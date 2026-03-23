جهان
اردوی اسرائیل به شهروندان خود هشدار داده که جنگ علیه ایران و حزبالله چند هفته دیگر نیز ادامه خواهد یافت
با نزدیک شدن به پایان ضربالاجل تهدیدآمیز دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، جنرال ایفی دفرین، سخنگوی اردوی اسرائیل، روز یکشنبه ۲ حمل گفت که «شهروندان اسرائیل، ما چند هفته دیگر جنگ علیه ایران و حزبالله را در پیش داریم.»
او همچنان افزوده که «با گذشت هر روز، ما رژیم تروریستی را (در تهران) بیشتر تضعیف میکنیم. ما اجازه نخواهیم داد که این رژیم یا حامیانش شهروندان اسرائیل یا موجودیت دولت اسرائیل را تهدید کنند.»
دفرین همچنان گفت که عملیات زمینی علیه حزبالله در لبنان در هفته آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.در همین حال، ضربالاجل رئیسجمهور ترمپ برای تهران تا چند ساعت دیگر به پایان میرسد.
ترمپ روز یکشنه ۲۱ مارچ از تهران خواسته بود که در مدت ۴۸ ساعت تنگه هرمز را «بهطور کامل باز کند»، در غیر آن با پیامدهای سخت روبهرو خواهد شد.
ترامپ تهدید کرده است که اگر تهران در این مدت تنگه هرمز را بهطور کامل باز نکند، ایالات متحده امریکا تأسیسات مختلف تولید برق آنها را هدف قرار داده و نابود خواهد کرد.
در واکنش به این تهدید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه زیرساختهای منطقه را از سر گرفتند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
وزارت خارجه امریکا هشدار احتیاطی تازه برای شهروندان خود در سراسر جهان صادر کرده است
این وزارت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از شهروندان امریکایی خواسته است که «در سراسر جهان و بهویژه در شرق میانه، احتیاط بیشتری را رعایت کنند.»
در این پیام آمده است: «بسته شدن موقت حریم هوایی ممکن است باعث اختلال در سفرها شود. تأسیسات دیپلماتیک امریکا، حتی خارج از شرق میانه نیز هدف قرار گرفتهاند.»
وزارت خارجه امریکا همچنان هشدار داده است که گروههای مورد حمایت ایران ممکن است منافع امریکا یا مکانهای مرتبط با ایالات متحده و یا شهروندان امریکایی را در سراسر جهان هدف قرار دهند.
این وزارت همچنین در وبسایت خود گفته است که برای کمک به شهروندان امریکایی که میخواهند شرق میانه را ترک کرده و به امریکا بازگردند، «یک اقدام تاریخی» را روی دست گرفته است.
این وزارت افزوده است که تسهیلات پروازهای چارتر را فراهم میکند و بر اساس وضعیت امنیتی، به فراهمسازی ظرفیتهای بیشتر نیز ادامه خواهد داد.
مسابقات ابتدایی لیگ برتر پاکستان بدون حضور تماشاچیان برگزار خواهد شد
مسابقات ابتدایی لیگ برتر پاکستان (PSL) در شهرهای لاهور و کراچی بدون حضور تماشاچیان برگزار خواهد شد.
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از محسن نقوی، رئیس کریکت بورد پاکستان گزارش داد که این تصمیم بهمنظور صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش هزینههای عملیاتی اتخاذ شده است.
به گفته مقامها، محدودیتهای اقتصادی و افزایش بهای انرژی در ماههای اخیر، برگزارکنندگان را وادار ساخته تا در نحوه برگزاری این رقابتها تجدیدنظر کنند.
نبود تماشاچیان در ورزشگاهها همچنین باعث کاهش مصرف برق، ترانسپورت و سایر خدمات مرتبط با میزبانی مسابقات خواهد شد.
بر این اساس، مراسم افتتاحیه که قرار بود با حضور گسترده هواداران در لاهور برگزار شود، لغو شده و رقابتها بهجای پنج ورزشگاه برنامهریزیشده، تنها در دو استدیوم در لاهور و کراچی انجام خواهد شد.
لیگ برتر پاکستان یکی از مهمترین تورنمنتهای کریکت در منطقه بهشمار میرود که در آن همه ساله بازیکنان برجسته گردهم میآیند.
