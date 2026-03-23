دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه ۳ حمل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال گفت که ایالات متحده و ایران طی دو روز گذشته «گفت‌وگوهای عمیق، دقیق و سازنده» در مورد حل و فصل خصومت‌ها در شرق میانه داشته‌اند.

او نوشت که بر اساس «فضای کلی و لحن این گفت‌و‌گوها» به وزارت دفاع دستور داده هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت «پنج روز» به تعویق بیندازد، «مشروط به موفقیت نشست‌ها و مذاکرات جاری.»

ترمپ افزوده که این گفت‌و‌گوها «در طول هفته ادامه خواهد داشت.»

رئیس جمهور امریکا این پیام را ساعاتی قبل از پایان مهلت ۴۸ ساعته‌اش به مقام‌های ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز منتشر کرد.

او روز یکشنبه ۲ حمل دوم تهدید کرده بود اگر ایران ظرف «۴۸ ساعت» تنگهٔ هرمز را «به‌طور کامل و بدون تهدید» باز نکند، امریکا نیروگاه‌های این کشور را «نابود» خواهد کرد.

در واکنش به این تهدید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه زیرساخت‌های منطقه را از سر گرفتند.