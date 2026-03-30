ترمپ: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، نیروگاه‌ها و چاه‌های نفت ایران را نابود می‌کنیم

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا روز دوشنبه، ۱۰ حمل بار دیگر تهدید کرد اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسد، ایالات متحده "همه نیروگاه‌های تولید برق، چاه‌های نفت و جزیرۀ خارک (و احتمالاً تمامی تأسیسات آب‌شیرین‌کن)" ایران را نابود خواهد کرد.

دونالد ترمپ در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث‌سوشال، نوشت: ایالات متحده "در حال انجام مذاکرات جدی با یک "رژیم جدید و معقول‌تر" برای پایان دادن به عملیات نظامی خود در ایران است."

او تأکید کرد که "پیشرفت زیادی" در مذاکرات حاصل شده و همزمان تهدید کرد: "اگر به هر دلیلی به‌زودی توافقی حاصل نشود—که احتمالاً خواهد شد—و اگر تنگۀ هرمز فوراً "برای تجارت باز" نشود، ما "حضور" خود در ایران را با منفجر کردن و نابودی کامل تمامی نیروگاه‌های تولید برق، چاه‌های نفت و جزیرۀ خارک (و احتمالاً تمامی تأسیسات آب‌شیرین‌کن) که عمداً تاکنون به آن‌ها "دست نزده‌ایم"، به پایان خواهیم رساند."

رئیس‌جمهور امریکا افزود: "این اقدام در تلافی کشته شدن بسیاری از سربازان ما و دیگر افرادی است که طی "۴۷ سال حکومت ترور" رژیم قبلی توسط ایران کشته شده‌اند."

ترمپ در حالی بر "ادامۀ مذاکرات" میان ایران و امریکا تأکید می‌کند که مقام‌های ایرانی این موضوع را رد می‌کنند و خواسته‌ها و شروط ۱۵‌گانهٔ واشنگتن از ایران را نیز "زیاده‌خواهانه" می‌نامند.

ترمپ یکشنبه شب نیز در گفت‌و‌گو با فایننشال‌تایمز گفته بود که در حال بررسی تصرف احتمالی جزیرۀ خارک و در دست گرفتن کنترل نفت ایران است.

کوزوو اعزام نیرو به غزه را در چارچوب طرح مورد حمایت امریکا تصویب کرد

تصویر آرشیف

کوزوو روز دوشنبه ۱۰ حمل اعزام نیرو به غزه را به‌عنوان بخشی از یک نیروی امنیتی بین‌المللی تصویب کرد.

این اقدام در چارچوب ابتکار مورد حمایت ایالات متحده پس از آتش‌بس سال گذشته میان اسرائیل و حماس انجام می‌شود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین کشور از جمله اندونیزیا، مراکش، قزاقستان و البانیا نیز تعهد سپرده‌اند که برای «نیروی بین‌المللی ثبات» نیرو اعزام کنند تا صلح را حفظ کرده و از یک ادارهٔ انتقالی در غزه تحت طرح «هیئت صلح» دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، حمایت نمایند.

حکومت کوزوو در نشست وزیران که روز دوشنبه به‌صورت تلویزیونی پخش شد، اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور پس از دریافت دعوت‌نامه‌ای از سوی امریکا در ماه دسمبر گذشته، تصمیم به اعزام نیرو به غزه گرفته است.

البین کورتی، صدراعظم کوزوو، در این نشست گفت:«ما آماده هستیم که اشتراک کنیم و به مردم غزه کمک نماییم، زیرا خود ما نیز از سال ۱۹۹۹ تاکنون از حضور نیروهای بین‌المللی بهره‌مند بوده‌ایم.»

حکومت کوزوو شمار دقیق نیروهایی را که به غزه اعزام خواهند شد، اعلام نکرد.

جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در اکتوبر۲۰۲۳ با حمله به خاک اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۰ نفر را گروگان گرفت.

پس از آن اسرائیل حملات گسترده به نوار غزه را آغاز کرد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقام‌های صحی غزه تا به حال باعث کشته شدن بیش از ۷۰ هزار فلسطینی شده است.

آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس از ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری‌های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند.

ترمپ: علاوه بر مذاکرات با ایران، طرح تصرف جزیره خارک نیز تحت بررسی است

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا روز دوشنبه ۱۰ حمل در صحبت با روزنامه فایننشل تایمز گفت «ممکن است جزیره خارک را بگیریم یا نگیریم؛ گزینه‌های زیادی داریم. این کار به این معناست که باید برای مدتی در آنجا (خارک) باقی بمانیم.»

ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره توانایی دفاعی ایران از جزیره خارک گفت: «فکر نمی‌کنم آن‌ها (ایرانی‌ها) چیزی برای دفاع داشته باشند؛ ما می‌توانیم به‌راحتی خارک را تصرف کنیم.»

به گفته ترمپ: «ترجیح می‌دهم کنترل نفت ایران را به‌دست بگیرم.» او این اقدام احتمالی را با بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا مقایسه کرد و افزود که اکنون نفت ونزوئلا به پالایشگاه‌های امریکا منتقل می‌شود.

