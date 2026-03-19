جهان
به دنبال ادامه حملات به تاسیسات انرژی در شرقمیانه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت
صبح پنجشنبه، ۲۸ حوت همزمان با بازگشایی بازارهای مالی اروپا، قیمت نفت برنت (نفت خام) دریای شمال با بیش از ۵ درصد افزایش، هر بشکه به ۱۱۴ دالر رسید.
این بیشترین افزایش قیمت نفت در یک هفتۀ اخیر به شمار میرود. قیمت نفت در روزهای ابتدایی آغاز جنگ تا ۱۲۰ دالر در هر بشکه افزایش یافته بود.
قیمت گاز نیز در معاملات روز پنجشنبه افزایش قابل توجهی پیدا کرد به گونهای که قیمت گاز اروپا با ۳۵ درصد افزایش، به ۷۴ یورو رسید.
پس از حملۀ اسرائیل به تاسیسات پارس جنوبی، ایران در واکنش حملاتی را به پالایشگاههای چند کشور حاشیۀ خلیح فارس انجام داد که از جمله باعث خسارت گسترده در تاسیسات راس لفان در قطر، بزرگترین قطب گاز طبیعی مایع جهان، شد.
این حملات نگرانیهای جدیدی را در مورد تأمین انرژی در دنیا ایجاد کرده است.
وزرای خارجۀ کشورهای عربی و اسلامی از ایران خواستند "فوراً حملات خود را متوقف کند"
وزرای خارجۀ ۱۲ کشور عربی و اسلامی در بیانیهای مشترک پس از نشست خود در پایتخت عربستان سعودی، ریاض، از ایران خواستند "فوراً حملات خود را متوقف کند" و به قوانین بینالمللی احترام بگذارد.
در این بیانیه، این وزیران حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، اردن، جمهوری آذربایجان و ترکیه را محکوم کردند و گفتند این حملات "مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفتی، کارخانههای آبشیرینکن، میدانهای هوایی، ساختمانهای مسکونی و اماکن دیپلوماتیک" را هدف قرار داده است.
وزیران این کشورها همچنین حملات اسرائیل به لبنان را محکوم کرده و "بر حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی لبنان" تأکید کردند.
این بیانیه در حالی صادر شد که ایران زیرساختهای انرژی در سراسر خلیج فارس را هدف قرار داده و گزارشهایی از آتشسوزی در تأسیسات قطر و رهگیری موشکهای بالستیک در عربستان سعودی منتشر شده است.
اسرائیل نیز به بخشی از میدان گازی پارس جنوبی در ایران حمله کرده است.
این بیانیه به نمایندگی از وزیران کشورهای جمهوری آذربایجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و امارات متحدۀ عربی صادر شد.
عربستان سعودی جمعه را روز اول عید فطر اعلام کرد
عربستان سعودی اعلام کرد که جمعه مصادف با روز اول عید فطر است، اما حکومت طالبان امروز پنجشنبه را عید اعلام کرد.
برخی کشورها از جمله افغانستان همزمان با عربستان سعودی، عید را جشن میگیرند.
عربستان سعودی شب گذشته اعلام کرد که هلال ماه شوال در هیچ نقطهی آن دیده نشد و به همین دلیل امروز پنجشنبه سیامین روز رمضان است و فردا جمعه روز اول عید خواهد بود.
ایران در واکنش به کشتهشدن علی لاریجانی حملات بیشتر را علیه اسرائیل انجام داد
ایران در واکنش به کشتهشدن علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ملی ایران، حملات بیشتری را علیه اسرائیل انجام داد.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ایران در ۱۸ مارچ شمار زیادی راکت را به تلابیب پرتاب کرد.
به گفتهٔ مقامهای اسرائیل، دستکم دو تن کشته شدهاند و با این، شمار مجموعی قربانیان در اسرائیل به حداقل ۱۴ نفر رسید.
پاکستان وقفه ۵روزه در درگیری با حکومت طالبان اعلام کرد
پاکستان اعلام کرد که وقفه موقت پنج روزه در درگیریها با حکومت طالبان در افغانستان برقرار میکند.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان چهارشنبه گفت این وقفه به مناسبت عید فطر و به درخواست «کشورهای برادر اسلامی» عربستان سعودی، قطر و ترکیه، از روز پنجشنبه تا نیمهشب دوشنبه اجرا خواهد شد.
او در شبکه ایکس نوشت: «پاکستان این اقدام را با حسن نیت و در راستای رعایت نورمهای اسلامی انجام میدهد.»
اما تارر هشدار داد، که در صورت هرگونه حمله فرامرزی، حمله طیارۀ بیسرنشین یا هر حادثه تروریستی در داخل پاکستان، (عملیاتها) فوراً با شدت بیشتر از سر گرفته خواهد شد.»
اندکی پس از این اعلام پاکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز از توقف موقت درگیری میان دو طرف خبر داد.
او در بیانیهای گفت که آنها به مناسبت عید سعید فطر و نیز به درخواست و میانجی کشورهای اسلامی و میانجی مانند عربستان سعودی، ترکیه و قطر، عملیات دفاعی «ردالظلم» را بهگونهٔ موقت متوقف میکنند.
این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که در حملات هوایی اخیر پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد کابل، بیش از چهارصد تن کشته شدند.
تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکردهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند آن را تایید کند.
اما پیشتر وزیر اطلاعات پاکستان، گفته است که پاکستان در چارچوب جنگ جاری خود علیه تروریزم، تنها اهداف «نظامی و تروریستی» و همچنان زیرساختهای طالبان را هدف قرار میدهد که به اساس ادعایش بهگونهٔ مستقیم یا غیرمستقیم برای طرحریزی، تسهیل، پناه دادن، آموزش یا حمایت از حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده میشوند.
