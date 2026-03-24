وزارت خارجه جرمنی: هیچ گونه تغییر پرسونل در سفارت افغانستان اطلاع داده نشده است

سفارت افغانستان در جرمنی

وزارت خارجه‌ جرمنی اعلام کرده است که نماینده‌ طالبان را به‌عنوان سفیر یا شاردافیر سفارت افغانستان در برلین به‌رسمیت نمی‌شناسد.

این پس از آنست که شبکه اول تلویزیون عامه جرمنی (ARD) شنبه گزارش داد که حکومت طالبان بدون تأیید جرمنی، یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده است.

به گزارش دویچه‌وله، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی به روز دوشنبه در برلین گفت: «به وزارت خارجه هیچ گونه تغییر پرسونل [در سفارت افغانستان] اطلاع داده نشده است.»

او افزوده است که حکومت جرمنی با حکومت طالبان در افغانستان تماس می‌گیرد و می‌گوید که وضعیت حقوقی سفارت به شکل کنونی‌اش خواهد ماند.

در گزارش (ARD) آمده بود که فرد معرفی شده از سوی طالبان برای رهبری سفارت، یکی از دو مأمور قونسلی است که جرمنی در ماه جولای سال گذشته پذیرفته بود تا در بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان به افغانستان کمک کنند.

حکومت طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است.

سازمان جهانی صحت: توبرکلوز همچنان تهدید جدی صحی در افغانستان است

افغانستان - (عکس آرشیف)

سازمان جهانی صحت، دبلیو‌اچ‌او می‌گوید که بیماری توبرکلوز همچنان تهدید جدی صحی در افغانستان است.

این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی توبرکلوز به نقل از ادوین سینیزا سلوادور، نمایندۀ دبلیو‌اچ‌او در افغانستان در شبکۀ ایکس نوشت که سالانه هزاران تن به توبرلکوز در افغانستان مبتلا می‌شوند.

او افزوده است که بسیاری از موارد توبرکلوز در افغانستان تشخیص نمی‌شود.

در ادامه آمده است که برای تشخیص به موقع توبرکلوز نزد افراد و این که اطمینان حاصل شود که هیچ‌کس نادیده گرفته نمی‌شود، به اقدام جمعی نیاز است.

قول اردوی طالبان در بلخ: به سوی طیاره‌های پاکستانی شلیک کردیم

نقشۀ ولایت بلخ

پس از نشر گزارش‌ها در بارۀ حملۀ هوایی در بلخ، حکومت طالبان می‌گوید که به سوی طیاره‌های پاکستانی شلیک کرده اند.

حماد وصال، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ الفتح حکومت طالبان در بلخ دوشنبه شب، سوم حمل به رسانۀ داخلی "طلوع نیوز" گفته که به سوی طیاره‌های پاکستانی شلیک می‌کنند و از مردم می‌خواهند که نگران نباشند.

او اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.

پیش از این عطاءالله زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ به رادیو آزادی مدعی شده بود که امشب هیچ اتفاقی در بلخ رخ نداده است.

حکومت پاکستان تا به حال در این باره چیزی به رسانه‌ها نگفته است.

پیش از این برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع مدعی شدند که در بلخ حملات هوایی صورت گرفته است.

این درحالیست که حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که آتش‌بس موقت میان پاکستان و حکومت طالبان تا نیمه‌شب دوشنبه (امشب) ادامه خواهد یافت.

اکسیوس: معاون رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم اسرائیل دربارهٔ اجزای توافق احتمالی با ایران گفت‌وگو کرده‌اند

جنگ امریکا و اسرائیل با ایران

ویب‌سایت "اکسیوس" روز دوشنبه، سوم حوت به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، در تماس تیلیفونی با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دربارهٔ تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات با ایران گفت‌وگو کرده است.

به گفتهٔ این منبع، دو طرف همچنین دربارهٔ اجزای یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ امریکا و اسرائیل با ایران نیز رایزنی کرده‌اند.

