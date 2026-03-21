افغانستان
پاکستان، می گوید که به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست
پاکستان، می گوید که اسلامآباد به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست و نیز قصد تصرف هیچ بخشی از این کشور را ندارد.
رانا ثناءالله مشاور ویژهٔ صدراعظم پاکستان، روز شنبه(اول حمل) در یک نشست خبری گفت که انتظار اساسی اسلام آباد این است که افغانستان اجازه ندهد تا گروههای مسلح از قلمرو این کشور بر پاکستان حمله کنند.
ثناءالله هشدار داد که اگر این مشکل حل نشود، پاکستان ناگزیر خواهد شد که عملیات نظامی علیه این گروهها را ادامه دهد.
در حالیکه پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از گروههای مخالف مسلح خود متهم میکند، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، میگوید که پاکستان به شاخۀ ولایت خراسان داعش بر ضد افغانستان در قلمرو خود پناهگاه امن فراهم کرده است.
درگیریها میان افغانستان و پاکستان که از چهار هفته پیش شدت گرفته، به مناسبت عید رمضان به میانجیگری عربستان سعودی، قطر و ترکیه بهطور موقت متوقف شده است.
این وقفه اندکی پس از آن اعلام شد که در نتیجهٔ حملهٔ پاکستان بر شفاخانهٔ معتادین در کابل، صدها فردملکی کشته شدند. ولی پاکستان این ادعا را تأیید نکرده که در اثر بمباردمان آنها افراد ملکی، کشته شدهاند.
وزارت صحت عامه طالبان: اجساد برخی قربانیان حمله اخیر هنوز در طب عدلی باقی مانده است
وزارت صحت عامه طالبان میگوید که پس از حمله اخیر پاکستان بر کابل، دهها جسد هنوز در طب عدلی باقی مانده و هویت آنها مشخص نشده است.
شرافت زمان سخنگوی این وزارت امروز شنبه اول حمل در صفحه ایکس خود نوشته است که خانوادههایی که اعضایشان ناپدید شدهاند، میتوانند به شفاخانه مربوطه در منطقه دارالامان مراجعه کنند.
پاکستان هفته گذشته دوشنبه شب یک مرکز درمان معتادان را در کابل هدف قرار داد که به ادعای مقامهای طالبان، در نتیجه آن بیش از ۴۰۰ تن کشته و ۲۶۰ تن دیگر شدند.
این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن ۱۴۳ تن گزارش داده است
در مقابل پاکستان ادعا کرده است که هدف این حمله تأسیسات نظامی در نزدیکی این مرکز بوده است.
بیخبری ادارههای بریتانیایی از محل اقامت نزدیک به هفت هزار پناهجوی افغان که وارد این کشور شدند
مقامهای بریتانیا میگویند که رد نزدیک به هفت هزار پناهجوی افغان را که به این کشور منتقل شدند، گم کرده اند.
روزنامۀ بریتانیایی دیلی میل گزارش داده است که این پناهجویان محل اقامتشان را بدون اطلاع دادن به ادارههای مربوطه ترک کردند.
این روزنامه روز جمعه، ۲۹ حوت به نقل از دفتر حسابرسی ملی بریتانیا نوشته است که محل اقامت ۶۹۲۹ نفر (۱۸ درصد از کسانی که تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ به بریتانیا رسیدهاند)، نامعلوم است.
با این حال، وزارت دفاع بریتانیا گفته که دولت نیازی به نظارت بر محل سکونت مهاجران پس از جابجای آنها ندارد.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان صدها هزار نظامی و غیرنظامی افغان که با نیروهای خارجی از جمله بریتانیا و امریکا کار کرده بودند، کشورشان را به مقصد به پناهندگی در این کشورها ترک کردند.
در حال حاضر هزاران تن آنان در کشورهای همسایه در انتظار طی مراحل شدن پروندههای پناهندگیشان هستند.
حکومت طالبان بار دیگر پاکستان را به نقض آتشبس موقت متهم کرد
مسئولان محلی حکومت طالبان در کنر به برخی رسانهها مدعی شدند که حملات توپخانهای پاکستان بر این ولایت ادامه داشته است.
