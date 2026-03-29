گزارشی از "آمادگی پنتاگون برای عملیات زمینی محدود در ایران"
روزنامه واشنگتنپست به نقل از مقامهای امریکایی که نخواستهاند نامشان ذکر شود، گزارش داده است که پنتاگون در حال آمادهسازی طرحهایی برای چند هفته عملیات زمینی محدود در ایران است، هرچند دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، هنوز مجوزی برای اجرای آن صادر نکرده است.
بر اساس این گزارش، این عملیات ممکن است شامل حملات نیروهای ویژه و واحدهای پیاده به اهدافی مانند جزیرۀ خارک و مناطق ساحلی نزدیک تنگۀ هرمز باشد، اما به گفته منابع، به معنای تهاجم گسترده یا تمامعیار نخواهد بود.
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، روز جمعه تأکید کرد که واشنگتن میتواند "بدون استفاده از نیروهای زمینی" به اهداف خود دست یابد، با این حال به نوشته واشنگتنپست برنامهریزی برای عملیات زمینی محدود در ایران "در مرحلۀ پیشرفته قرار دارد."
این درحالیست که محمد باقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی (پارلمان) ایران روز یکشنبه گفته که نیروهای آنان منتظر ورود زمینی سربازان امریکایی هستند.
تازهترین آمار تلفات جنگ امریکا و اسرائیل با ایران
در حالی که جنگ در ایران وارد پنجمین هفتۀ خود میشود و پس از یک ماه بمباران شهرها در کشور از جمله تهران، پایتخت، همچنان ادامه دارد، سایت حقوق بشری هرانا مستقر در امریکا میگوید که تاکنون ۳۴۶۱ نفر در ایران جان باختهاند که از این تعداد ۱۵۵۱ نفر غیرنظامی بودهاند، شامل "دستکم" ۲۳۶ کودک.
در غیاب دسترسی اینترنتی کاملاً آزاد به کشور و سانسور شدید اطلاعات توسط حکومت ایران، هرانا آمار خود را با کمک گزارشهای میدانی، منابع محلی و منابع صحی تهیه میکند.
روز جمعه فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ تعداد کشتهها در ایران را دستکم ۱۹۰۰ نفر و تعداد مجروحان بمباران در این کشور را ۲۰ هزار نفر اعلام کرد.
در مقابل در کشور اسرائیل که هدف موشکباران تلافیجویانۀ ایران است تاکنون، بر اساس آمار ادارۀ خدمات اضطرار در این کشور، ۱۹ نفر غیرنظامی کشته شدهاند.
به این جمع باید چهار سرباز را هم که در جنوب لبنان کشته شدهاند اضافه کرد.
در این میان ۱۳ سرباز امریکایی نیز در کشورهای جنوب خلیج فارس جان خود را از دست دادهاند. روز شنبه خبر رسید که ۱۲ سرباز امریکایی هم در حمله ایران به یک پایگاه هوایی در عربستانس سعودی زخمی و مجروح شدهاند که از این میان حال دو نفر وخیم است.
حوثیهای یمن مدعی دومین حمله موشکی به اسرائیل شدند
حوثیهای یمن که مورد حمایت ایران هستند، مشارکت خود در جنگ شرقمیانه را افزایش دادهاند و در عرض ۲۴ ساعت دومین حملۀ موشکی به اسرائیل را انجام دادهاند.
یحیی سریع، سخنگوی حوثیها، در بیانیهای گفت این گروه "موجی از موشکهای کروز و پهپادها" را به سوی "چندین هدف حیاتی و نظامی" در اسرائیل شلیک کرده است.
او افزود که این حملات همزمان با عملیات نظامی ایران و حزبالله لبنان انجام شده است.
در مورد شلیک موشک اول در روز شنبه از سوی حوثیها، ارتش اسرائیل خبر داده بود که شلیک یک موشک از یمن را شناسایی کرده است، اما مقامات اسرائیلی تا هنوز موضوع "دومین حمله موشکی حوثیها" را رد یا تأیید نکردند.
سخنگوی حوثیها در ویدئوی خود در روز شنبه گفته است که این "عملیات تا رسیدن به تمام اهداف خود" ادامه خواهد یافت.
امسال راشد خان، عظمتالله عمرزی، نوراحمد لکنوال و اللهمحمد غضنفر، از جمله بازیکنان افغان هستند که در ساختار تیمهای مختلف در این بازیها شرکت کرده اند.
اسلام آباد فردا میزبان نشست وزیران خارجه عربستان سعودی، ترکیه و مصر است
اسلامآباد روزهای یکشنبه و دوشنبه میزبان نشست وزیران امور خارجه عربستان سعودی، ترکیه و مصر در باره جنگ در شرق میانه خواهد بود.
فرانس پرس به نقل از وزارت امور خارجه پاکستان امروز شنبه ۸ حمل نوشته است که اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان، از همتایان خود برای این نشست دعوت کرده است.
گفته شده که تمرکز این گفتوگوها کاهش تنشهای جاری در شرقمیانه خواهد بود.
پاکستان اعلام آمادگی کرده که میتواند میزبان گفتوگوهای صلح میان ایران و ایالات متحده باشد.
پاکستان با ایران و کشورهای شرقمیانه روابط خوبی دارد و شهباز شریف صدراعظم و عاصم منیر فرمانده اردوی این کشور نیز ارتباطات نزدیکی با دونالد ترمپ برقرار کرده است.
حوثیهای یمن شلیک اولین موشک به سوی اسرائیل در جنگ ایران را تأیید کردند
گروه حوثیهای یمن مورد حمایت ایران اعلام کرده که امروز اولین موشکهای خود به سوی اسرائیل را برای حمایت از ایران در جنگ حاضر با اسرائیل و امریکا شلیک کرده است.