پیشتر، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا از انجام "مذاکرات سازنده" بین ایران و ایالات متحده خبر داده و گفته بود که واشنگتن به همین دلیل هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق ایران به‌دلیل باز نشدن تنگۀ هرمز را تا پنج روز به تعویق می‌اندازد تا نتیجهٔ گفت‌وگوها مشخص شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که نام او به عنوان طرف مذاکره با امریکا از سوی "یک مقام اسرائیلی" اعلام شده است، انجام مذاکره با امریکا را رد کرده‌اند.

اکسیوس پیشتر نوشته بود که طرف‌های میانجی بین ایران و امریکا در تلاش هستند تا اواخر این هفته دیداری بین قالیباف و سایر مقام‌های تهران با استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ امریکا، جرد کوشنر داماد ترمپ و همچنین احتمالاً جی‌دی‌ونس در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، ترتیب دهند.

نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان: ادامۀ محرومیت دختران از آموزش به آیندۀ افغانستان آسیب می‌رساند

ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان

ریچارد لیندسی روز دوشنبه، سوم حمل در صفحۀ ایکس خود نوشته است که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، محرومیت میلیون‌ها دختر از حق آموزش ادامه خواهد یافت.

او با تأکید بر دسترسی همه به آموزش گفته که محروم کردن زنان و دختران از آموزش و تحصیل به آیندۀ افغانستان آسیب می‌‌رساند و تمام اقشار افغانستان را عقب نگه می‌دارد.

پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته بود که محدودیت‌های طالبان علیۀ آموزش دختران و زنان قابل قبول نیست.

این درحالیست که مدیران برخی مکتب‌ها در کابل به رادیو آزادی گفتند، قرار است که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان در ششم ماه حمل آغاز شود.

نگرانی یک ادارۀ ملل متحد از وضعیت مهاجرین افغان در ایران

مهاجرت افغانان به ایران (تصویر آرشیف)

سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده است که جنگ در ایران به شدت بر خانواده‌های افغان در این کشور که زندگی‌شان وابسته به کار روزانه است، تاثیر گذاشته است.

بخش افغانستان این ادارۀ ملل متحد روز دوشنبه، سوم حوت با نشر این موضوع در صفحۀ ایکس خود گفته است که این موضوع می‌تواند عامل بالقوه‌ای برای بازگشت آنان به افغانستان باشد و این درحالیست که ظرفیت ادغام مجدد در افغانستان در نقطۀ شکست خود قرار دارد.

پیش از این برخی از مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفته بودند که جنگ در این کشور روند زندگی روزمرۀ آنان را مختل کرده است.

بر اساس آمار ادارۀ بین‌المللی مهاجرت (آی او ام)، پس از آغاز حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، در دوهفتۀ نخست ماه مارچ بیش از ۷۰ هزار افغان از ایران به کشورشان بازگشته اند.

یونیسف: در سال ۲۰۲۵ برای ۲.۱ میلیون نفر در افغانستان آب آشامیدنی فراهم کرده ایم

تصویر آرشیف

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ با همکاری شرکایش، برای ۲.۱ میلیون نفر در افغانستان آب پاک فراهم کرده است.

تاج‌الدین اویوال، یکی از مسئولان این نهاد، به مناسبت روز جهانی آب در ۲۲ مارچ در پیامی گفته که این تلاش‌ها به بهبود سلامت کودکان کمک کرده و همچنین زمینه را برای مادران فراهم کرده است تا بتوانند بهتر از خانواده‌های خود مراقبت کنند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز روز یکشنبه ۲ حمل در گزارشی به مناسبت روز جهانی آب اعلام کرد که «دسترسی به آب در افغانستان در حال دشوارتر شدن است.»

این کمیته گفته است که کمبود آب زندگی روزمره افغان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل و قندهار پیش از این نیز به رادیوآزادی گفته بودند که کمبود آب مشکل بزرگی برای آنان است و سطح آب‌های زیرزمینی روزبه‌روز پایین‌تر می‌رود.

صلیب سرخ می گوید که کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه باعث شده که منابع آب زیرزمینی افغانستان با فشار شدید و استفاده بی‌رویه روبه‌رو شوند.

ترمپ: گفت‌و‌گوهای سازنده‌ای با ایران داشتیم، حمله به نیروگاه‌ها پنج روز به تعویق افتاد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه ۳ حمل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال گفت که ایالات متحده و ایران طی دو روز گذشته «گفت‌وگوهای عمیق، دقیق و سازنده» در مورد حل و فصل خصومت‌ها در شرق میانه داشته‌اند.