عراق صادرات نفت خام منطقه کرکوک را از طریق بندر جیهان به ترکیه آغاز کرد
عراق اعلام کرده است که صادرات نفت خام منطقه کرکوک را از طریق بندر جیهان به ترکیه آغاز کرده است.
مقامهای عراقی امروز چهارشنبه گفتهاند: «پس از توافق با حکومت خودمختار کردستان، صادرات نفت خام کرکوک را که روزانه به ۲۵۰ هزار بشکه میرسد، به ترکیه آغاز کردهایم.»
عراق این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که با بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی بهگونه بیسابقه افزایش یافت.
در شمال عراق، شرکت دولتی نفت «نورث اویل» اعلام کرده است که انتقال نفت کرکوک از طریق خط لولهای که از منطقه کردستان عبور میکند، از سر گرفته شده است.
این خط لوله به بندر جیهان ترکیه در ساحل مدیترانه وصل میشود و یکی از مسیرهای مهم صادرات نفت عراق بهشمار میرود.
پیش از این، عراق روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت را از طریق تنگه هرمز صادر میکرد.
وزیر امور خارجه ایران: تهران اعتقادی به آتشبس ندارد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران میگوید که به آتشبس با ایالات متحده امریکا و اسرائیل باور ندارد.
او که صبح امروز چهارشنبه با شبکه تلویزیونی الجزیره صحبت میکرد، گفت: «ما به آتشبس با امریکا و اسرائیل باور نداریم، بلکه به پایان جنگ باور داریم؛ پایانی که در همه جبههها تحقق یابد.»
پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز گفته بود: «ما با آتشبس مخالفیم، اما جنگ باید بهگونهای پایان یابد که همه تهدیدها علیه ایران و منطقه از میان برود.»
عراقچی در واکنش به کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت: «ساختار جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی مستحکم است و حضور یا نبود یک فرد نمیتواند بر آن تأثیر بگذارد.»
رسانههای ایرانی روز سهشنبه تأیید کردند که علی لاریجانی در حملات اسرائیل کشته شده است.
در سوی دیگر، رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که در حملات موشکی امروز صبح ایران، دو نفر کشته شدهاند.
نزدیک به سه هفته میشود که امریکا و اسرائیل حملات خود را بر ایران آغاز کردهاند.
شورای عالی امنیت ملی ایران کشته شدن علی لاریجانی را تائید کرد
دفتر شورای عالی امنیت ملی ایران حدود ۱۲ ساعت پس از نشر اولین گزارشها از سوی اسرائیل، کشتهشدن علی لاریجانی را تأیید کرد.
بر اساس این بیانیه، علاوه بر علی لاریجانی، مرتضی پسرش، علیرضا بیات معاون علی لاریجانی، سرتیم و جمعی از محافظان او هم کشته شدهاند.
ساعاتی پیش از این، بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از علی لاریجانی به حیث رهبر عملی و حال حاضر ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده بود.
رئیسجمهور ترمپ می گوید، به آن اعضایی ناتو که نمیخواهند علیه ایران همکاری کنند، نیاز ندارد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که« به آن اعضایی ناتو که نمیخواهند در جنگ علیه ایران همکاری کنند، نیازی ندارد.»
ترمپ روز سهشنبه(۲۶ حوت) در شبکۀ تروت سوشیال متعلق به او نوشته که« واشنگتن از برخی اعضای ناتو اطلاع دریافت کرده که نمیخواهند در جنگ علیه ایران با امریکا شرکت کنند، در حالی که همین کشورها با همۀ اقدامات ما در ایران موافق بودند و نمیخواستند که ایران سلاح هستهای داشته باشد.»
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین گفته«من تعجب نمیکنم، زیرا ما هر سال میلیاردها دالر به ناتو میدادیم، اما در مقابل، آنها در زمان نیاز هیچ کاری برای امریکا انجام نمیدهند.»
امریکا خواسته بود که برای باز نگهداشتن تنگهٔ هرمز، کشتیهای جنگی به شرق میانه اعزام کنند، اما بریتانیا، جرمنی، فرانسه و برخی دیگر از اعضای ناتو درخواست امریکا را رد کردهاند.
یک عسکر لبنانی در نتیجۀ حملۀ اسرائیل کشته شد
اردوی لبنان می گوید که در پی یک حملهٔ اسرائیل بر یک موتر و یک موترسایکل در جنوب این کشور، یک عسکر لبنانی کشته شد.
اردوی لبنان روزسهشنبه(۲۶ حوت) در اعلامیهای، گفت که «در نتیجهٔ یک حملهٔ خصمانهٔ اسرائیل» در منطقهٔ نباطیه، یک عسکر بر اثر جراحات وارده جانش را از دست داد، در حالی که چهار تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
اردوی اسرائیل در بیانیهای گفته که «از ادعاها مبنی بر زخمی شدن چندین عسکر نیروهای مسلح لبنان در نتیجهٔ یک حملهٔ نیروهای دفاعی اسرائیل آگاه است، این رویداد تحت بررسی قرار دارد و نیروهای اسرائیلی «علیه حزبالله فعالیت میکنند، نه علیه نیروهای مسلح لبنان یا افراد ملکی لبنانی.»
پس از حملهٔ راکتی گروه حزبالله متحد تهران بر اسرائیل، در واکنش به کشته شدن علی خامنهای، رهبر ارشد ایران، اسرائیل از ۲ مارچ حملات خود را تشدید کرده و نیروهای زمینی خودرا به این کشور همسایهٔ شمالیاش اعزام کرده است.
در حالی که اردوی لبنان تلاش کرده که از این جنگ دور بماند، در اوایل همین ماه نیز سه عسکر لبنانی در نتیجهٔ گلولهباران اسرائیل در شرق این کشور کشته شدند.