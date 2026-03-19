دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید که که قصد ندارد نیروهای نظامی امریکایی را به ایران اعزام کند.

او این مطلب را در جریان دیدار با صدراعظم جاپان در قصرسفید و در گفت‌وگو با خبرنگاران دربارۀ جنگ با ایران روز پنجشنبه (۲۸حوت) گفت.

آقای ترمپ در پاسخ به سوالی دربارۀ احتمال اعزام نیروهای امریکا به داخل ایران گفت: «نه، من نیروهای نظامی را به جایی اعزام نمی‌کنم. اگر هم می‌خواستم این کار را کنم، به شما نمی‌گفتم.»

خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش از آن نوشته بود که گزارش‌ها حاکی است که ادارۀ دونالد ترمپ در حال بررسی اعزام هزاران نیروی نظامی به شرق میانه و گسترش دامنۀ عملیات علیه ایران است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنان گفت که به بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفته است که به تأسیسات انرژی ایران حمله نکند و افزود که نتانیاهو نیز با این موضوع موافقت کرده است.