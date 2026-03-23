یونیسف: در سال ۲۰۲۵ برای ۲.۱ میلیون نفر در افغانستان آب آشامیدنی فراهم کرده ایم

تصویر آرشیف

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ با همکاری شرکایش، برای ۲.۱ میلیون نفر در افغانستان آب پاک فراهم کرده است.

تاج‌الدین اویوال، یکی از مسئولان این نهاد، به مناسبت روز جهانی آب در ۲۲ مارچ در پیامی گفته که این تلاش‌ها به بهبود سلامت کودکان کمک کرده و همچنین زمینه را برای مادران فراهم کرده است تا بتوانند بهتر از خانواده‌های خود مراقبت کنند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز روز یکشنبه ۲ حمل در گزارشی به مناسبت روز جهانی آب اعلام کرد که «دسترسی به آب در افغانستان در حال دشوارتر شدن است.»

این کمیته گفته است که کمبود آب زندگی روزمره افغان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل و قندهار پیش از این نیز به رادیوآزادی گفته بودند که کمبود آب مشکل بزرگی برای آنان است و سطح آب‌های زیرزمینی روزبه‌روز پایین‌تر می‌رود.

صلیب سرخ می گوید که کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه باعث شده که منابع آب زیرزمینی افغانستان با فشار شدید و استفاده بی‌رویه روبه‌رو شوند.

ادامه خبر ...

اسحاق دار: پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد

اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان

اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که کشورش همچنان به‌طور قاطع به «از میان بردن تهدید تروریسم» متعهد است.

این درحالیست که آتش‌بس کوتاه‌مدت میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان، تا ساعات دیگر به پایان می رسد.

کابل و اسلام‌آباد چهارشنبه گذشته اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، درگیری‌ها متوقف شده و آتش‌بس موقت تا نیمه‌شب دوشنبه رعایت خواهد شد.

اسحاق دار در پیام خود به مناسبت روز پاکستان تأکید کرد که موضع کشورش در قبال این تنش تغییر نکرده و پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که نیروهای پاکستانی بر بخش‌هایی از ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کرده‌اند که در نتیجه آن یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.

مقام‌های پاکستانی تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفته‌اند.

شهباز شریف صدراعظم پاکستان، نیز در پیام خود به مناسبت روز پاکستان گفت که عملیات نظامی در داخل افغانستان «نشان‌دهنده عزم ملی ما در مبارزه با تروریسم است.» او افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد که به صلح و امنیت کشور ما آسیب برسد.»

با آن‌که برخی کشورها از تلاش‌ها برای برقراری یک آتش‌بس دایمی میان دو طرف خبر داده‌اند، هنوز روشن نیست که با پایان آتش‌بس موقت، دو طرف از درگیری‌ها خودداری خواهند کرد یا بار دیگر به سوی تنش‌های گسترده‌تر خواهند رفت.

ادامه خبر ...

بنیت: محدودیت های طالبان علیه آموزش دختران و زنان قابل قبول نیست

ریچارد بنیت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت نوروز در پیامی گفته است افغانستان تنها کشوری است که با آغاز سال نو، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند.

بنیت ناوقت روز یکشنبه ۲ حمل در صفحه ایکس خود در بیانیه‌ای نوشته است:
"نوروز بر همه کسانی که آن را جشن می‌گیرند مبارک باشد! یادآوری می‌کنم که این تنها در افغانستان است که آغاز یک سال تعلیمی دیگر را نشان می‌دهد که در آن به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده نمی‌شود به آموزش خود در مکتب ادامه دهند و زنان نیز نمی‌توانند به پوهنتون بروند. این قابل قبول نیست و باید تغییر کند."

دختران محروم از آموزش هم در صحبت با رادیوآزادی بار دیگر خواهان بازگشایی مکاتب اند.

آنان می گویند که ادامۀ محرومیت آموزشی؛ امیدها و آیندۀ آنان را با چالش‌های جدی روبرو ساخته و نبود دسترسی به آموزش علاوه بر محدود کردن فرصت‌های آموزشی، تأثیر روانی و اجتماعی منفی نیز بر آنان گذاشته است.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، میلیون‌ها دختر و زن نمی‌توانند به آموزش متوسطه، لیسه و تحصیلات عالی دسترسی داشته باشند.

ادامه خبر ...

رسانه‌های جرمنی: حکومت طالبان یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده

یک نمایندگی سیاسی افغانستان در جرمنی

رسانه‌های جرمنی گزارش داده‌اند که حکومت طالبان بدون تأیید جرمنی، یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده است.

