مدارس دینی و جهادی توجه ویژه داشتهاند.اما نگفته که این اظهارات دقیقاً چی زمانی صورت گرفته است.
سخنگوی حکومت طالبان همچنان ادعا کرد که به علوم مدرن نیز توجه شده و افزود که ۱۲ میلیون دانشآموز در مکاتب افغانستان «به آموزش علوم مدرن مصروف» هستند.
به گفته او، نصاب آموزشی نیز «اصلاح» شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰ دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازههای پوهنتونها نیز به روی دختران و زنان در افغانستان بسته است.
در همین حال، شماری از نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری نسبت به گسترش مدارس دینی پس از بازگشت طالبان به قدرت ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که دانشآموزان این مدارس به سمت افراط گرایی تشویق میشوند.
نتبلاکس: ایران بیش از ۱۳۲ ساعت بدون اینترنت
بر اساس گزارش نتبلاکس، نهاد ناظر بر پایش قطع اینترنت در جهان، اینترنت در ایران وارد ششمین روز قطعی سراسری شده و همچنان نشانهای از بازگشت پایدار ارتباطات دیده نمیشود.
نتبلاکس بامداد سهشنبه در بهروزرسانی خود اعلام کرد که دادههای سنجشی نشان میدهد ایران همچنان «آفلاین» است و کشور یک روز دیگر را در «تاریکی دیجیتال» آغاز کرده است. به گفته این نهاد، با عبور مدت قطعی اینترنت از ۱۳۲ ساعت، «گزارشهای اولیه از وجود هزاران کشته حکایت دارد»، اما نبود دسترسی به اینترنت امکان راستیآزمایی مستقل و روشنشدن ابعاد واقعی تلفات را بهشدت محدود کرده است.
بر پایه اطلاعات موجود، اینترنت و راههای ارتباطی در ایران از ساعت ۱۰ شب به وقت تهران در پنجشنبه ۱۸ جدی بهطور کامل قطع شده و تا زمان انتشار این گزارش همچنان برقرار نشده است.
نتبلاکس در بهروزرسانیهای قبلی خود هم نوشته بود: «هر ویدئویی هم که از این وضعیت بیرون میرسد، نشاندهندهٔ استفادهٔ گسترده از زور علیه غیرنظامیان است».
تیمهای کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان و سریلانکا امروز در بازی تمرینی به مصاف هم میروند
تیم های کریکت زیر سن نزده سال افغانستان و سریلانکا امروز چهارشنبه در یک بازی تمرینی به مصاف هم می روند.
این بازی پنجاه اووره در آستانۀ رقابت های جام بین المللی کریکت زیر نزده سال، ساعت ۱۲ ظهر به وقت افغانستان در ویندهوک پایتخت نامیبیا آغاز می شود.
پیش از این، تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد.
رقابت های جام جهانی کریکت زیر سن نزده سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوی روز پنجشنبه (۲۵ جدی) آغاز می شود.
امیرخان متقی با نماینده دفتر یوناما در افغانستان دیدار کرد
امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، با جورجت گانیون، سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که روز سهشنبه، ۲۳ جدی در کابل برگزار شد، دو طرف درباره موضوعهای مختلفی از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاریهای اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان، سفر نزدیک معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روزمری دیکارلو، به افغانستان و برگزاری نشستهای کاری آینده نیز در دستور گفتوگوها قرار داشت.
به گزارش رسانههای داخلی، امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفتهای صورتگرفته در روند دوحه، گفت که اقدامات عملی از سوی دیگر طرفها، بهویژه در زمینه ایجاد معیشتهای بدیل و رفع محدودیتهای بانکی، کافی نبوده است. او تأکید کرد که برای بهبود وضعیت، نیاز به گامهای عملی و سریعتر وجود دارد.
در همین حال، جورجت گانیون نتایج نشستهای کاری دوحه را مثبت خواند و بر ضرورت ادامه همکاریها و تدوین یک استراتیژی مشترک برای پیشبرد امور در آینده تأکید کرد.
ترکیه با سرمایهگذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دالر کارخانه سمنت در جوزجان میسازد
قونسولگری ترکیه در شمال افغانستان اعلام کرده است که انقره قصد دارد با سرمایهگذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دالر، یک کارخانه تولید سمنت را در ولایت جوزجان ایجاد کند.
بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جوزجان، مراد دیکمن، جنرال قنسول ترکیه در مزارشریف، روز سهشنبه ۲۳ جدی با مولوی عبدالله سرحدی، والی حکومت طالبان در جوزجان، دیدار و گفتوگو کرده است.
در این دیدار، جنرال قنسول ترکیه درباره برنامههای انکشافی کشورش در جوزجان صحبت کرده و گفته است که هزینه ساخت این کارخانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر برآورد میشود و زمینه کار را برای صدها تن فراهم خواهد کرد.
او همچنین تأکید کرده است که ترکیه در سالهای گذشته در بخشهای آموزش، صحت و توسعه پایدار در جوزجان نقش فعالی داشته و این همکاریها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
در مقابل، والی جوزجان از ترکیه خواست تا کمکهای خود در بخش صحت را افزایش دهد و گفت که مراکز صحی این ولایت بهطور فوری به تجهیزات، دوا و آمبولانس نیاز دارند.
این در حالی است که ترکیه با وجود همکاری و تعامل نزدیک با حکومت فعلی افغانستان، تاکنون حکومت طالبان را بهصورت رسمی به رسمیت نشناخته است.
ایتالیا با یک میلیون یورو از زنان و جوانان افغان برای ایجاد کسبوکار و درآمد حمایت میکند
ایتالیا با اختصاص یک میلیون یورو به زنان و جوانان افغان کمک میکند تا کسبوکارهای کوچک و درآمد مشروع داشته باشند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان (یو ان او دی سی) امروز سهشنبه ۲۳ جدی در صفحه ایکس خود نوشت که این حمایت برای «بهبود رفاه زنان و جوانان افغان از طریق افزایش فرصتهای درآمد مشروع» ارائه میشود.
بر اساس اعلامیهی این دفتر، مرحله دوم پروژه با بودجه یک میلیون یورو در ولایتهای هرات و ننگرهار اجرا خواهد شد و تمرکز آن روی گسترش کشت زعفران در هرات و گل محمدی در ننگرهار است.
این برنامه نزدیک به هفت هزار خانواده را تحت پوشش قرار میدهد و هدف آن ارائه راههای جایگزین برای جلوگیری از کشت کوکنار است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که مرحله نخست این پروژه که از دسمبر ۲۰۲۴ آغاز شد، به بیش از ۱٬۵۰۰ خانواده آسیبپذیر، شامل خانوادههای تحت سرپرستی زنان فرصت های درآمد زایی فراهم کرده است.
قوماندانی امنیۀ طالبان در قندوز، دستگیری ناظره رشیدی، خبرنگار محلی را تایید کرد.
این قوماندانی در اعلامیه ای روز دوشنبه (۱۲جنوری) گفت که خانم رشیدی همراه با چهار زن دیگر در ارتباط به یک «حادثهی جنایی» دستگیر شدهاند.
در ادامه گفته شده که دستگیری ناظره رشیدی ربطی به فعالیت های رسانهایاش ندارد.
در مورد اتهامات وارده بر او و چهار زن دیگر توضیح داده نشده است.
پیش از این ، سازمان «حمایت از رسانههای افغانستان» گفته بود که طالبان ناظره رشیدی را سهشنبه هفتۀ گذشته دستگیر و به یک محل نامعلوم منتقل کرده اند.
هاجره، خواهر ناظره ، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که او در وضعیت بد با دستان و پاهای بسته در زندان استخبارات طالبان در ولایت قندوز به سر می برد.
روند ثبتنام متقاضیان حج برای سال ۱۴۰۵ شمسی ۲۴ جدی آغاز می شود
وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که روند ثبتنام متقاضیان حج برای سال ۱۴۰۵ شمسی روز چهارشنبه ۲۴ جدی آغاز می شود و تا ۴ دلو ادامه می یابد.
این وزارت در خبرنامه ای روز دوشنبه (۱۲جنوری) از افرادی که قبلاً حج فرضی را ادا کرده اند، خواسته که از ثبتنام مجدد خودداری کنند، تا زمینه برای سایر افراد فراهم شود.
اما در خبرنامه گفته نشده که در سال آینده چه تعداد زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.
در سال جاری ۳۰ هزار زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند.