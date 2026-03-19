کانادا و بریتانیا از وقفه در درگیری ها بین طالبان و پاکستان استقبال کردند
وزارت خارجۀ کانادا می گوید که تحولات اخیر در افغانستان و پاکستان را از نزدیک زیر نظر دارد و نسبت به افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ عمیقاً نگران است.
این وزارت در شبکه ایکس روز پنجشنبه (۲۸حوت) نوشت که از اعلام توقف موقت درگیریها میان طالبان و پاکستان استقبال میکند.
در ادامه از هردو طرف خواسته شده است که این تلاش ها را در جهت کاهش دوامدار تنش حفظ کنند.
از سوی دیگر ، ریچارد لیندسی نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان نیز از آتشبس موقت بین طالبان و پاکستان استقبال کرده است.
او در پستی در شبکۀ ایکس روز پنجشنبه گفت که بریتانیا تمام اشکال تروریزم را محکوم میکند و خواستار حفاظت از غیرنظامیان و بازگشت به گفتوگو است.
پاکستان و حکومت طالبان چهارشنبه شب (۲۷حوت)اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه بهطور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف میکنند.
در این حال طلوع نیوز به نقل از منابع محلی که از آنها نام گرفته نشده گزارش داده است که صبح روز پنجشنبه ، در تیراندازی نیروهای نظامی پاکستان در ولسوالی ناری ولایت کنر ، یک موتر هدف قرار گرفته و به دریا سقوط کرده است.
در ادامه آمده است که در این رویداد یک زن کشته شده است یک تن دیگر زخمی شده و پنج تن هنوز ناپدید هستند.
به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان ، فصیحالدین فطرت لوی درستیز این گروه گفته است: « در امتداد خط دیورند مواردی از نقض آتش بس از سوی پاکستان مشاهده شده است و در صورت تکرار چنین اقدامات ادامه آتشبس بی معنا خواهد بود و نیروهای طالبان ناگزیر خواهند شد پاسخ قاطع بدهند.»
مقام های پاکستانی در این باره تاحال چیزی نگفته اند.
تیم ملی بزکشی افغانستان در رقابت های جهانی به مرحلۀ نیمهنهایی راه یافت
تیم ملی بزکشی افغانستان در سومین دیدارش در رقابتهای جهانی بزکشی روز پنجشنبه (۲۸حوت) تیم منگولیا را با نتیجۀ ۷ بر صفر شکست داد.
افغانستان با این پیروزی ۹ امتیاز گرفت و از گروه B به مرحلۀ نیمهنهایی راه یافت.
تیم بزکشی افغانستان در دو دیدار گذشته ، تیم روسیه را با نتیجۀ پنج بر صفر و تیم هنگری را با نتیجۀ ۱۴ بر صفر شکست داده بود.
قزاقستان میزبان رقابتهای جهانی بزکشی است.
در این رقابتها، علاوه بر افغانستان، ۹ کشور دیگر نیز حضور دارند.
رهبر طالبان در سخنرانیاش در نماز عید به گونۀ مستقیم اشارهای به حملات اخیر پاکستان نکرد.
مقامهای حکومت طالبان یک نوار صوتی منسوب به ملا هبتالله آخندزاده، رهبرشان را نشر کردند که به گفتۀ آنان مربوط به سخنرانی او در جریان مراسم عید در مسجد عیدگاه کندهار است.
او در این نوار صوتی بدون نام بردن از پاکستان گفت که حملات هوایی و توپخانهای آنان را از بین نخواهد برد.
هبتالله بدون تسلیت گفتن به خانوادههای قربانیان حملات اخیر پاکستان، چنین اظهاراتی را مطرح کرد.
حکومت طالبان مدعی شده که در یکی از حملات اخیر پاکستان در کابل بر یک شفاخانۀ درمان معتادان بیش از ۴۰۰ نفر جان باختند و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند این آمار را تأیید کند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) شمار تلفات را ۱۴۳ نفر کشته و ۱۱۹ نفر زخمی گزارش داده است.
