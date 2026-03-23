سه شنبه ۴ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۴۲

جهان

اکسیوس: معاون رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم اسرائیل دربارهٔ اجزای توافق احتمالی با ایران گفت‌وگو کرده‌اند

جنگ امریکا و اسرائیل با ایران
جنگ امریکا و اسرائیل با ایران

ویب‌سایت "اکسیوس" روز دوشنبه، سوم حوت به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، در تماس تیلیفونی با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دربارهٔ تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات با ایران گفت‌وگو کرده است.

به گفتهٔ این منبع، دو طرف همچنین دربارهٔ اجزای یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ امریکا و اسرائیل با ایران نیز رایزنی کرده‌اند.

پیشتر، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا از انجام "مذاکرات سازنده" بین ایران و ایالات متحده خبر داده و گفته بود که واشنگتن به همین دلیل هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق ایران به‌دلیل باز نشدن تنگۀ هرمز را تا پنج روز به تعویق می‌اندازد تا نتیجهٔ گفت‌وگوها مشخص شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که نام او به عنوان طرف مذاکره با امریکا از سوی "یک مقام اسرائیلی" اعلام شده است، انجام مذاکره با امریکا را رد کرده‌اند.

اکسیوس پیشتر نوشته بود که طرف‌های میانجی بین ایران و امریکا در تلاش هستند تا اواخر این هفته دیداری بین قالیباف و سایر مقام‌های تهران با استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ امریکا، جرد کوشنر داماد ترمپ و همچنین احتمالاً جی‌دی‌ونس در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، ترتیب دهند.

ترمپ: گفت‌و‌گوهای سازنده‌ای با ایران داشتیم، حمله به نیروگاه‌ها پنج روز به تعویق افتاد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه ۳ حمل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال گفت که ایالات متحده و ایران طی دو روز گذشته «گفت‌وگوهای عمیق، دقیق و سازنده» در مورد حل و فصل خصومت‌ها در شرق میانه داشته‌اند.

او نوشت که بر اساس «فضای کلی و لحن این گفت‌و‌گوها» به وزارت دفاع دستور داده هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت «پنج روز» به تعویق بیندازد، «مشروط به موفقیت نشست‌ها و مذاکرات جاری.»

ترمپ افزوده که این گفت‌و‌گوها «در طول هفته ادامه خواهد داشت.»

رئیس جمهور امریکا این پیام را ساعاتی قبل از پایان مهلت ۴۸ ساعته‌اش به مقام‌های ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز منتشر کرد.

او روز یکشنبه ۲ حمل دوم تهدید کرده بود اگر ایران ظرف «۴۸ ساعت» تنگهٔ هرمز را «به‌طور کامل و بدون تهدید» باز نکند، امریکا نیروگاه‌های این کشور را «نابود» خواهد کرد.

در واکنش به این تهدید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه زیرساخت‌های منطقه را از سر گرفتند.

اردوی اسرائیل به شهروندان خود هشدار داده که جنگ علیه ایران و حزب‌الله چند هفته دیگر نیز ادامه خواهد یافت

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

با نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل تهدیدآمیز دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، جنرال ایفی دفرین، سخنگوی اردوی اسرائیل، روز یکشنبه ۲ حمل گفت که «شهروندان اسرائیل، ما چند هفته دیگر جنگ علیه ایران و حزب‌الله را در پیش داریم.»

او همچنان افزوده که «با گذشت هر روز، ما رژیم تروریستی را (در تهران) بیشتر تضعیف می‌کنیم. ما اجازه نخواهیم داد که این رژیم یا حامیانش شهروندان اسرائیل یا موجودیت دولت اسرائیل را تهدید کنند.»

دفرین همچنان گفت که عملیات زمینی علیه حزب‌الله در لبنان در هفته آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.در همین حال، ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور ترمپ برای تهران تا چند ساعت دیگر به پایان می‌رسد.

ترمپ روز یکشنه ۲۱ مارچ از تهران خواسته بود که در مدت ۴۸ ساعت تنگه هرمز را «به‌طور کامل باز کند»، در غیر آن با پیامدهای سخت روبه‌رو خواهد شد.

ترامپ تهدید کرده است که اگر تهران در این مدت تنگه هرمز را به‌طور کامل باز نکند، ایالات متحده امریکا تأسیسات مختلف تولید برق آن‌ها را هدف قرار داده و نابود خواهد کرد.

در واکنش به این تهدید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه زیرساخت‌های منطقه را از سر گرفتند.

وزارت خارجه امریکا هشدار احتیاطی تازه برای شهروندان خود در سراسر جهان صادر کرده است

مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا
مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا

این وزارت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از شهروندان امریکایی خواسته است که «در سراسر جهان و به‌ویژه در شرق میانه، احتیاط بیشتری را رعایت کنند.»

در این پیام آمده است: «بسته شدن موقت حریم هوایی ممکن است باعث اختلال در سفرها شود. تأسیسات دیپلماتیک امریکا، حتی خارج از شرق میانه نیز هدف قرار گرفته‌اند.»

وزارت خارجه امریکا همچنان هشدار داده است که گروه‌های مورد حمایت ایران ممکن است منافع امریکا یا مکان‌های مرتبط با ایالات متحده و یا شهروندان امریکایی را در سراسر جهان هدف قرار دهند.

این وزارت همچنین در وب‌سایت خود گفته است که برای کمک به شهروندان امریکایی که می‌خواهند شرق میانه را ترک کرده و به امریکا بازگردند، «یک اقدام تاریخی» را روی دست گرفته است.

این وزارت افزوده است که تسهیلات پروازهای چارتر را فراهم می‌کند و بر اساس وضعیت امنیتی، به فراهم‌سازی ظرفیت‌های بیشتر نیز ادامه خواهد داد.

مسابقات ابتدایی لیگ برتر پاکستان بدون حضور تماشاچیان برگزار خواهد شد

مسابقات ابتدایی لیگ برتر پاکستان (PSL) در شهرهای لاهور و کراچی بدون حضور تماشاچیان برگزار خواهد شد.

خبرگزاری رویترز روز یک‌شنبه به نقل از محسن نقوی، رئیس کریکت بورد پاکستان گزارش داد که این تصمیم به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های عملیاتی اتخاذ شده است.

به گفته مقام‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و افزایش بهای انرژی در ماه‌های اخیر، برگزارکنندگان را وادار ساخته تا در نحوه برگزاری این رقابت‌ها تجدیدنظر کنند.

نبود تماشاچیان در ورزشگاه‌ها همچنین باعث کاهش مصرف برق، ترانسپورت و سایر خدمات مرتبط با میزبانی مسابقات خواهد شد.

بر این اساس، مراسم افتتاحیه که قرار بود با حضور گسترده هواداران در لاهور برگزار شود، لغو شده و رقابت‌ها به‌جای پنج ورزشگاه برنامه‌ریزی‌شده، تنها در دو استدیوم در لاهور و کراچی انجام خواهد شد.

لیگ برتر پاکستان یکی از مهم‌ترین تورنمنت‌های کریکت در منطقه به‌شمار می‌رود که در آن همه ساله بازیکنان برجسته گردهم می‌آیند.

مأموران اداره مهاجرت امریکا دوشنبه در میدان‌های هوایی این کشور مستقر خواهند شد

میدان هوایی ریگن
میدان هوایی ریگن

انتظار می‌رود که مأموران اداره مهاجرت ایالات متحده سر از روز دوشنبه در میدان‌های هوایی این کشور مستقر شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هدف از این اقدام کاهش ازدحام شدید در بخش‌های تفتیش امنیتی است.

رئیس جمهور ترمپ صبح روز یک‌شنبه در یک پُست در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را اعلام کرد و سبب شد تا مقام‌ها به‌سرعت طرحی را آماده کنند.

به گفتۀ مقامات امریکایی، این ازدحام به دنبال بن‌بست چند هفته‌ای بودجه‌ای بر سر برنامه اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی از ایالات متحده به‌وجود آمده است.

این برنامۀ اخراج به دستور دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور دونالد ترمپ به اجرا گذاشته شده است.

تام هومن، مشاور ارشد مرزی رئیس‌جمهور ترمپ، به شبکه سی‌ان‌ان تأیید کرد که مأموران اداره مهاجرت و گمرک از وظایف معمول‌شان به میدان‌های هوایی منتقل خواهند شد.

به گفتۀ او، اما این ماموران وظایفی را که در آن آموزش ندیده‌اند، انجام نخواهند داد.

وزیر خزانۀ ایالات متحده: باید برای تنش‌زدایی با ایران، تنش را افزایش داد

سکات بسینت، وزیر خزانۀ ایالات متحده
سکات بسینت، وزیر خزانۀ ایالات متحده

سکات بسینت، وزیر خزانۀ ایالات متحده، گفت، برای این‌که کشورش بتواند روند جنگ علیه ایران را کاهش دهد، ممکن است نیاز داشته باشد تا حملات خود علیه ایران را تشدید بخشد.