رئیس‌جمهور امریکا در حالی از به‌دست گرفتن کنترل نفت ایران سخن می‌گوید که قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر، قیمت هر بشکه نفت به ۱۱۶ دالر رسیده است.

ایران کشته‌شدن علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه را تأیید کرد

علی‌رضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۰ حمل، کشته‌شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی این نهاد را تأیید کرد.

بیانیه سپاه پنج روز پس از اعلام اسرائیل و امریکا مبنی بر کشته‌شدن این فرمانده ارشد سپاه پاسداران صادر شده است.

در این بیانیه به شکل مبهمی آمده که تنگسیری «در حین ساماندهی و تقویت نیروها و تقویت سپر دفاعی جزایر و سواحل» هدف قرار گرفته و «بر اثر شدت جراحات» کشته شد.

سپاه پاسداران در بیانیه خود توضیحات بیشتری درباره زمان کشته‌شدن آقای تنگسیری و همچنین جانشین احتمالی او نداده است.

اردوی اسرائیل و فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) روز پنج‌شنبه از هدف قرار گرفتن علیرضا تنگسیری خبر داده بودند.

برد کوپر، فرمانده دریایی سنتکام، گفته بود کشته‌شدن تنگسیری «منطقه را امن‌تر می‌کند» و «این فرمانده سپاه طی سال‌ها فرماندهی خود، دستور حمله به صدها شناور با استفاده از پهپادها و موشک‌های یک‌طرفه را صادر کرد و باعث کشته‌ شدن شمار زیادی از غیرنظامیان بی‌گناه شد.»

او با اشاره به این‌که وزارت خزانه‌داری امریکا در جون ۲۰۱۹، تنگسیری را به عنوان «تروریست جهانی ویژه» معرفی کرد، گفت این فرمانده در سال ۲۰۲۴ به‌دلیل توسعه پهپادها هدف تحریم‌های بیشتری قرار گرفت.

به گفتهٔ کوپر، نیروی دریایی سپاه اکنون با از دست دادن رهبر خود، «در مسیری برگشت‌ناپذیر از افول قرار گرفته است.»

اصابت راکت به ساختمان دفتر تلویزیون قطری در تهران

تلویزیون قطری العربی می گوید که ساختمان دفتر این شبکۀ تلویزیونی در میدان هروی تهران پایتخت ایران هدف اصابت راکت‌های اسرائیل قرار گرفته است.

این شبکه روز یکشنبه (۹ حمل) گفت ، راکتی که از پهپاد شلیک شده در حین اجرای برنامۀ زنده به این ساختمان برخورد کرده است.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، کارکنان این شبکه تلویزیونی در تهران مجروح نشده‌اند ؛ اما یک خبرنگار تلویزیون العربی گفته است که در ساختمان‌های مجاور ده نفر زخمی شده‌اند.

مشخص نیست که هدف از این حملۀ راکتی در این منطقۀ تهران چه بوده است.

اسرائیل در این باره هنوز چیزی نگفته.

مقامات محلی از حمله پهپادی به یک ترمینل کلیدی صادرات نفت روسیه خبر دادند

تأسیسات نفت اوست-لوگا در میان دود و آتش

مقامات محلی می‌گویند که این آخرین مورد از سلسله حملات اوکراین با هدف محدود کردن توانایی روسیه در بهره‌مندی از قیمت‌های بالای جهانی انرژی است.

بخش خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده که الکساندر دروژدینکو، والی منطقه لنینگراد گفته که تأسیسات اوست-لوگا، واقع در نزدیکی سن پترزبورگ در ساحل جنوبی خلیج فنلند، در یک حملۀ شبانه در ۲۹ مارچ آسیب دیده و آتش گرفته است.

او نگفت که حملات پهپادی از کجا انجام شده است و اوکراین مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اوکراین از ۳۴۵ پهپاد برای حمله به اهدافی در روسیه در طول شب استفاده کرده است.

این حداقل دومین بار در یک هفته است که تأسیسات اوست-لوگا هدف قرار گرفته است.

تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده در ۲۷ مارچ نشان می‌دهد که دود و شعله از این تأسیسات بلند می‌شود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که در سفری به شرق‌میانه برای نمایش توانمندی‌های کی‌یف در جنگ ضد پهپادی به سر می‌برد، در ۲۸ مارچ گفت که حدود ۶۰ درصد از ظرفیت صادرات خط لولۀ اوست-لوگا نابود شده است.

گزارشی از "آمادگی پنتاگون برای عملیات زمینی محدود در ایران"

سربازان امریکایی در جریان یک عملیات نظامی در افغانستان در سال ۲۰۰۹

روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از مقام‌های امریکایی که نخواسته‌اند نامشان ذکر شود، گزارش داده است که پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح‌هایی برای چند هفته عملیات زمینی محدود در ایران است، هرچند دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، هنوز مجوزی برای اجرای آن صادر نکرده است.