این را رسانه جرمنی «ARD» روز شنبه گزارش داد، بی‌آن که نام دیپلومات معرفی‌شده از سوی طالبان را مشخص کند.

در گزارش آمده است که این فرد یکی از دو مأمور قونسلی است که جرمنی در ماه جولای سال گذشته پذیرفته بود تا در بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان به افغانستان کمک کنند.

یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفته است که آنان از این تغییر در نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان اطلاعی ندارند.

حکومت طالبان تا زمان تهیۀ این خبر یعنی تا ناوقت یک‌شنبه در این باره ابراز نظر نکرده.

بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ ژینو در بخش روابط دیپلوماتیک، پیش از آن‌که سفیر یا رئیس یک نمایندگی سیاسی وظیفه‌اش را آغاز کند، باید کشور میزبان تعیین او را تایید کند.

جرمنی تنها کشور اروپایی است که نمایندگان دیپلوماتیک طالبان را پذیرفته است.

ادامه خبر ...

وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمه‌شب دوشنبه پایان خواهد یافت

افغانستان

وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان به مناسبت عید، بر اساس اعلام پاکستان، نیمه‌شب دوشنبه پایان می‌یابد.

هرچند تا هنوز خبری از تمدید این وقفه منتشر نشده، اما حکومت طالبان در روزهای عید چندین بار پاکستان را به نقض آن متهم کرده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی شده است که در حملات پاکستان بر ولایت کنر در روزهای جمعه و یک‌شنبه، به غیرنظامیان تلفات رسیده است.

نخست پاکستان پیش از فرا رسیدن عید، وقفه در جنگ با حکومت طالبان را علام کرد و گفت که تا نیمه‌شب دوشنبه ادامه می‌یابد و اندکی بعد، حکومت طالبان نیز گفت که به درخواست میانجی‌ها، به مناسبت عید آتش‌بس اعلام می‌کند.

هر دو طرف گفته‌اند که عربستان سعودی، قطر و ترکیه در این زمینه میانجیگری کرده‌اند.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان ،پاکستان را بار دیگر به نقض آتش‌بس موقت متهم کرد؛ اسلام آباد هنوز چیزی نگفته

آرشیف

معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که بر اثر شلیک هاوان از سوی نیروهای پاکستانی به ولسوالی ناری ولایت کنر امروز یک‌شنبه (دوم حمل) یک غیرنظامی کشته شد و یک غیرنظامی زن زخمی شده.

حمدالله فطرت، در شبکۀ ایکس نوشته است که ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز گلولۀ هاوان توسط نیروهای نظامی پاکستان به منطقه شانپت ولسوالی ناری شلیک شد.

او همچنان ادعا کرده که نیروهای نظامی پاکستان در ولسوالی شکین ولایت پکتیکا به یک موتر غیرنظامیان شلیک کردند.

به گفتۀ فطرت ، این رویداد تلفات جانی ندارد.

مقام های پاکستانی در این باره هنوز چیزی نگفته اند ؛ اما ادعای چند روز پیش حکومت طالبان مبنی بر نقض آتش‌بس موقت را رد کرده بودند.

پاکستان و حکومت طالبان در ۲۷ حوت اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه به‌طور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف می‌کنند.

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان چهارشنبه هفتۀ گذشته گفته بود که وقفه در درگیر ها از روز پنج‌شنبه تا نیمه‌شب دوشنبه اجرا خواهد شد.

حکومت طالبان زمان پایان وقفه در جنگ را مشخص نکرده است.

ادامه خبر ...

پاکستان، می گوید که به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست

رانا ثناءالله مشاور ویژهٔ صدراعظم پاکستان

پاکستان، می گوید که اسلام‌آباد به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست و نیز قصد تصرف هیچ بخشی از این کشور را ندارد.

رانا ثناءالله مشاور ویژهٔ صدراعظم پاکستان، روز شنبه(اول حمل) در یک نشست خبری گفت که انتظار اساسی اسلام آباد این است که افغانستان اجازه ندهد تا گروه‌های مسلح از قلمرو این کشور بر پاکستان حمله کنند.

ثناءالله هشدار داد که اگر این مشکل حل نشود، پاکستان ناگزیر خواهد شد که عملیات نظامی علیه این گروه‌ها را ادامه دهد.

در حالی‌که پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از گروه‌های مخالف مسلح خود متهم می‌کند، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، می‌گوید که پاکستان به شاخۀ ولایت خراسان داعش بر ضد افغانستان در قلمرو خود پناهگاه امن فراهم کرده است.

درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان که از چهار هفته پیش شدت گرفته، به مناسبت عید رمضان به میانجی‌گری عربستان سعودی، قطر و ترکیه به‌طور موقت متوقف شده است.

این وقفه اندکی پس از آن اعلام شد که در نتیجهٔ حملهٔ پاکستان بر شفاخانهٔ معتادین در کابل، صدها فردملکی کشته شدند. ولی پاکستان این ادعا را تأیید نکرده که در اثر بمباردمان آن‌ها افراد ملکی، کشته شده‌اند.

ادامه خبر ...

وزارت صحت عامه طالبان: اجساد برخی قربانیان حمله اخیر هنوز در طب عدلی باقی مانده است

وزارت صحت عامه طالبان می‌گوید که پس از حمله اخیر پاکستان بر کابل، ده‌ها جسد هنوز در طب عدلی باقی مانده و هویت آن‌ها مشخص نشده است.

شرافت زمان سخنگوی این وزارت امروز شنبه اول حمل در صفحه ایکس خود نوشته است که خانواده‌هایی که اعضای‌شان ناپدید شده‌اند، می‌توانند به شفاخانه مربوطه در منطقه دارالامان مراجعه کنند.

پاکستان هفته گذشته دوشنبه شب یک مرکز درمان معتادان را در کابل هدف قرار داد که به ادعای مقام‌های طالبان، در نتیجه آن بیش از ۴۰۰ تن کشته و ۲۶۰ تن دیگر شدند.

این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن ۱۴۳ تن گزارش داده است

در مقابل پاکستان ادعا کرده است که هدف این حمله تأسیسات نظامی در نزدیکی این مرکز بوده است.

ادامه خبر ...

بی‌خبری اداره‌های بریتانیایی از محل اقامت نزدیک به هفت هزار پناهجوی افغان که وارد این کشور شدند

ده‌ها افغان که در جریان روند تخلیه در آگست ۲۰۲۱ از کابل تخلیه شدند.

مقام‌های بریتانیا می‌گویند که رد نزدیک به هفت هزار پناهجوی افغان را که به این کشور منتقل شدند، گم کرده اند.

روزنامۀ بریتانیایی دیلی میل گزارش داده است که این پناهجویان محل اقامت‌شان را بدون اطلاع دادن به اداره‌های مربوطه ترک کردند.

این روزنامه روز جمعه، ۲۹ حوت به نقل از دفتر حسابرسی ملی بریتانیا نوشته است که محل اقامت ۶۹۲۹ نفر (۱۸ درصد از کسانی که تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ به بریتانیا رسیده‌اند)، نامعلوم است.

با این حال، وزارت دفاع بریتانیا گفته که دولت نیازی به نظارت بر محل سکونت مهاجران پس از جابجای آنها ندارد.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان صدها هزار نظامی و غیرنظامی افغان که با نیروهای خارجی از جمله بریتانیا و امریکا کار کرده بودند، کشورشان را به مقصد به پناهندگی در این کشورها ترک کردند.

در حال حاضر هزاران تن آنان در کشورهای همسایه در انتظار طی مراحل شدن پرونده‌های پناهندگی‌شان هستند.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان بار دیگر پاکستان را به نقض آتش‌بس موقت متهم کرد

نیروهای طالبان در امتداد خط دیورند (تصویر آرشیف)

مسئولان محلی حکومت طالبان در کنر به برخی رسانه‌ها مدعی شدند که حملات توپخانه‌ای پاکستان بر این ولایت ادامه داشته است.

ضیاالرحمن سپین‌غر، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر در گفت‌وگو با رسانه‌ها ادعا کرده که پاکستان تا از پنج‌شنبه تا روز جمعه، ۲۹ حوت ۲۵ گلولۀ هاوان به این ولایت شلیک کرده است.

اما وزارت اطلاعات پاکستان روز جمعه ادعای مشابه طالبان مبنی بر نقض آتش‌بس موقت از سوی نیروهای این کشور را رد کرده بود.

پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان و برخی باشندگان محل نیز مدعی شده بودند که شلیک‌های توپخانه‌ای پاکستان روز پنج‌شنبه نیز ادامه داشت.

رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمی‌تواند ادعاهای هر دو طرف را تأیید کند.

پاکستان و حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که به مناسبت عید درگیری‌هایشان را به گونۀ موقت متوقف می‌کنند که به گفتۀ پاکستان این آتش‌بس از روز پنج‌شنبه آغاز و تا دوشنبه ادامه خواهد داشت.

ادامه خبر ...