اردوی اسرائیل نیز خبر داده که شلیک یک موشک از یمن را شناسایی و رهگیری کرده است.
سخنگوی حوثیها در صنعا در ویدئویی که در شبکه ایکس هم منتشر شده اعلام کرده است که این گروه چند موشک بالیستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده است.
این اقدام ساعاتی پس از انتشار تلویزیونی بیانیه این گروه متحد جمهوری اسلامی در جمعه شب رخ داده است.
حوثیها در این بیانیه، از آمادگی خود برای اقدام نظامی علیه امریکا و اسرائیل در صورت تشدید یا ادامۀ حملات به ایران و «محور مقاومت» خبر داده بودند.
با شلیک این موشکها پس از یک ماه از آغاز جنگ اسرائیل و امریکا علیه ایران احتمالا جبههای تازه در برابر اسرائیل باز میشود.
سخنگوی حوثیها در ویدئوی خود میگوید که این «عملیات تا رسیدن به تمام اهداف خود» ادامه خواهد یافت.
وزارت خارجه ایران: «شش دیپلمات» این کشور در لبنان به دست اسرائیل کشته شدند
وزارت خارجه ایران میگوید «شش دیپلمات» آن در لبنان در حملهٔ اردوی اسرائیل به محل اقامتشان کشته شدهاند.
این وزارت روز جمعه هفتم حمل در بیانیهای، این اقدام اسرائیل را «ترور جنایتکارانهٔ دیپلماتهای ایرانی در لبنان» را خوانده است.
وزارت خارجه ایران در حالی این شش نفر را «دیپلمات» خوانده است که در عکسها و پوسترهایی که از آنها در رسانههای حکومتی ایران منتشر شده، تمام آنها لباس اعضای سپاه پاسداران را بر تن دارند.
وزارت خارجه ایران پس از آن مرگ این شش نفر را تأیید کرد که وزارت خارجه لبنان روز چهارم حمل اعتمادنامه سفیر ایران در بیروت را پس گرفت.
لیگ برتر کریکت هند با حضور ۴ بازیکن افغان امروز برگزار میشود
قرار است لیگ برتر کریکت هند امروز شنبه ۸ حمل با مسابقه میان تیمهای رویال چلنجرز بنگلور و سانرایزرز حیدرآباد آغاز شود.
این لیگ که چندین بازیکن افغان، از جمله راشد خان، نیز در آن حضور دارند، یکی از مشهورترین لیگهای کریکت در جهان به شمار میرود.
امسال علاوه بر راشد خان، عظمتالله عمرزی، نوراحمد لکڼوال و اللهمحمد غضنفر نیز در این رقابتها شرکت دارند.
صدراعظم جرمنی: جنگ علیه ایران احتمالاً منجر به تغییر رژیم نمیشود
فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی، روز جمعه گفت که جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران به احتمال زیاد منجر به «تغییر رژیم» نخواهد شد، زیرا این درگیری یکماهه هیچ نشانهای از کاهش شدت نشان نمیدهد.
او در یک نشست در فرانکفورت که توسط روزنامه فرانگفورتر آلگماینه برگزار شد، درباره اینکه آیا واقعاً تغییر جمهوری اسلامی هدف حملات مشترک امریکا و اسرائیل به ایران است، گفت: «اگر این هدف باشد، فکر نمیکنم به آن دست یابند. در اکثر درگیریهای گذشته، این کار عمدتاً اشتباه پیش رفته است»، او در این زمینه به جنگ افغانستان اشاره کرد.
مرتس همچنان گفت:«من بهطور جدی در مورد وجود یک استراتژی و موفقیتآمیز بودن اجرای آن [در قبال ایران] تردید دارم. از این نظر، ممکن است حتی طولانیتر هم شود.»
این در حالی است که صدراعظم جرمنی بعد از سرکوب خشونتبار اعتراضات ماه جدی سال گذشته خورشیدی، نخستین فرد بلندپایه سیاسی در عرصه بینالملل بود که گفت توسل جمهوری اسلامی به خشونت برای باقیماندن در قدرت، نشانۀ پایان «کار» جمهوری اسلامی است.
او با اشاره به اعتراضات آن زمان در ایران، گفته بود: «حدس میزنم که ما در حال حاضر شاهد روزها و هفتههای پایانی این رژیم هستیم.»
در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز جمعه پس از دیدار با وزیران خارجه گروه هفت در فرانسه، گفت که ایالات متحده انتظار دارد عملیات این کشور در ایران «در عرض چند هفته، نه چند ماه» به پایان برسد.
روبیو همچنین گفت که امریکا بدون نیاز به اعزام نیروی زمینی، قادر به دستیابی به اهداف خود است.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل خواستار اجرای عدالت درباره بمباران مکتب میناب شد
فولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار نتیجهگیری سریع تحقیقات امریکا و اجرای عدالت درباره بمباران مکتب میناب شد.
آقای تورک در جریان جلسه اضطراری بررسی حمله به مکتب ابتدایی «شجره طیبه» در نهم حوت ۱۴۰۴، گفت مسئولیت بررسی این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام دادهاند و این بررسی باید «فوری، بیطرفانه، شفاف و کامل» انجام شود.
به گفته کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تصاویر صنوف ویرانشده و والدین عزادار به وضوح نشان میدهد غیرنظامیانی که هیچ کنترلی بر تصمیمات منجر به درگیریها ندارند، بالاترین بها را میپردازند.
به گزارش نیویورک تایمز، یک «موشک کروز تامهاک امریکایی» بهدلیل «اشتباه در هدفگیری»، به مکتب برخورد کرده و منجر به کشته شدن ۱۶۸ نفر از دانشآموزان و کارکنان این مکتب شد.