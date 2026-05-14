افغانستان
اتحادیۀ اروپا خواستار لغو محدودیتها علیه دختران و زنان در افغانستان شد
نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان خواستار لغو محدودیتهای طالبان علیه دختران و زنان شد.
نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان روز پنجشنبه، ۲۴ ثور با اشاره به گزارش اخیر برنامۀ توسعهای ملل متحد گفته که اتحادیۀ اروپا حمایت و اولویتهای خود را برای افغانها روشن کرده است.
برنامۀ توسعهای ملل متحد (UNDP) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که افغانها با مشکلات جدی مانند فقر، ناامنی غذایی، تأثیرات تغییرات اقلیمی و محدودیتهای علیۀ دختران و زنان روبهرو هستند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیتهای زیادی را بر کار، آموزش، تحصیل و فعالیتهای اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
این درحالیست که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) در ۲۸ اپریل هشدار داد که ادامۀ محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران میتواند تا سال ۲۰۳۰ منجر به کمبود بیش از ۲۰ هزار آموزگار و ۵ هزار کارمند صحی زن شود.
صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندانهای پاکستان به افغانستان بازگشتند
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز پنجشنبه، ۲۴ ثور اعلام کرد که ۴۸۱ نفر این افغانها در این هفته پس از رهایی از طریق تورخم و ۸۰ نفر از طریق اسپین بولدک به افغانستان بازگشتهاند.
این وزارت افزود که این افغانها شامل خانوادهها و افرادی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامتشان بازداشت شده بودند.
اخیراً کمیشنری عالی ملل متحد (UNHCR) و سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) در یک گزارش مشترک اعلام کردند که از ۲۶ اپریل تا دوم می ۲۲۸۷ افغان در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از دو میلیون افغان از پاکستان اخراج شدهاند و نزدیک به دو میلیون افغان دیگر هنوز در آن کشور زندگی میکنند.
یک مقام ارشد روسی: مسکو در حال ایجاد "مشارکت کامل" با حکومت طالبان است
یک مقام ارشد امنیتی روسیه میگوید که مسکو در حال ایجاد "مشارکت کامل" با حکومت طالبان است.
خبرگزاری اینترفاکس روز پنجشنبه، ۲۴ ثور به نقل از سرگئی شویگو، منشی شورای امنیت روسیه گزارش داده که کشورش دیگر کشورها را به گسترش روابط با حکومت طالبان تشویق میکند.
او که در نشست سران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) صحبت میکرد، همچنان با اشاره به تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان مدعی شده که بر اساس برآوردها از ۱۸ هزار تا ۲۳ هزار شبهنظامی در چوکات بیش از ۲۰ گروه در افغانستان فعالیت میکنند.
روسیه تنها کشوری در جهان است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و بیشتر کشورهای همسایه هم با حکومت طالبان تعامل دارند.
اما دیگر کشورها تا به حال به دلایل مختلف از جمله آنچه که نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و عدم تشکیل حکومت همهشمول عنوان کردند، حکومت طالبان را رسمیت نشاخته اند.
وقوع یک انفجار در یک خانه در کنر
یک منبع معتبر در حکومت طالبان وقوع انفجار در یک خانه در ولایت کنر را تأیید کرد و گفته است که این رویداد ناشی از انفجار مهمات منفجرۀ باقیمانده از گذشته بوده است.
به گفته این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، این انفجار حوالی ساعت ۹:۰۰ چهارشنبه شب، ۲۲ ثور رخ داده و تلفات هم داشته، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است.
همچنین یک منبع در ریاست صحت عامۀ کنر گفته است که این انفجار در ولسوالی پیچدره رخ داده و در نتیجه آن سه نفر جان باختهاند.
حکومت طالان تا اکنون رسما جزییات را در این باره منتشر نکرده است.
دور تازه کمپاین واکسین پولیو برای کودکان در افغانستان هفته آینده آغاز میشود
قرار است کمپاین تازه واکسین پولیو از روز دوشنبه، ۱۸ می، در شماری از مناطق افغانستان آغاز شود.
بنیاد «افغانستان عاری از پولیو» روز پنجشنبه با نشر پیامی در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که این دور جدید واکسین برای محافظت از کودکان زیر پنج سال در برابر بیماری فلج کودکان اجرا خواهد شد.
در این اعلامیه جزئیاتی درباره ولایتهای تحت پوشش این کمپاین ارایه نشده است.
آغاز این برنامه در حالی صورت میگیرد که افغانستان همچنان با خطر افزایش موارد مثبت پولیو روبهرو است.
پیش از این نیز در ۱۳ اپریل سال جاری، کمپاین واکسین پولیو در ۱۸ ولایت افغانستان برگزار شده بود و در جریان آن میلیونها کودک واکسین دریافت کردند.
در سال جاری میلادی هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده است؛ اما در سال ۲۰۲۵، از ثبت دستکم ۹ مورد مثبت پولیو در این کشور گزارش شده بود.