بسینت روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهور دونالد ترمپ در حال کاهش یا تشدید جنگ است، گفت: «این‌ها متضاد نیستند. گاهی باید برای تنش‌زدایی، تنش را افزایش داد.»

دونالد ترمپ صبح یک‌شنبه تهدید کرد که اگر تهران تنگه ستراتیژیک هرمز را به‌طور کامل باز نکند، تأسیسات انرژی ایران را «کاملاً نابود» خواهد کرد.

تنگه هرمز از چند هفته به این سو بسته است. حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز از آن عبور می‌کند.

پس از تهدیدهای ایران علیه کشتیرانی، نرخ نفت در سراسر جهان به‌شدت افزایش یافته است.

وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمه‌شب دوشنبه پایان خواهد یافت

افغانستان
افغانستان

وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان به مناسبت عید، بر اساس اعلام پاکستان، نیمه‌شب دوشنبه پایان می‌یابد.

هرچند تا هنوز خبری از تمدید این وقفه منتشر نشده، اما حکومت طالبان در روزهای عید چندین بار پاکستان را به نقض آن متهم کرده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی شده است که در حملات پاکستان بر ولایت کنر در روزهای جمعه و یک‌شنبه، به غیرنظامیان تلفات رسیده است.

نخست پاکستان پیش از فرا رسیدن عید، وقفه در جنگ با حکومت طالبان را علام کرد و گفت که تا نیمه‌شب دوشنبه ادامه می‌یابد و اندکی بعد، حکومت طالبان نیز گفت که به درخواست میانجی‌ها، به مناسبت عید آتش‌بس اعلام می‌کند.

هر دو طرف گفته‌اند که عربستان سعودی، قطر و ترکیه در این زمینه میانجیگری کرده‌اند.

سقوط هلیکوپتر نظامی در قطر جان هفت تن را گرفت

بیرق قطر
بیرق قطر

مقام های قطر امروز یکشنبه (دوم حمل ) تایید کردند که در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی در آب‌های این کشور، چهار پرسنل نظامی قطر و سه شهروند ترکیه از جمله یک سرباز جان باختند.

وزارت های دفاع قطر و ترکیه گفتند که هلیکوپتر در جریان یک «مأموریت عادی» دچار نقص فنی شده و سقوط کرده است.

این حادثه در حالی اتفاق می افتد که درگیری ها میان ایران، اسرائیل و امریکا اوضاع منطقه را پیچیده تر کرده است و در جریان جنگ، ایران به برخی از اهداف در کشورهای عربی خلیج فارس حملات تلافی جویانه انجام داده است.

اصابت مستقیم راکت به عراد در جنوب اسرائیل، ده‌ها زخمی برجای گذاشت

به‌دنبال ادامه حملات راکتی ایران، رسانه‌ها و مقام‌های امدادی اسرائیل از اصابت مستقیم یک راکت به شهری در جنوب اسرائیل خبر دادند.

بر اساس اعلام آتش‌نشانی اسرائیل، این حمله روز شنبه (اول حمل) در شهر «عَراد» رخ داد و راکت در مرکز شهر و میان ساختمان‌های مسکونی فرود آمده است.

به گفته این نهاد، اصابت راکت خسارات گسترده‌ای به چندین ساختمان وارد کرده است.

هم‌زمان، نیروهای امدادی اعلام کردند که ۸۴ نفر در این حمله زخمی شده‌اند که در میان آن‌ها ۱۰ بیمار در وضعیت وخیم هستند و شدت جراحات بقیه افراد متفاوت گزارش شده است.

همچنین گزارش‌هایی از مفقود شدن چند نفر منتشر شده است.

اردوی اسرائیل اعلام کرده که تیم‌های جست‌وجو و نجات به محل اعزام شده‌اند. این حمله در حالی رخ داده که پیش‌تر نیز در حمله‌ای دیگر به شهر «دیمونا» در جنوب اسرائیل بیش از ۴۰ نفر زخمی شده بودند.

شهر عراد در حدود ۵۰ کیلومتری شمال دیمونا قرار دارد.

این حملات بخشی از موج تازۀ حملات راکتی ایران به اهدافی در اسرائیل عنوان شده است.

