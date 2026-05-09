جهان
یک زوج اوکراینی صدها حیوان مختلف، را نجات داده، تداوی کردهاند
با آغاز تهاجم تمامعیار روسیه بر اوکراین، لئونید و والنتینا استویانوف، دو وترنر در شهر اودسا، زندگی شان را وقف نجات حیوانات آسیبدیده و رهاشده در اثر جنگ، کرده اند.
لئونید و والنتینا استویانوف به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته اند که آنها در ابتدا حیوانات خانگی زخمی و جامانده را به کلینیک خود منتقل میکردند، اما خیلی زود برای نجات حیوانات، سفر به خطوط مقدم جبهه جنگ را آغاز کردند.
این زوج در سالهای اخیر حیوانات مختلف، از جمله میمونها و شیرهایی را که از باغوحشها نجات یافته بودند تداوی کردهاند، پرندگان بحری گرفتار در آلودگیهای نفتی را نجات دادهاند و برای صدها حیوان دیگر نیز در خارج از اوکراین، خانههای جدید پیدا کردهاند.
در اثر تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، نه تنها تلفات بزرگ انسانی و خسارات هنگفت مالی وارد شده، بلکه در مناطق جنگی، حیات وحش نیز به شدت متاثر شده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
بریتانیا اعلام کرد که یک کشتی جنگی را به شرقمیانه اعزام خواهد کرد
بریتانیا اعلام کرد که پیش از هرگونه مأموریت بینالمللی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگۀ مهم هرمز، یک کشتی جنگی را به شرقمیانه اعزام خواهد کرد.
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه(۱۹ ثور) به خبرگزاری فرانسپرس گفته که«استقرار کشتی جنگی اچ ام اس دراگن بخشی از طرح محتاطانۀ ائتلاف چندملیتی است که مشترکاً توسط بریتانیا و فرانسه رهبری میشود.»
در نشست دو روزهای که در ماه اپریل در لندن به اشتراک بیش از ۴۴ کشور برگزار شد، طراحان نظامی درمورد جزئیات عملی یک مأموریت چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از تردد آزاد کشتیها در تنگۀ هرمز ،گفتگو کردند.
پیش از آغاز جنگ امریکا و اسرائیل علیۀ ایران در ۲۸ فبروری، حدود یکپنجم نفت جهان از تنگۀ هرمز می گذشت، اما در ماههای اخیر این روند به شدت کاهش یافته است.
آتش بس سه روز میان روسیه و اوکراین از امروز شنبه آغاز می شود
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز جمعه از برقراری یک آتشبس سه روزه در جنگ میان روسیه و اوکراین از روز شنبه ۱۹ ثور خبر داد.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این آتشبس به درخواست او و با موافقت ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلینسکی، روسای جمهور دو کشور، اعمال میشود و همزمان با آن هزار زندانی طرفین نیز با یکدیگر تبادله خواهند شد.
ترمپ ابراز امیدواری کرده که این آتشبس «آغازی بر پایان یک جنگ بسیار طولانی، مرگبار و سخت» باشد.
او نوشته که مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری بزرگ که آن را «بزرگترین درگیری از زمان جنگ جهانی دوم» نامید، ادامه دارد و به گفته ترمپ «ما هر روز به آن نزدیکتر میشویم.»
ولودیمیر زلینسکی پس از اعلام دونالد ترمپ، گفت که آتشبس با روسیه از ۹ تا ۱۱ می، ۱۹ تا ۲۱ ثور، «باید برقرار شود» و کییف چراغ سبز مسکو را برای تبادل گسترده زندانیان دریافت کرده است.
او گفت به نیروهای نظامی خود دستور داده که در جریان رژه نظامی روز پیروزی در ۹ می، به میدان سرخ حمله نکنند.
یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که روسیه با آتشبس سهروزه و تبادل زندانیان موافقت کرده است.
ارزیابی اطلاعاتی امریکا: مجتبی خامنهای در تعیین استراتژی جنگ با مقامات ارشد همکاری دارد
تلویزیون سی ان ان به نقل از ارزیابی استخباراتی امریکا گزارش داده که مجتبی خامنهای در حمله اسرائیل بهشدت زخمی شده، اما هنوز هم در تعیین راهبرد جنگ با مقامهای ارشد همکاری میکند.
این گزارش سی ان ان که روز شنبه، ۱۹ ثور، منتشر شده، بر اساس اطلاعات مقامهای امریکایی تهیه شده که از ارزیابیهای نهادهای استخباراتی امریکا درباره رهبری جدید ایران آگاهی دارند.
