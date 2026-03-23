ویب‌سایت "اکسیوس" روز دوشنبه، سوم حوت به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، در تماس تیلیفونی با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دربارهٔ تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات با ایران گفت‌وگو کرده است.

به گفتهٔ این منبع، دو طرف همچنین دربارهٔ اجزای یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ امریکا و اسرائیل با ایران نیز رایزنی کرده‌اند.

پیشتر، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا از انجام "مذاکرات سازنده" بین ایران و ایالات متحده خبر داده و گفته بود که واشنگتن به همین دلیل هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق ایران به‌دلیل باز نشدن تنگۀ هرمز را تا پنج روز به تعویق می‌اندازد تا نتیجهٔ گفت‌وگوها مشخص شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که نام او به عنوان طرف مذاکره با امریکا از سوی "یک مقام اسرائیلی" اعلام شده است، انجام مذاکره با امریکا را رد کرده‌اند.

اکسیوس پیشتر نوشته بود که طرف‌های میانجی بین ایران و امریکا در تلاش هستند تا اواخر این هفته دیداری بین قالیباف و سایر مقام‌های تهران با استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ امریکا، جرد کوشنر داماد ترمپ و همچنین احتمالاً جی‌دی‌ونس در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، ترتیب دهند.