ضیاالرحمن سپینغر، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر در گفتوگو با رسانهها ادعا کرده که پاکستان تا از پنجشنبه تا روز جمعه، ۲۹ حوت ۲۵ گلولۀ هاوان به این ولایت شلیک کرده است.
اما وزارت اطلاعات پاکستان روز جمعه ادعای مشابه طالبان مبنی بر نقض آتشبس موقت از سوی نیروهای این کشور را رد کرده بود.
پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان و برخی باشندگان محل نیز مدعی شده بودند که شلیکهای توپخانهای پاکستان روز پنجشنبه نیز ادامه داشت.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند ادعاهای هر دو طرف را تأیید کند.
پاکستان و حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که به مناسبت عید درگیریهایشان را به گونۀ موقت متوقف میکنند که به گفتۀ پاکستان این آتشبس از روز پنجشنبه آغاز و تا دوشنبه ادامه خواهد داشت.
ادامۀ بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان در روزهای عید
مهاجرین افغان در هریپور پاکستان میگویند که پولیس این کشور دهها نفر از آنها را در روز عید برای اخراج به افغانستان بازداشت کرده است.
حاجی سعید خان کوچی، یکی از مهاجرین افغان در کمپ هریپور، روز جمعه، ۲۹ حوت به رادیو آزادی گفت که آنها برای بازگشت به افغانستان آماده شده بودند، اما جادهها مسدود شده و آنها در آنجا گیر افتادهاند.
او افزود که افراد باقی مانده در کمپ از ترس عملیات پولیس از خانههای خود بیرون نمیشوند.
حاجی سعید خان کوچی از ملل متحد میخواهد که یک مسیر امن را برای بازگشت آنها به افغانستان فراهم کند.
گزارشها حاکی از آن است که عملیات بازداشت و اخراج مهاجرین توسط پولیس در بلوچستان پاکستان نیز جریان دارد که سبب ایجاد ترس و وحشت در بین آنها در روزها و شبهای عید شده است.
بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از سال ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶ بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند و یا اخراج شدهاند و حدود دو میلیون نفر دیگر هنوز هم در پاکستان زندگی میکنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی مهدی انصاری خبر داده است
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که مهدی انصاری «خبرنگار آژانس خبری افغان» پس از یکونیم سال بازداشت در کابل آزاد شده است.
این نهاد دیروز با استقبال از آزادی او گفته است که انصاری در زندان بگرام نگهداری میشد، اما افزوده که محاکمه و زندانی شدن او به اتهام همکاری با رسانههای تبعیدی بوده است.
مهدی انصاری در چهارم میزان سال گذشته در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و سپس محکمه ابتدایی او را به اتهام تبلیغ علیه طالبان به یکونیم سال زندان محکوم کرد.
پس از آن، یک رسانه نزدیک به طالبان ویدیوی اعترافات او را منتشر کرد که در آن به همکاری با رسانههای خارج از کشور اعتراف کرده بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان این اعتراف را «جبری» خوانده و آن را نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق خبرنگاران دانسته است.
پاکستان میگوید که آتشبس موقت با طالبان را نقض نکرده است
وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده است که ادعای طالبان مبنی بر نقض آتشبس موقت از سوی پاکستان را رد میکند.
این وزارت روز جمعه ۲۹ حوت در صفحه ایکس نوشته است: «ادعای سخنگوی وزارت دفاع طالبان مبنی بر اینکه پاکستان وقفه موقت را نقض کرده، بیاساس است وقفهای که خود پاکستان به مناسبت عید فطر اعلام کرده بود.»
آتشبس موقت میان افغانستان و پاکستان به مناسبت عید، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه، شام چهارشنبه اعلام شد.
با این حال، وزارت دفاع طالبان روز گذشته اعلام کرد که پاکستان چندین بار آتشبس را نقض کرده و مناطق مروره و ناری در ولایت کنر را هدف گلولهباران قرار داده که در نتیجه آن چند نفر زخمی شدهاند.
این آتشبس یک روز پس از آن اعلام شد که جنگندههای پاکستانی یک مرکز درمان معتادان را در کابل بمباران کردند؛ به ادعای طالبان در این حمله بیش از ۴۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۶۰ تن دیگر زخمی شدند.
این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن۱۴۳ تن گزارش داده است.
