کانادا و بریتانیا از وقفه در درگیری ها بین طالبان و پاکستان استقبال کردند

وزارت خارجۀ کانادا می گوید که تحولات اخیر در افغانستان و پاکستان را از نزدیک زیر نظر دارد و نسبت به افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ عمیقاً نگران است.

این وزارت در شبکه ایکس روز پنج‌شنبه (۲۸حوت) نوشت که از اعلام توقف موقت درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان استقبال می‌کند.

در ادامه از هردو طرف خواسته شده است که این تلاش ها را در جهت کاهش دوامدار تنش حفظ کنند.

از سوی دیگر ، ریچارد لیندسی نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان نیز از آتش‌بس موقت بین طالبان و پاکستان استقبال کرده است.

او در پستی در شبکۀ ایکس روز پنج‌شنبه گفت که بریتانیا تمام اشکال تروریزم را محکوم می‌کند و خواستار حفاظت از غیرنظامیان و بازگشت به گفت‌وگو است.

پاکستان و حکومت طالبان چهارشنبه شب (۲۷حوت)اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه به‌طور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف می‌کنند.

در این حال طلوع نیوز به نقل از منابع محلی که از آنها نام گرفته نشده گزارش داده است که صبح روز پنج‌شنبه ، در تیراندازی نیروهای نظامی پاکستان در ولسوالی ناری ولایت کنر ، یک موتر هدف قرار گرفته و به دریا سقوط کرده است.

در ادامه آمده است که در این رویداد یک زن کشته شده است یک تن دیگر زخمی شده و پنج تن هنوز ناپدید هستند.

به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان ، فصیح‌الدین فطرت لوی درستیز این گروه گفته است: « در امتداد خط دیورند مواردی از نقض آتش بس از سوی پاکستان مشاهده شده است و در صورت تکرار چنین اقدامات ادامه آتش‌بس بی معنا خواهد بود و نیروهای طالبان ناگزیر خواهند شد پاسخ قاطع بدهند.»

مقام های پاکستانی در این باره تاحال چیزی نگفته اند.