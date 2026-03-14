دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا این مطلب را روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکۀ اجتماعی Truth Social نوشت.

رئیس جمهور ترمپ گفت که بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که از تلاش ایران برای بستن تنگۀ هرمز آسیب دیده‌اند، به ایالات متحده در ارسال کشتی‌های جنگی به منطقه خواهند پیوست تا این مسیر را باز و امن نگه دارند.

او از چین، فرانسه، جاپان، کوریای جنوبی و بریتانیا به عنوان کشورهایی نام برد که می‌خواهند کشتی‌های جنگی به منطقه اعزام کنند.

ترمپ همچنین تهدید کرد که ایالات متحده خط ساحلی را به شدت بمباران خواهد کرد و به طور مداوم کشتی‌ها و قایق‌های ایرانی را در دریا هدف قرار خواهد داد.

ایران به کشتی‌ها در مورد عبور از تنگۀ هرمز هشدار داده است و گفته که قصد دارد در این آبراه که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، مین‌گذاری کند.

ایالات متحده همچنین چندین کشتی مین‌گذار ایرانی را هدف قرار داده و منهدم کرده است.