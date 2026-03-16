حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان در کابل را تأیید کرد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که در حملات امشب یک شفاخانۀ درمان معتادین هدف حمله قرار گرفته است.

او همچنان مدعی شد که در این حمله چندین فرد معتاد که تحت درمان قرار داشت، کشته و زخمی شدند، اما آمار مشخصی ارائه نکرد و مشخص نساخت این حمله در کدام منطقۀ کابل انجام شده است.

حکومت پاکستان تا زمان نشر خبر در این باره به گونۀ رسمی چیزی نگفته و رادیو آزادی هم به گونۀ مستقل نمی‌تواند ادعای مطرح شده در این خبر را تأیید کند.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرنگاران خود در کابل نوشته که آنان صدای انفجارهای بلندی را در بالای سر خود در کابل شنیدند و سیستم دفاع هوایی حکومت طالبان هم به کار افتادند.

به گزارش این خبرگزاری، بین ساعت ۹:۰۰ شب تا ۹:۱۵ شب چندین انفجار شنیده شد و ستون‌های دود از مناطق شهر نو و وزیر اکبرخان در پایتخت قابل مشاهده بود.

خبرگزاری فرانسه افزوده که در یکی از ساختمان‌ها، مادری وحشت‌زده به بیرون دوید و از پسرش خواست که به داخل برگردد، زیرا انفجار منطقه را لرزاند.

پیش از این شهریان کابل از شنیده شدن صدای چندین انفجار در این شهر خبر بودند.