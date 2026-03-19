لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۲۹ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۲۷

جهان

گزارش‌ها از اصابت راکت ایرانی به پالایشگاه حیفا

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که روز پنج‌شنبه (۲۸حوت) پس از آن‌که اردوی اسرائیل دربارۀ شلیک راکت هایی از سوی ایران هشدار داد، یک پالایشگاه نفت در شهر بندری حیفا در شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفته است.

شبکه دولتی «کان ۱۱» اسرائیل تصاویری پخش کرد که ستون ضخیمی از دود تیره را نشان می‌داد که از محدودۀ این پالایشگاه به آسمان بلند شده است.

این شبکه در پیامی در ایکس اعلام کرد که نگرانی‌ای درباره نشت مواد خطرناک وجود ندارد.

الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل در واکنش به این گزارش‌ها، اصابت به پالایشگاه حیفا را تأیید کرد ؛ اما گفت خسارت عمده‌ای وارد نشده است.

کوهن اعلام کرد که برق در شمال اسرائیل برای مدت کوتاهی قطع شد و سپس برای بیشتر کسانی که تحت تأثیر قرار گرفته بودند، دوباره وصل شد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترمپ: نیروهای امریکایی را به ایران اعزام نمی‌کنم

دونالد ترمپ ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید که که قصد ندارد نیروهای نظامی امریکایی را به ایران اعزام کند.

او این مطلب را در جریان دیدار با صدراعظم جاپان در قصرسفید و در گفت‌وگو با خبرنگاران دربارۀ جنگ با ایران روز پنجشنبه (۲۸حوت) گفت.

آقای ترمپ در پاسخ به سوالی دربارۀ احتمال اعزام نیروهای امریکا به داخل ایران گفت: «نه، من نیروهای نظامی را به جایی اعزام نمی‌کنم. اگر هم می‌خواستم این کار را کنم، به شما نمی‌گفتم.»

خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش از آن نوشته بود که گزارش‌ها حاکی است که ادارۀ دونالد ترمپ در حال بررسی اعزام هزاران نیروی نظامی به شرق میانه و گسترش دامنۀ عملیات علیه ایران است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنان گفت که به بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفته است که به تأسیسات انرژی ایران حمله نکند و افزود که نتانیاهو نیز با این موضوع موافقت کرده است.

ادامه خبر ...

در عربستان و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر امروز جمعه نخستین روز عید فطر است

عربستان و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر امروز جمعه (۲۹حوت) از نخستین روز عید فطر تجلیل می‌کنند. اما در افغانستان بر اساس اعلام حکومت طالبان ، روز پنجشنبه نخستین روز عید بود.

عربستان سعودی چهارشنبه شب اعلام کرد که پنجشنبه سی‌امین روز رمضان و جمعه روز اول عید است.

امارات متحده عربی، بحرین، قطر ، کویت ، یمن، لبنان و عراق نیز از جملۀ کشورهای اند که امروز از اولین روز عید رمضان تجلیل می کنند.

ادامه خبر ...

به دنبال ادامه حملات به تاسیسات انرژی در شرق‌میانه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت

یکی از مناطق نفتی امارات متحدۀ عربی که اخیراً هدف حملات ایران قرار گرفته است.

صبح پنج‌شنبه، ۲۸ حوت همزمان با بازگشایی بازارهای مالی اروپا، قیمت نفت برنت (نفت خام) دریای شمال با بیش از ۵ درصد افزایش، هر بشکه به ۱۱۴ دالر رسید.

این بیشترین افزایش قیمت نفت در یک هفتۀ اخیر به شمار می‌رود. قیمت نفت در روزهای ابتدایی آغاز جنگ تا ۱۲۰ دالر در هر بشکه افزایش یافته بود.

قیمت گاز نیز در معاملات روز پنج‌شنبه افزایش قابل توجهی پیدا کرد به گونه‌ای که قیمت گاز اروپا با ۳۵ درصد افزایش، به ۷۴ یورو رسید.

