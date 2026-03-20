مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که مهدی انصاری «خبرنگار آژانس خبری افغان» پس از یک‌ونیم سال بازداشت در کابل آزاد شده است.

این نهاد دیروز با استقبال از آزادی او گفته است که انصاری در زندان بگرام نگهداری می‌شد، اما افزوده که محاکمه و زندانی شدن او به اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی بوده است.

مهدی انصاری در چهارم میزان سال گذشته در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و سپس محکمه ابتدایی او را به اتهام تبلیغ علیه طالبان به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرد.

پس از آن، یک رسانه نزدیک به طالبان ویدیوی اعترافات او را منتشر کرد که در آن به همکاری با رسانه‌های خارج از کشور اعتراف کرده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان این اعتراف را «جبری» خوانده و آن را نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق خبرنگاران دانسته است.