بر اساس این گزارش، این عملیات ممکن است شامل حملات نیروهای ویژه و واحدهای پیاده به اهدافی مانند جزیرۀ خارک و مناطق ساحلی نزدیک تنگۀ هرمز باشد، اما به گفته منابع، به معنای تهاجم گسترده یا تمام‌عیار نخواهد بود.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، روز جمعه تأکید کرد که واشنگتن می‌تواند "بدون استفاده از نیروهای زمینی" به اهداف خود دست یابد، با این حال به نوشته واشنگتن‌پست برنامه‌ریزی برای عملیات زمینی محدود در ایران "در مرحلۀ پیشرفته قرار دارد."

این درحالیست که محمد باقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی (پارلمان) ایران روز یک‌شنبه گفته که نیروهای آنان منتظر ورود زمینی سربازان امریکایی هستند.

تازه‌ترین آمار تلفات جنگ امریکا و اسرائیل با ایران

نمایی از یک ساختمان مسکونی آسیب دیده در حملات هوایی در تهران، پایتخت ایران

در حالی که جنگ در ایران وارد پنجمین هفتۀ خود می‌شود و پس از یک ماه بمباران شهرها در کشور از جمله تهران، پایتخت، هم‌چنان ادامه دارد، سایت حقوق بشری هرانا مستقر در امریکا می‌گوید که تاکنون ۳۴۶۱ نفر در ایران جان باخته‌اند که از این تعداد ۱۵۵۱ نفر غیرنظامی بوده‌اند، شامل "دست‌کم" ۲۳۶ کودک.

در غیاب دسترسی اینترنتی کاملاً آزاد به کشور و سانسور شدید اطلاعات توسط حکومت ایران،‌ هرانا آمار خود را با کمک گزارش‌های میدانی، منابع محلی و منابع صحی تهیه می‌کند.

روز جمعه فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ تعداد کشته‌ها در ایران را دست‌کم ۱۹۰۰ نفر و تعداد مجروحان بمباران در این کشور را ۲۰ هزار نفر اعلام کرد.

در مقابل در کشور اسرائیل که هدف موشک‌باران تلافی‌جویانۀ ایران است تاکنون، بر اساس آمار ادارۀ خدمات اضطرار در این کشور، ۱۹ نفر غیرنظامی کشته شده‌اند.

به این جمع باید چهار سرباز را هم که در جنوب لبنان کشته شده‌اند اضافه کرد.

در این میان ۱۳ سرباز امریکایی نیز در کشورهای جنوب خلیج فارس جان خود را از دست داده‌اند. روز شنبه خبر رسید که ۱۲ سرباز امریکایی هم در حمله ایران به یک پایگاه هوایی در عربستانس سعودی زخمی و مجروح شده‌اند که از این میان حال دو نفر وخیم است.

حوثی‌های یمن مدعی دومین حمله موشکی به اسرائیل شدند

تجمع حوثی‌ها در صنعا، پایتخت یمن در حمایت از ایران و حزب‌الله لبنان

حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند، مشارکت خود در جنگ شرق‌میانه را افزایش داده‌اند و در عرض ۲۴ ساعت دومین حملۀ موشکی به اسرائیل را انجام داده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌ها، در بیانیه‌ای گفت این گروه "موجی از موشک‌های کروز و پهپادها" را به سوی "چندین هدف حیاتی و نظامی" در اسرائیل شلیک کرده است.

او افزود که این حملات همزمان با عملیات نظامی ایران و حزب‌الله لبنان انجام شده است.

در مورد شلیک موشک اول در روز شنبه از سوی حوثی‌ها، ارتش اسرائیل خبر داده بود که شلیک یک موشک از یمن را شناسایی کرده است، اما مقامات اسرائیلی تا هنوز موضوع "دومین حمله موشکی حوثی‌ها" را رد یا تأیید نکردند.

سخنگوی حوثی‌ها در ویدئوی خود در روز شنبه گفته است که این "عملیات تا رسیدن به تمام اهداف خود" ادامه خواهد یافت.

تیم "بمبئی ایندینز" امروز به مصاف "کلکته نایت رایدرز" می‌رود

آرشیف

در ادامۀ بازی‌های لیگ برتر کریکت هند، تیم "بمبئی ایندینز" امروز به مصاف "کلکته نایت رایدرز" خواهد رفت.

امسال ده تیم در این لیگ شرکت کرده‌اند که اولین مسابقه دیروز بین تیم‌های "رویال چلنجرز بنگلور" و "سان‌رایزرز حیدرآباد" برگزار شد که تیم رویال چلنجرز بنگلور با شش ویکت پیروز شد.

بازی نهایی این لیگ در تاریخ ۳۱ می برگزار خواهد شد.

امسال راشد خان، عظمت‌الله عمرزی، نوراحمد لکنوال و الله‌محمد غضنفر، از جمله بازیکنان افغان هستند که در ساختار تیم‌های مختلف در این بازی‌ها شرکت کرده اند.

