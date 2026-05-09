با آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه بر اوکراین، لئونید و والنتینا استویانوف، دو وترنر در شهر اودسا، زندگی شان را وقف نجات حیوانات آسیب‌دیده و رهاشده در اثر جنگ، کرده اند.

لئونید و والنتینا استویانوف به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته اند که آنها در ابتدا حیوانات خانگی زخمی و جامانده را به کلینیک خود منتقل می‌کردند، اما خیلی زود برای نجات حیوانات، سفر به خطوط مقدم جبهه جنگ را آغاز کردند.

این زوج در سال‌های اخیر حیوانات مختلف، از جمله میمون‌ها و شیرهایی را که از باغ‌وحش‌ها نجات یافته بودند تداوی کرده‌اند، پرندگان بحری گرفتار در آلودگی‌های نفتی را نجات داده‌اند و برای صدها حیوان دیگر نیز در خارج از اوکراین، خانه‌های جدید پیدا کرده‌اند.

در اثر تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، نه تنها تلفات بزرگ انسانی و خسارات هنگفت مالی وارد شده، بلکه در مناطق جنگی، حیات وحش نیز به شدت متاثر شده است.