تیم ملی بزکشی افغانستان در رقابت های جهانی به مرحلۀ نیمهنهایی راه یافت
تیم ملی بزکشی افغانستان در سومین دیدارش در رقابتهای جهانی بزکشی روز پنجشنبه (۲۸حوت) تیم منگولیا را با نتیجۀ ۷ بر صفر شکست داد.
افغانستان با این پیروزی ۹ امتیاز گرفت و از گروه B به مرحلۀ نیمهنهایی راه یافت.
تیم بزکشی افغانستان در دو دیدار گذشته ، تیم روسیه را با نتیجۀ پنج بر صفر و تیم هنگری را با نتیجۀ ۱۴ بر صفر شکست داده بود.
قزاقستان میزبان رقابتهای جهانی بزکشی است.
در این رقابتها، علاوه بر افغانستان، ۹ کشور دیگر نیز حضور دارند.
کانادا و بریتانیا از وقفه در درگیری ها بین طالبان و پاکستان استقبال کردند
وزارت خارجۀ کانادا می گوید که تحولات اخیر در افغانستان و پاکستان را از نزدیک زیر نظر دارد و نسبت به افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ عمیقاً نگران است.
این وزارت در شبکه ایکس روز پنجشنبه (۲۸حوت) نوشت که از اعلام توقف موقت درگیریها میان طالبان و پاکستان استقبال میکند.
در ادامه از هردو طرف خواسته شده است که این تلاش ها را در جهت کاهش دوامدار تنش حفظ کنند.
از سوی دیگر ، ریچارد لیندسی نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان نیز از آتشبس موقت بین طالبان و پاکستان استقبال کرده است.
او در پستی در شبکۀ ایکس روز پنجشنبه گفت که بریتانیا تمام اشکال تروریزم را محکوم میکند و خواستار حفاظت از غیرنظامیان و بازگشت به گفتوگو است.
پاکستان و حکومت طالبان چهارشنبه شب (۲۷حوت)اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه بهطور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف میکنند.
در این حال طلوع نیوز به نقل از منابع محلی که از آنها نام گرفته نشده گزارش داده است که صبح روز پنجشنبه ، در تیراندازی نیروهای نظامی پاکستان در ولسوالی ناری ولایت کنر ، یک موتر هدف قرار گرفته و به دریا سقوط کرده است.
در ادامه آمده است که در این رویداد یک زن کشته شده است یک تن دیگر زخمی شده و پنج تن هنوز ناپدید هستند.
به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان ، فصیحالدین فطرت لوی درستیز این گروه گفته است: « در امتداد خط دیورند مواردی از نقض آتش بس از سوی پاکستان مشاهده شده است و در صورت تکرار چنین اقدامات ادامه آتشبس بی معنا خواهد بود و نیروهای طالبان ناگزیر خواهند شد پاسخ قاطع بدهند.»
مقام های پاکستانی در این باره تاحال چیزی نگفته اند.
رهبر طالبان در سخنرانیاش در نماز عید به گونۀ مستقیم اشارهای به حملات اخیر پاکستان نکرد.
مقامهای حکومت طالبان یک نوار صوتی منسوب به ملا هبتالله آخندزاده، رهبرشان را نشر کردند که به گفتۀ آنان مربوط به سخنرانی او در جریان مراسم عید در مسجد عیدگاه کندهار است.
او در این نوار صوتی بدون نام بردن از پاکستان گفت که حملات هوایی و توپخانهای آنان را از بین نخواهد برد.
هبتالله بدون تسلیت گفتن به خانوادههای قربانیان حملات اخیر پاکستان، چنین اظهاراتی را مطرح کرد.
حکومت طالبان مدعی شده که در یکی از حملات اخیر پاکستان در کابل بر یک شفاخانۀ درمان معتادان بیش از ۴۰۰ نفر جان باختند و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند این آمار را تأیید کند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) شمار تلفات را ۱۴۳ نفر کشته و ۱۱۹ نفر زخمی گزارش داده است.
اما ارتش پاکستان ادعا کرده که در این حمله یک انبار درون و تجهیزات نظامی را هدف قرار داده است.
اخیراً پاکستان و حکومت طالبان یک وقفۀ پنجروزه در درگیریها اعلام کردند.
هر دو طرف گفتند که این وقفه را به مناسب عید و به درخواست کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه اعلام کرده اند.