او نوشت که بر اساس «فضای کلی و لحن این گفت‌و‌گوها» به وزارت دفاع دستور داده هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت «پنج روز» به تعویق بیندازد، «مشروط به موفقیت نشست‌ها و مذاکرات جاری.»

ترمپ افزوده که این گفت‌و‌گوها «در طول هفته ادامه خواهد داشت.»

رئیس جمهور امریکا این پیام را ساعاتی قبل از پایان مهلت ۴۸ ساعته‌اش به مقام‌های ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز منتشر کرد.

او روز یکشنبه ۲ حمل دوم تهدید کرده بود اگر ایران ظرف «۴۸ ساعت» تنگهٔ هرمز را «به‌طور کامل و بدون تهدید» باز نکند، امریکا نیروگاه‌های این کشور را «نابود» خواهد کرد.

در واکنش به این تهدید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه زیرساخت‌های منطقه را از سر گرفتند.

اسحاق دار: پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد

اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان

اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که کشورش همچنان به‌طور قاطع به «از میان بردن تهدید تروریسم» متعهد است.

این درحالیست که آتش‌بس کوتاه‌مدت میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان، تا ساعات دیگر به پایان می رسد.

کابل و اسلام‌آباد چهارشنبه گذشته اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، درگیری‌ها متوقف شده و آتش‌بس موقت تا نیمه‌شب دوشنبه رعایت خواهد شد.

اسحاق دار در پیام خود به مناسبت روز پاکستان تأکید کرد که موضع کشورش در قبال این تنش تغییر نکرده و پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که نیروهای پاکستانی بر بخش‌هایی از ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کرده‌اند که در نتیجه آن یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.

مقام‌های پاکستانی تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفته‌اند.

شهباز شریف صدراعظم پاکستان، نیز در پیام خود به مناسبت روز پاکستان گفت که عملیات نظامی در داخل افغانستان «نشان‌دهنده عزم ملی ما در مبارزه با تروریسم است.» او افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد که به صلح و امنیت کشور ما آسیب برسد.»

با آن‌که برخی کشورها از تلاش‌ها برای برقراری یک آتش‌بس دایمی میان دو طرف خبر داده‌اند، هنوز روشن نیست که با پایان آتش‌بس موقت، دو طرف از درگیری‌ها خودداری خواهند کرد یا بار دیگر به سوی تنش‌های گسترده‌تر خواهند رفت.

اردوی اسرائیل به شهروندان خود هشدار داده که جنگ علیه ایران و حزب‌الله چند هفته دیگر نیز ادامه خواهد یافت

تصویر آرشیف

با نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل تهدیدآمیز دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، جنرال ایفی دفرین، سخنگوی اردوی اسرائیل، روز یکشنبه ۲ حمل گفت که «شهروندان اسرائیل، ما چند هفته دیگر جنگ علیه ایران و حزب‌الله را در پیش داریم.»

او همچنان افزوده که «با گذشت هر روز، ما رژیم تروریستی را (در تهران) بیشتر تضعیف می‌کنیم. ما اجازه نخواهیم داد که این رژیم یا حامیانش شهروندان اسرائیل یا موجودیت دولت اسرائیل را تهدید کنند.»

دفرین همچنان گفت که عملیات زمینی علیه حزب‌الله در لبنان در هفته آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.در همین حال، ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور ترمپ برای تهران تا چند ساعت دیگر به پایان می‌رسد.

ترمپ روز یکشنه ۲۱ مارچ از تهران خواسته بود که در مدت ۴۸ ساعت تنگه هرمز را «به‌طور کامل باز کند»، در غیر آن با پیامدهای سخت روبه‌رو خواهد شد.

ترامپ تهدید کرده است که اگر تهران در این مدت تنگه هرمز را به‌طور کامل باز نکند، ایالات متحده امریکا تأسیسات مختلف تولید برق آن‌ها را هدف قرار داده و نابود خواهد کرد.

در واکنش به این تهدید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه زیرساخت‌های منطقه را از سر گرفتند.