پس از حملۀ اسرائیل به تاسیسات پارس جنوبی، ایران در واکنش حملاتی را به پالایشگاه‌های چند کشور حاشیۀ خلیح فارس انجام داد که از جمله باعث خسارت گسترده در تاسیسات راس لفان در قطر، بزرگترین قطب گاز طبیعی مایع جهان، شد.

این حملات نگرانی‌های جدیدی را در مورد تأمین انرژی در دنیا ایجاد کرده است.

ادامه خبر ...

وزرای خارجۀ کشورهای عربی و اسلامی از ایران خواستند "فوراً حملات خود را متوقف کند"

دود از سمت یک تأسیسات انرژی در فجیره، امارات متحده عربی، در ۱۴ مارچ ۲۰۲۶ بلند می‌شود.

وزرای خارجۀ ۱۲ کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک پس از نشست خود در پایتخت عربستان سعودی، ریاض، از ایران خواستند "فوراً حملات خود را متوقف کند" و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

در این بیانیه، این وزیران حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، اردن، جمهوری آذربایجان و ترکیه را محکوم کردند و گفتند این حملات "مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفتی، کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن، میدان‌های هوایی، ساختمان‌های مسکونی و اماکن دیپلوماتیک" را هدف قرار داده است.

وزیران این کشورها همچنین حملات اسرائیل به لبنان را محکوم کرده و "بر حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی لبنان" تأکید کردند.

این بیانیه در حالی صادر شد که ایران زیرساخت‌های انرژی در سراسر خلیج فارس را هدف قرار داده و گزارش‌هایی از آتش‌سوزی در تأسیسات قطر و رهگیری موشک‌های بالستیک در عربستان سعودی منتشر شده است.

اسرائیل نیز به بخشی از میدان گازی پارس جنوبی در ایران حمله کرده است.

این بیانیه به نمایندگی از وزیران کشورهای جمهوری آذربایجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و امارات متحدۀ عربی صادر شد.

ادامه خبر ...

عربستان سعودی جمعه را روز اول عید فطر اعلام کرد

عربستان سعودی

عربستان سعودی اعلام کرد که جمعه مصادف با روز اول عید فطر است، اما حکومت طالبان امروز پنج‌شنبه را عید اعلام کرد.

برخی کشورها از جمله افغانستان همزمان با عربستان سعودی، عید را جشن می‌گیرند.

عربستان سعودی شب گذشته اعلام کرد که هلال ماه شوال در هیچ نقطه‌ی آن دیده نشد و به همین دلیل امروز پنجشنبه سی‌امین روز رمضان است و فردا جمعه روز اول عید خواهد بود.

ادامه خبر ...

ایران در واکنش به کشته‌شدن علی لاریجانی حملات بیشتر را علیه اسرائیل انجام داد

اسرائیل - تل‌ابیب

ایران در واکنش به کشته‌شدن علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ملی ایران، حملات بیشتری را علیه اسرائیل انجام داد.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ایران در ۱۸ مارچ شمار زیادی راکت را به تل‌ابیب پرتاب کرد.

به گفتهٔ مقام‌های اسرائیل، دست‌کم دو تن کشته شده‌اند و با این، شمار مجموعی قربانیان در اسرائیل به حداقل ۱۴ نفر رسید.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

پاکستان وقفه ۵روزه در درگیری‌ با حکومت طالبان اعلام کرد

پاکستان اعلام کرد که وقفه موقت پنج روزه در درگیری‌ها با حکومت طالبان در افغانستان برقرار می‌کند.

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان چهارشنبه گفت این وقفه به مناسبت عید فطر و به درخواست «کشورهای برادر اسلامی» عربستان سعودی، قطر و ترکیه، از روز پنج‌شنبه تا نیمه‌شب دوشنبه اجرا خواهد شد.