در پاکستان در همسایگی افغانستان امسال یک واقعۀ مثبت فلج کودکان ثبت شده. سال گذشته در آن کشور ، ۳۱ مورد این بیماری ثبت شده بود.
پولیو یک بیماری ویروسی و ساری است که تنها از طریق واکسین میتوان از آن پیشگیری کرد.
امضای توافقنامۀ بیش از ۴۶ میلیون دالری میان طالبان و شرکت هندی
توافقنامهای به ارزش بیش از ۴۶ میلیون دالر روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور میان اداره ملی استندرد و کیفیت افغانستان تحت کنترول طالبان و شرکت هندی «TCRC» امضا شد.
بر اساس این توافقنامه مجتمعهای پیشرفته لابراتواری در کابل و ۹ بندر مهم مرزی افغانستان ساخته و تجهیز خواهد شد.
فیضالله تمیم، رئیس این اداره گفته است که در این پروژه لابراتوارهای ویژه برای آزمایش مواد ساختمانی، وسایل برقی، منسوجات، محصولات چرمی و کاغذی شامل خواهد بود.
تیم کریکت بست قهرمان رقابتهای جام ملی ۲۰آوره زیر نام «امید وطن» شد
این تیم در دیدار نهایی این مسابقات در شهر قندز، تیم کریکت مسعینک را شکست داد.
این تیم در دیدار نهایی این مسابقات در شهر قندز، تیم کریکت مسعینک را شکست داد.
در این دیدار، بست ۲۱۲ دوش هدف را با از دست دادن پنج بازیکن تکمیل کرد.
در رقابتهای جام ملی تیمهای منطقهای از سراسر افغانستان اشتراک کرده بودند.
۱۶ ولایت افغانستان پنجشنبه شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهند بود
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترول طالبان پیشبینی کرده است که پنجشنبه، ۲۴ ماه ثور ۱۶ ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهند بود.
این پیشبینی در ولایتهای بامیان، میدانوردک، هرات، فراه، بادغیس، غور، ارزگان، دایکندی، غزنی، پروان، بغلان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا صورت گرفته است.
این ریاست چهارشنبه در خبرنامهای گفت که میزان بارندگی در بخشهای مختلف این ولایتها بین ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
این هشدار در حالی داده میشود که در حدود دو ماه گذشته، بارندگیها و سیلابها در بسیاری از مناطق کشور به صدها تن تلفات و خسارات وارد کرده است.
نماینده ویژه چین برای افغانستان گفته که حکومت طالبان و پاکستان آمادهاند برای صلح و ثبات منطقهای کار کنند
یو شیاویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان میگوید که حکومت طالبان و پاکستان آمادهاند برای صلح و ثبات منطقهای بهگونه مشترک کار کنند.
او این موضوع را روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور پس از پایان گفتگوهای ارومچی با حمایت چین، در صفحه ایکس خود مطرح کرد.
یونگ گفته است که هر دو طرف، روند گفتوگوهای ارومچی را مثبت ارزیابی کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاریهای امنیتی و اقتصادی نشان دادهاند.
چین نقش میانجی را میان حکومت طالبان و پاکستان ایفا کرده و تلاش دارد تنشها میان آنها را کاهش دهد.
چند هفته پیش نمایندگان پاکستان و طالبان در شهر ارومچی چین برای جلوگیری از درگیریها گفتوگو کرده بودند.
پاکستان همچنان ادعا میکند که افراد مسلح مستقر در افغانستان در ایالت خیبرپختونخوا و بلوچستان حملات انجام میدهند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد میکند.
ادعای مقام پاکستان؛ بیش از ۷ هزار فرد مسلح در افغانستان برای حملات در پاکستان آموزش داده میشوند
رانا ثناءالله، مشاور سیاسی صدراعظم پاکستان، ادعا کرده که بیش از ۷ هزار فرد مسلح در افغانستان برای انجام حملات در پاکستان آموزش داده میشوند.
ثناءالله روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور در مجلس سنای پاکستان مدعی شد که این افراد مسلح از سوی هند و اسرائیل حمایت مالی میشوند.
براساس گزارش رسانههای پاکستان، او گفته است که پاکستان عملیات خود را علیه مراکز آموزشی و پناهگاههای افراد مسلح در افغانستان ادامه خواهد داد.
رانا ثناءالله افزود: «پاکستان در راستای از بین بردن تروریزم هیچگونه سازش نخواهد کرد.»
او همچنان گفت که صدراعظم شهباز شریف به طالبان واضح ساخته است که باید میان روابط با پاکستان و حمایت از گروههای مسلح، یکی را انتخاب کنند.
مقامهای حکومت طالبان تا اکنون در مورد این سخنان رانا ثناءالله چیزی نگفتهاند.
این پس از آنست که نماینده ویژه چین روز چهارشنبه گفت طالبان افغانستان و مقامهای پاکستان، نتایج گفتوگوهای ارومچی را مثبت دانست و هر دو طرف آماده همکاری مشترک برای صلح و ثبات منطقه هستند.