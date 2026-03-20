حمله پهپادی به پالایشگاه مینا الاحمدی کویت

چند کشور اروپایی به همراه جاپان و کانادا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند آماده‌اند برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز مشارکت کنند و اقداماتی برای ثبات بازارهای انرژی انجام دهند.

دراین بیانیه که از سوی بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، هلند، جاپان و کانادا منتشر شد، حملات اخیر ایران به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفت و گاز، محکوم و نسبت به «بسته شدن عملی» تنگه هرمز ابراز نگرانی شده است.

این کشورها از ایران خواستند فوراً حملات موشکی و پهپادی، ماین‌گذاری و هرگونه اقدام برای مسدود کردن این گذرگاه حیاتی را متوقف کند و به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد.

در این بیانیه تأکید شده است که آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و اختلال در جریان انرژی جهانی می‌تواند امنیت بین‌المللی را تهدید کند.

این کشورها همچنین از آزادسازی هماهنگ ذخایر راهبردی نفت استقبال کرده و اعلام کردند برای افزایش تولید و حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر همکاری خواهند کرد.