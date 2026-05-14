نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه دختران و زنان شد.

نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان روز پنج‌شنبه، ۲۴ ثور با اشاره به گزارش اخیر برنامۀ توسعه‌ای ملل متحد گفته که اتحادیۀ اروپا حمایت و اولویت‌های خود را برای افغان‌ها روشن کرده است.

برنامۀ توسعه‌ای ملل متحد (UNDP) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که افغان‌ها با مشکلات جدی مانند فقر، ناامنی غذایی، تأثیرات تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های علیۀ دختران و زنان روبه‌رو هستند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های زیادی را بر کار، آموزش، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.

این درحالیست که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) در ۲۸ اپریل هشدار داد که ادامۀ محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ منجر به کمبود بیش از ۲۰ هزار آموزگار و ۵ هزار کارمند صحی زن شود.