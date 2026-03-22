انتظار می‌رود که مأموران اداره مهاجرت ایالات متحده سر از روز دوشنبه در میدان‌های هوایی این کشور مستقر شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هدف از این اقدام کاهش ازدحام شدید در بخش‌های تفتیش امنیتی است.

رئیس جمهور ترمپ صبح روز یک‌شنبه در یک پُست در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را اعلام کرد و سبب شد تا مقام‌ها به‌سرعت طرحی را آماده کنند.

به گفتۀ مقامات امریکایی، این ازدحام به دنبال بن‌بست چند هفته‌ای بودجه‌ای بر سر برنامه اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی از ایالات متحده به‌وجود آمده است.

این برنامۀ اخراج به دستور دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور دونالد ترمپ به اجرا گذاشته شده است.

تام هومن، مشاور ارشد مرزی رئیس‌جمهور ترمپ، به شبکه سی‌ان‌ان تأیید کرد که مأموران اداره مهاجرت و گمرک از وظایف معمول‌شان به میدان‌های هوایی منتقل خواهند شد.

به گفتۀ او، اما این ماموران وظایفی را که در آن آموزش ندیده‌اند، انجام نخواهند داد.