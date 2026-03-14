سفارت ایالات متحدۀ امریکا در پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعتراضات برنامه‌ریزی شده در آنجا را زیر نظر دارد و احتمال تجمعات بزرگ، ازدحام جمعیت، ازدحام ترافیک و اختلال احتمالی در خدمات تیلیفون و اینترنت در منطقه وجود دارد.

سفارت اعلام کرد که رفت و آمد کارکنان امریکایی در تمام نمایندگی‌ها تا ۱۵ مارچ محدود خواهد شد.

سفارت ایالات متحده همچنین تمام قرارهای از پیش تعیین شده برای ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی را تا ۲۰ مارچ لغو کرد و گفت که دستورالعمل‌ها از طریق ایمیل برای افراد آسیب دیده ارسال خواهد شد.

در اول مارچ، معترضان خشمگین شیعه در واکنش به حمله ایالات متحده به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران، به سفارت ایالات متحده در شهر کراچی حمله کردند.

در پاسخ، ماموران امنیتی قنسولگری به سمت معترضان آتش گشودند که در نتیجه دست کم ۱۰ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

از آن زمان تا کنون، تمام خدمات قنسولی ایالات متحده در کراچی و لاهور به حالت تعلیق درآمده است.

قنسولگری عمومی ایالات متحده در پیشاور نیز به گونۀ دائم تعطیل می‌شود.