مأموران اداره مهاجرت امریکا دوشنبه در میدانهای هوایی این کشور مستقر خواهند شد
انتظار میرود که مأموران اداره مهاجرت ایالات متحده سر از روز دوشنبه در میدانهای هوایی این کشور مستقر شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هدف از این اقدام کاهش ازدحام شدید در بخشهای تفتیش امنیتی است.
رئیس جمهور ترمپ صبح روز یکشنبه در یک پُست در شبکههای اجتماعی این اقدام را اعلام کرد و سبب شد تا مقامها بهسرعت طرحی را آماده کنند.
به گفتۀ مقامات امریکایی، این ازدحام به دنبال بنبست چند هفتهای بودجهای بر سر برنامه اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی از ایالات متحده بهوجود آمده است.
این برنامۀ اخراج به دستور دونالد ترمپ، رئیسجمهور دونالد ترمپ به اجرا گذاشته شده است.
تام هومن، مشاور ارشد مرزی رئیسجمهور ترمپ، به شبکه سیانان تأیید کرد که مأموران اداره مهاجرت و گمرک از وظایف معمولشان به میدانهای هوایی منتقل خواهند شد.
به گفتۀ او، اما این ماموران وظایفی را که در آن آموزش ندیدهاند، انجام نخواهند داد.
وزیر خزانۀ ایالات متحده: باید برای تنشزدایی با ایران، تنش را افزایش داد
سکات بسینت، وزیر خزانۀ ایالات متحده، گفت، برای اینکه کشورش بتواند روند جنگ علیه ایران را کاهش دهد، ممکن است نیاز داشته باشد تا حملات خود علیه ایران را تشدید بخشد.
بسینت روز یکشنبه در گفتوگو با شبکه انبیسی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهور دونالد ترمپ در حال کاهش یا تشدید جنگ است، گفت: «اینها متضاد نیستند. گاهی باید برای تنشزدایی، تنش را افزایش داد.»
دونالد ترمپ صبح یکشنبه تهدید کرد که اگر تهران تنگه ستراتیژیک هرمز را بهطور کامل باز نکند، تأسیسات انرژی ایران را «کاملاً نابود» خواهد کرد.
تنگه هرمز از چند هفته به این سو بسته است. حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت و گاز از آن عبور میکند.
پس از تهدیدهای ایران علیه کشتیرانی، نرخ نفت در سراسر جهان بهشدت افزایش یافته است.
وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمهشب دوشنبه پایان خواهد یافت
وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان به مناسبت عید، بر اساس اعلام پاکستان، نیمهشب دوشنبه پایان مییابد.
هرچند تا هنوز خبری از تمدید این وقفه منتشر نشده، اما حکومت طالبان در روزهای عید چندین بار پاکستان را به نقض آن متهم کرده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی شده است که در حملات پاکستان بر ولایت کنر در روزهای جمعه و یکشنبه، به غیرنظامیان تلفات رسیده است.
نخست پاکستان پیش از فرا رسیدن عید، وقفه در جنگ با حکومت طالبان را علام کرد و گفت که تا نیمهشب دوشنبه ادامه مییابد و اندکی بعد، حکومت طالبان نیز گفت که به درخواست میانجیها، به مناسبت عید آتشبس اعلام میکند.
هر دو طرف گفتهاند که عربستان سعودی، قطر و ترکیه در این زمینه میانجیگری کردهاند.
سقوط هلیکوپتر نظامی در قطر جان هفت تن را گرفت
مقام های قطر امروز یکشنبه (دوم حمل ) تایید کردند که در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی در آبهای این کشور، چهار پرسنل نظامی قطر و سه شهروند ترکیه از جمله یک سرباز جان باختند.
وزارت های دفاع قطر و ترکیه گفتند که هلیکوپتر در جریان یک «مأموریت عادی» دچار نقص فنی شده و سقوط کرده است.
این حادثه در حالی اتفاق می افتد که درگیری ها میان ایران، اسرائیل و امریکا اوضاع منطقه را پیچیده تر کرده است و در جریان جنگ، ایران به برخی از اهداف در کشورهای عربی خلیج فارس حملات تلافی جویانه انجام داده است.