به نوشته سیانان، مجتبی خامنهای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران هنوز تحت درمان صحی برای ترمیم آسیبهای جدی به اندامهای مختلف از جمله صورت، بازو، بالاتنه و پای خود است.
بر بنیاد این ارزیابی استخباراتی، هرچند هنوز روشن نیست که در حکومت کنونی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نهایی توسط چه کسی گرفته میشود، اما مجتبی خامنهای احتمالاً در مدیریت گفتوگوها برای پایان دادن به جنگ با امریکا نقش دارد و همکاری میکند.
دیدار مقام های قطر و امریکا، جنگ ایران محور این گفتگو بوده
وزارت خارجه قطر شام جمعه ۱۸ ثور تأیید کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، صدراعظم و وزیر خارجه این کشور، در واشنگتن با جی دی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، دیدار کرده است.
پیش از این، خبرگزاریهای رویترز و فرانس پرس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که گفتوگوهای دو طرف بر محور پایان دادن به جنگ میان ایران و امریکا متمرکز بوده است.
وزارت خارجه قطر در اعلامیهای گفته که جی دی ونس و مقامهای قطری آخرین تحولات منطقه و تلاشهای میانجیگرانه قطر را بررسی کردند تا زمینه کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات منطقه فراهم شود.
این در حالی است که ایران میگوید هنوز طرح توافق پیشنهادی امریکا را بررسی میکند و تا اکنون پاسخ رسمی خود را ارائه نکرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، پیشتر گفته بود که انتظار میرود تهران پاسخ خود را روز جمعه به واشنگتن ارائه کند.
ارتش امریکا میگوید دو نفتکش ایرانی را هدف قرار داده و از کار انداخته است
ارتش امریکا روز جمعه، ۱۸ ثور تأیید کرد که با حمله به دو نفتکش ایرانی، مانع از عبور آنها از محاصرۀ دریایی اعمال شده بر بنادر و کشتیرانی ایران شده است.
بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، نیروهای نظامی امریکا در روز جمعه این دو کشتی نفتکش را پیش از ورود هر دوی آنها به بندری در دریای عمان از کار انداختند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین به شکل جداگانه اعلام کرد، از زمان آغاز محاصره دریایی تا روز جمعه، ۱۸ ثور مانع از ورود یا خروج بیش از ۷۰ نفتکش از بنادر ایران شده است.
سنتکام در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشته که این کشتیهای تجاری ظرفیت حمل بیش از ۱۶۶ میلیون بشکه نفت ایران به ارزش تخمینی بیش از ۱۳ میلیارد دالر را دارند.
رئیس جمهور ترمپ: سه کشتی نظامی امریکایی هدف راکتهای ایران قرار گرفتند
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که سه کشتی نظامی امریکایی هنگام عبور از تنگۀ هرمز هدف راکتهای ایران قرار گرفتهاند.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دونالد ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروثسوشیال متعلق به او نوشته که «بر کشتیهای ما راکت فیر شد، آنها زیر آتش و با موفقیت از تنگۀ هرمز عبور کردند .»
ترمپ در ادامۀ پیام خود هشدار داده که« همان طور که امروز به آنها ضربه زده شد، اگر هرچه سریعتر توافق را امضا نکنند، بسیار سختتر و با خشونت بیشتر در آینده باز به آنها ضربه خواهیم زد.»
سنتکام، قوماندانی مرکزی اردوی امریکا در شرقمیانه، صبح زود جمعه(۱۸ ثور) خبر داد که مواضع نظامی در قلمرو ایران را هدف قرار داده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه در واکنش به حمله تازه اردوی امریکا بر «مواضع نظامی» ایران در پیامی در شبکه اکس ایالات متحدۀ امریکا را متهم کرده که «هر بار راه حل دیپلوماتیک روی میز است» به سراغ «ماجراجویی نظامی» میرود.
مقامات امریکایی تا هنوز در مورد این اظهارات عراقچی چیزی نگفته اند..
دیدهبان حقوق بشر از ملل متحد خواست، به تطبیق اعدامها در ایران مداخله کند
سازمان دیدهبان حقوق بشر از همه اعضای سازمان ملل متحد خواست تا به مسئله تطبیق مجازات اعدام در ایران مداخله کنند.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدئویی که روز پنجشنبه در شبکه اکس منتشر شد، گفته که تنها در جریان یک ماه و نیم گذشته «حداقل ۲۸ تن» در ایران به «اتهامات سیاسی» اعدام شدهاند.