اما ارتش پاکستان ادعا کرده که در این حمله یک انبار درون و تجهیزات نظامی را هدف قرار داده است.
اخیراً پاکستان و حکومت طالبان یک وقفۀ پنجروزه در درگیریها اعلام کردند.
هر دو طرف گفتند که این وقفه را به مناسب عید و به درخواست کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه اعلام کرده اند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد: بحران انسانی در افغانستان تشدید شده
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده است که در نتیجه ادامه درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان، بحران انسانی در افغانستان تشدید شده و تلفات غیرنظامیان، آوارگی و نیاز به کمکهای فوری بهطور چشمگیر افزایش یافته است.
اوچا در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، بدون اشاره به تلفات ناشی از حمله هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد در کابل گفته است که از ۲۶ فبروری تا ۱۷ مارچ، ۷۶ غیرنظامی کشته و ۲۱۳ نفر تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفته این نهاد، ۵۹ زن و ۱۰۴ کودک بیش از نیمی از قربانیان را تشکیل میدهند.
عربستان سعودی جمعه را روز اول عید فطر اعلام کرد
عربستان سعودی اعلام کرد که جمعه مصادف با روز اول عید فطر است، اما حکومت طالبان امروز پنجشنبه را عید اعلام کرد.
برخی کشورها از جمله افغانستان همزمان با عربستان سعودی، عید را جشن میگیرند.
عربستان سعودی شب گذشته اعلام کرد که هلال ماه شوال در هیچ نقطهی آن دیده نشد و به همین دلیل امروز پنجشنبه سیامین روز رمضان است و فردا جمعه روز اول عید خواهد بود.
شماری از قربانیان حملۀ هوایی پاکستان بر کابل به خاک سپرده شدند
شماری از قربانیان حملۀ هوایی پاکستان بر کابل به روز چهارشنبه به خاک سپرده شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، داوطلبان جمعیت هلالاحمر افغانستان دهها تابوت چوبی را از امبولانسها به سوی قبرها روی تپهای در حومۀ کابل حمل کردند.
آن سو، شماری از خانوادهها به روز چهارشنبه در محل رویداد حملۀ هوایی پاکستان در مرکز ترک اعتیاد در کابل، عزیزان شان را جست و جو می کردند.
این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که در این حملات هوایی اخیراً بیش از چهارصد تن کشته شدند.
تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکردهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند آن را تایید کند. اردوی پاکستان چهارشنبه مدعی شد که مکانی که در کابل مورد حمله قرار گرفت به عنوان انبار درونها و تجهیزات نظامی استفاده میشد.
پاکستان وقفه ۵روزه در درگیری با حکومت طالبان اعلام کرد
پاکستان اعلام کرد که وقفه موقت پنج روزه در درگیریها با حکومت طالبان در افغانستان برقرار میکند.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان چهارشنبه گفت این وقفه به مناسبت عید فطر و به درخواست «کشورهای برادر اسلامی» عربستان سعودی، قطر و ترکیه، از روز پنجشنبه تا نیمهشب دوشنبه اجرا خواهد شد.
او در شبکه ایکس نوشت: «پاکستان این اقدام را با حسن نیت و در راستای رعایت نورمهای اسلامی انجام میدهد.»
اما تارر هشدار داد، که در صورت هرگونه حمله فرامرزی، حمله طیارۀ بیسرنشین یا هر حادثه تروریستی در داخل پاکستان، (عملیاتها) فوراً با شدت بیشتر از سر گرفته خواهد شد.»
اندکی پس از این اعلام پاکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز از توقف موقت درگیری میان دو طرف خبر داد.
او در بیانیهای گفت که آنها به مناسبت عید سعید فطر و نیز به درخواست و میانجی کشورهای اسلامی و میانجی مانند عربستان سعودی، ترکیه و قطر، عملیات دفاعی «ردالظلم» را بهگونهٔ موقت متوقف میکنند.