اصابت مستقیم راکت به عراد در جنوب اسرائیل، دهها زخمی برجای گذاشت
بهدنبال ادامه حملات راکتی ایران، رسانهها و مقامهای امدادی اسرائیل از اصابت مستقیم یک راکت به شهری در جنوب اسرائیل خبر دادند.
بر اساس اعلام آتشنشانی اسرائیل، این حمله روز شنبه (اول حمل) در شهر «عَراد» رخ داد و راکت در مرکز شهر و میان ساختمانهای مسکونی فرود آمده است.
به گفته این نهاد، اصابت راکت خسارات گستردهای به چندین ساختمان وارد کرده است.
همزمان، نیروهای امدادی اعلام کردند که ۸۴ نفر در این حمله زخمی شدهاند که در میان آنها ۱۰ بیمار در وضعیت وخیم هستند و شدت جراحات بقیه افراد متفاوت گزارش شده است.
همچنین گزارشهایی از مفقود شدن چند نفر منتشر شده است.
اردوی اسرائیل اعلام کرده که تیمهای جستوجو و نجات به محل اعزام شدهاند. این حمله در حالی رخ داده که پیشتر نیز در حملهای دیگر به شهر «دیمونا» در جنوب اسرائیل بیش از ۴۰ نفر زخمی شده بودند.
شهر عراد در حدود ۵۰ کیلومتری شمال دیمونا قرار دارد.
این حملات بخشی از موج تازۀ حملات راکتی ایران به اهدافی در اسرائیل عنوان شده است.
گزارشها از وقوع انفجار در چندین شهر ایران
شام شنبه (اول حمل ) و صبح یکشنبه (دوم حمل) گزارشهای متعددی از شنیده شدن صدای انفجار در نقاط مختلف ایران منتشر شد.
اردوی اسرائیل اعلام کرده که نیروهایش امروز موجی از حملات را علیه تهران آغاز کردهاند. این حملات ساعاتی پس از آن صورت گرفت که شلیک راکت از سوی ایران به دو شهر در جنوب اسرائیل اصابت کرد.
در بیانیۀ کوتاهی از اردوی اسرائیل آمده است که نیروهای اسرائیل «هماکنون در حال انجام حملاتی به اهداف حکومت» ایران «در قلب تهران هستند.»
همزمان، ایال زامیر، رئیس ستاد کل اردوی اسرائیل، در پیامی تازه گفت: «ضربه گستردهای که طی سه هفته گذشته به رژیم ایران وارد کردیم، در حال انباشته شدن و تبدیل شدن به یک دستاورد راهبردی–ساختاری، نظامی، اقتصادی و حکومتی است.»
او افزود که حکومت در ایران اکنون «آسیبپذیرتر است و دیگر از توان دفاعی مؤثری برخوردار نیست.»
دونالد ترمپ تهدید کرد اگر تنگۀ هرمز ظرف ۴۸ ساعت باز نشود، به نیروگاههای ایران حمله خواهد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تهدید کرد اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت تنگهٔ هرمز را «بهطور کامل و بدون تهدید» باز نکند، امریکا نیروگاههای ایران را «نابود» خواهد کرد.
آقای ترمپ در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» اواخر روز شنبه (اول حمل ) نوشت: «اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت از همین لحظه، تنگهٔ هرمز را بهطور کامل و بدون هیچگونه تهدیدی باز نکند، ایالات متحدهٔ امریکا نیروگاههای مختلف آن کشور را هدف قرار داده و نابود خواهد کرد، و این کار را از بزرگترین نیروگاه آغاز میکند.»
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در بیانیهای که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران آن را منتشر کرده، اعلام کرد: «چنانچه دشمن به زیرساختهای سوخت و انرژی حمله کند، تمام زیرساختهای انرژی، فناوری اطلاعات و آبشیرینکن متعلق به امریکا و رژیم در منطقه، هدف قرار خواهد گرفت.»
تنگهٔ هرمز از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان که حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت خام و گاز مایع از آن عبور میکند، عملاً از روز آغاز جنگ در نهم حوت مسدود شده و تنشها بر سر کنترل آن افزایش یافته است.
در حال حاضر، صدها کشتی در خلیج فارس گرفتار شدهاند و این موضوع موجب بالا رفتن شدید قیمت نفت در جهان تا بیش از ۵۰ درصد شده است. قیمت گاز طبیعی هم تا ۹۳ درصد بالا رفته است.