بهار صبا تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران «از اعدام برای ایجاد ترس در بین مردم استفاده میکنند» و از اعضای سازمان ملل خواسته که با اقدام هماهنگ حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند تا تطبیق اعدامها را متوقف کند.
به گفتۀ دیدهبان حقوق بشر، این افراد همه در محاکمی محکوم شدهاند که در آنها «حقوق اساسی و اولیۀ متهمان زیر پا گذاشته میشود».
سازمان ملل متحد نیز گفته که از آغاز جنگ، ایران حداقل ۲۱ تن را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ تن دیگر را دستگیر کرده است.
گروههای حقوق بشر از جمله سازمان عفو بینالملل میگویند که ایران پس از چین بیشترین تعداد تطبیق اعدام ها را در سطح جهان دارد.
امریکا معاون وزیر نفت عراق را به اتهام حمایت از ایران تحریم کرد
وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۷ ثور، اعلام کردند که واشنگتن معاون وزیر نفت عراق و چند شبهنظامی شیعه را به اتهام حمایت از حکومت ایران تحریم کرده اند.
وزارت خزانهداری امریکا، علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، را متهم کرد که از «موقعیت خود برای تسهیل انتقال نفت بهمنظور فروش به نفع حکومت ایران و شبهنظامیان نیابتی آن در عراق» سوءاستفاده کرده است.
این وزارت همچنین اعلام کرد که سه تن از رهبران ارشد شبهنظامیان همسو با ایران، «کتائب سید الشهداء» و «عصائب اهل الحق»، را نیز تحریم میکند.
این تحریمها هرگونه دارایی این افراد درامریکا را مسدود میکند و بهطور کلی امریکاییها را از معامله با آنها منع میکند.
واشنگتن از زمان آغاز جنگ مشترک با اسرائیل علیه ایران، دامنه تحریمها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است.
گزارش انبیسی نیوز از نقش عربستان در توقف عملیات «پروژه آزادی» در تنگه هرمز
شبکه انبیسی نیوز میگوید «پروژه آزادی» دونالد ترمپ در تنگه هرمز پس از آن متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات را نداد.
انبیسی در گزارشی اختصاصی که روز پنجشنبه ۱۷ ثور منتشر شد، به نقل از دو مقام مریکایی نوشت طرح دونالد ترامپ تحت عنوان «پروژه آزادی» برای باز کردن تنگه هرمز، «عربستان سعودی و دیگر متحدان امریکا در خلیج فارس را غافلگیر کرد».
مقامهای امریکایی به انبیسی گفتهاند پس از اعلام اجرای این طرح، عربستان سعودی به واشینگتن اطلاع داد اجازهٔ استفاده از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در نزدیکی ریاض و یا حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از این عملیات را نمیدهد.
بر اساس این گزارش، تماس تلفنی دونالد ترمپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نیز نتوانست اختلاف را حل کند و رئیسجمهور امریکا «ناچار شد برای بازگرداندن دسترسی نظامی به این حریم هوایی، عملیات را متوقف کند».
این گزارش میگوید دیگر متحدان امریکا در منطقه، از جمله قطر، نیز از آغاز این عملیات از پیش مطلع نشده بودند و ترامپ پس از شروع طرح با امیر قطر تماس گرفت. با این حال، یک مقام کاخ سفید به انبیسی نیوز گفته است که «متحدان منطقهای از قبل در جریان قرار گرفته بودند.»
رئیسجمهور امریکا دوشنبهٔ هفتهٔ جاری «پروژه آزادی» را بهعنوان اقدامی برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده بود، اما حدود ۳۶ ساعت بعد آن را متوقف کرد.
او در پیامی نوشت این عملیات «برای مدت کوتاهی متوقف میشود» تا مشخص شود آیا توافقی برای پایان جنگ میتواند نهایی و امضا شود یا نه.
پیشتر، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در پیامی که پس از توقف «پروژه آزادی» منتشر کرد، به تأثیر درخواست پاکستان و «بهویژه عربستان سعودی» از دونالد ترامپ برای توقف این طرح اشاره کرده بود.
بهنوشتهٔ انبیسی نیوز، اردوی امریکا برای حفاظت از کشتیها در جریان این عملیات به استفاده از جنگندهها، طیارههای سوخترسان و دسترسی به حریم هوایی کشورهای منطقه نیاز داشت.