این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که در حملات هوایی اخیر پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد کابل، بیش از چهارصد تن کشته شدند.
تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکردهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند آن را تایید کند.
اما پیشتر وزیر اطلاعات پاکستان، گفته است که پاکستان در چارچوب جنگ جاری خود علیه تروریزم، تنها اهداف «نظامی و تروریستی» و همچنان زیرساختهای طالبان را هدف قرار میدهد که به اساس ادعایش بهگونهٔ مستقیم یا غیرمستقیم برای طرحریزی، تسهیل، پناه دادن، آموزش یا حمایت از حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده میشوند.
پیروزی تیم ملی بزکشی افغانستان در مقابل روسیه
تیم ملی بزکشی افغانستان توانست در دومین دیدار بینالمللی خود، تیم روسیه را با نتیجه پنج بر صفر شکست دهد.
این مسابقه امروز چهارشنبه در شهر ترکستان برگزار شد.
تیم افغانستان روز سهشنبه نیز در نخستین بازی بینالمللی خود، تیم مجارستان را با نتیجه ۱۴ بر صفر شکست داده بود.
قزاقستان میزبان رقابتهای جاری جهانی بزکشی است.
در این رقابتها، علاوه بر افغانستان، ۹ کشور دیگر نیز حضور دارند.
این مسابقات از تاریخ ۱۶ ماه جاری آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۲۱ مارچ برگزار خواهد شد.
ریچار بنیت خواستار تحقیقات در مورد حمله اخیر بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل شد
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل را محکوم کرد و خواستار تحقیقات در مورد این حمله شد.
او روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این حمله که براساس گزارشها دهها کشته و زخمی برجا گذاشته، باید بهگونه فوری، مستقل و شفاف بررسی شود.
بنیت همچنین تأکید کرده است که عاملان این رویداد باید پاسخگو قرار داده شوند و برای قربانیان و خانوادههای آنان غرامت پرداخت شود.
این درحالی است که طالبان ادعا کردند که در حمله دوشنبه شب پاکستان به یک مرکز ترک اعتیاد در کابل دستکم ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل این آمار را تایید کند.
نیروهای هوایی پاکستان ادعا کرده تاسیسات نظامی را در کابل و ننگرهار هدف قرار دادهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان: «طالبان در سال جاری رسانهها را بهگونه بیسابقه سانسور و سرکوب کردهاند.»
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که «طالبان در سال جاری رسانهها را بهگونه بیسابقه سانسور و سرکوب کردهاند.»
این مرکز امروز چهارشنبه ۲۷ حوت به مناسبت روز ملی خبرنگار با نشر گزارشی گفته است: «در سال جاری ۲۰۷ مورد نقض آزادی رسانهها و خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.»
بر اساس این گزارش، «در میان این رویدادها، کشته شدن دو نفر، زخمی شدن یک نفر، بازداشت ۲۱ خبرنگار و ۱۸۳ مورد تهدید شامل است.»
در ادامه آمده است که «در مقایسه با سال گذشته، محدودیتهای طالبان بر رسانهها و موارد نقض آزادی رسانهها ۲۰ درصد افزایش یافته است.»
پیش از این، سازمان حمایت از خبرنگاران و رسانههای افغانستان در خارج از کشور موسوم به «امسو» نیز گفته بود: «با افزایش محدودیتها و ممنوعیتهای طالبان علیه خبرنگاران افغان، شمار زیادی از خبرنگاران، بهویژه زنان، بهگونه پنهانی به کار خود ادامه میدهند.»
گفته میشود که طالبان از زمان بهدست گرفتن قدرت در افغانستان، علاوه بر اعمال محدودیتها بر زنان و دختران، رسانهها را نیز محدود و سانسور کردهاند.