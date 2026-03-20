علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران کشته شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از کشته شدن علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران در بامداد جمعه ۲۹ حوت خبر داد.

در بیانیه سپاه که این خبر را اعلام کرد، به جزئیات بیشتری از حملهٔ منجر به کشته شدن این فرمانده ارشد سپاه اشاره‌ای نشده است.

ساعتی پس از انتشار این خبر، اردوی اسرائیل اعلام کرد علی محمد نائینی را هدف قرار داده و افزود «به ضربات خود علیه رهبران و فرماندهان» حکومت ایران ادامه خواهد داد.

کشته شدن سخنگوی سپاه در حالی است که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، تنها ساعاتی پیش، خبری را به‌نقل از او منتشر کرد و نوشت علی محمد نائینی اعلام کرد «ما در شرایط جنگی هم تولید موشک داریم و در ذخیره هم هیچ مشکل خاصی وجود ندارد».

علی محمد نائینی که در دو سال اخیر مسئولیت سخنگویی سپاه را بر عهده داشت، در بیانیه سپاه چهره‌ای «برجسته» توصیف شده که «نظریات تحولی و الگوهای کارآمد در عرصه‌های جنگ نرم داشت».

علی محمد نائینی ۶۸ ساله، پیش از رسیدن به این سمت، در حوزه‌های سیاسی-امنیتی و رسانه‌ای سپاه فعالیت داشت و از جمله مسئولیت‌هایی مانند معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ایران نیز بر عهده داشت. نائینی به‌عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به ساختار فرماندهی سپاه شناخته می‌شد.