او در شبکه ایکس نوشت: «پاکستان این اقدام را با حسن نیت و در راستای رعایت نورم‌های اسلامی انجام می‌دهد.»

اما تارر هشدار داد، که در صورت هرگونه حمله فرامرزی، حمله طیارۀ بی‌سرنشین یا هر حادثه تروریستی در داخل پاکستان، (عملیات‌ها) فوراً با شدت بیشتر از سر گرفته خواهد شد.»

اندکی پس از این اعلام پاکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز از توقف موقت درگیری میان دو طرف خبر داد.

او در بیانیه‌ای گفت که آن‌ها به مناسبت عید سعید فطر و نیز به درخواست و میانجی کشورهای اسلامی و میانجی مانند عربستان سعودی، ترکیه و قطر، عملیات دفاعی «ردالظلم» را به‌گونهٔ موقت متوقف می‌کنند.

این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که در حملات هوایی اخیر پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد کابل، بیش از چهارصد تن کشته شدند.

تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکرده‌اند و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند آن را تایید کند.

اما پیشتر وزیر اطلاعات پاکستان، گفته است که پاکستان در چارچوب جنگ جاری خود علیه تروریزم، تنها اهداف «نظامی و تروریستی» و همچنان زیرساخت‌های طالبان را هدف قرار می‌دهد که به اساس ادعایش به‌گونهٔ مستقیم یا غیرمستقیم برای طرح‌ریزی، تسهیل، پناه دادن، آموزش یا حمایت از حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌شوند.

ادامه خبر ...

عراق صادرات نفت خام منطقه کرکوک را از طریق بندر جیهان به ترکیه آغاز کرد

عراق اعلام کرده است که صادرات نفت خام منطقه کرکوک را از طریق بندر جیهان به ترکیه آغاز کرده است.

مقام‌های عراقی امروز چهارشنبه گفته‌اند: «پس از توافق با حکومت خودمختار کردستان، صادرات نفت خام کرکوک را که روزانه به ۲۵۰ هزار بشکه می‌رسد، به ترکیه آغاز کرده‌ایم.»

عراق این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که با بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌گونه بی‌سابقه افزایش یافت.

در شمال عراق، شرکت دولتی نفت «نورث اویل» اعلام کرده است که انتقال نفت کرکوک از طریق خط لوله‌ای که از منطقه کردستان عبور می‌کند، از سر گرفته شده است.

این خط لوله به بندر جیهان ترکیه در ساحل مدیترانه وصل می‌شود و یکی از مسیرهای مهم صادرات نفت عراق به‌شمار می‌رود.

پیش از این، عراق روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت را از طریق تنگه هرمز صادر می‌کرد.

ادامه خبر ...

وزیر امور خارجه ایران: تهران اعتقادی به آتش‌بس ندارد

عباس عراقچی

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که به آتش‌بس با ایالات متحده امریکا و اسرائیل باور ندارد.

او که صبح امروز چهارشنبه با شبکه تلویزیونی الجزیره صحبت می‌کرد، گفت: «ما به آتش‌بس با امریکا و اسرائیل باور نداریم، بلکه به پایان جنگ باور داریم؛ پایانی که در همه جبهه‌ها تحقق یابد.»

پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز گفته بود: «ما با آتش‌بس مخالفیم، اما جنگ باید به‌گونه‌ای پایان یابد که همه تهدیدها علیه ایران و منطقه از میان برود.»

عراقچی در واکنش به کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت: «ساختار جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی مستحکم است و حضور یا نبود یک فرد نمی‌تواند بر آن تأثیر بگذارد.»

رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه تأیید کردند که علی لاریجانی در حملات اسرائیل کشته شده است.

در سوی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که در حملات موشکی امروز صبح ایران، دو نفر کشته شده‌اند.

نزدیک به سه هفته می‌شود که امریکا و اسرائیل حملات خود را بر ایران آغاز کرده‌اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG