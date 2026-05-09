آتش بس سه روز میان روسیه و اوکراین از امروز شنبه آغاز می شود

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز جمعه از برقراری یک آتش‌بس سه روزه در جنگ میان روسیه و اوکراین از روز شنبه ۱۹ ثور خبر داد.

او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این آتش‌بس به درخواست او و با موافقت ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلینسکی، روسای جمهور دو کشور، اعمال می‌شود و همزمان با آن هزار زندانی طرفین نیز با یکدیگر تبادله خواهند شد.

ترمپ ابراز امیدواری کرده که این آتش‌بس «آغازی بر پایان یک جنگ بسیار طولانی، مرگبار و سخت» باشد.

او نوشته که مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری بزرگ که آن را «بزرگترین درگیری از زمان جنگ جهانی دوم» نامید، ادامه دارد و به گفته ترمپ «ما هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شویم.»

ولودیمیر زلینسکی پس از اعلام دونالد ترمپ، گفت که آتش‌بس با روسیه از ۹ تا ۱۱ می، ۱۹ تا ۲۱ ثور، «باید برقرار شود» و کی‌یف چراغ سبز مسکو را برای تبادل گسترده زندانیان دریافت کرده است.

او گفت به نیروهای نظامی خود دستور داده که در جریان رژه نظامی روز پیروزی در ۹ می، به میدان سرخ حمله نکنند.

یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه با آتش‌بس سه‌روزه و تبادل زندانیان موافقت کرده است.