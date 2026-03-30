هشدار رئیس جمهور ترمپ: در صورت شکست مذاکرات، تاسیسات انرژی ایران نابود خواهند شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، هشدار داده است که اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسد، واشنگتن به گفتۀ او تمامی نیروگاه‌های برق، چاه‌های نفت و جزیرۀ خارک ایران را نابود خواهد کرد.

ترمپ روز دوشنبه ۱۰ حمل در شبکۀ اجتماعی خود «تروت سوشیال» نوشته است که در حال انجام «مذاکرات جدی» با یک «رژیم جدید و معقول‌تر» برای پایان دادن به عملیات نظامی در ایران است.

این در حالی است که مقام‌های ایرانی جریان مذاکرات با ایالات متحده را رد کرده اند.

ترمپ پیش از این، شام یک‌شنبه در گفتگو با روزنامۀ «فایننشل تایمز» گفته بود که در حال بررسی تصرف احتمالی جزیرۀ خارک و به‌دست گرفتن کنترول نفت ایران است.

هم‌زمان، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز دوشنبه در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی «ای‌بی‌سی» گفته است که ادارۀ ترمپ برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به کنترول دایمی تنگۀ هرمز، چندین گزینه و ابزار در اختیار دارد، اما در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

این در حالست که در هفته‌های اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از طرحی برای دریافت تعرفه از کشتی‌های بین‌المللی هنگام عبور از تنگۀ هرمز سخن گفته بودند؛ موضوعی که واکنش تند ایالات متحده را به دنبال داشته است.

ترکیه یک موشک دیگر ایرانی را رهگیری کرد

ترکیه می‌گوید که چهارمین موشک ایرانی را رهگیری کرده است.

وزارت دفاع ترکیه روز دوشنبه ۱۰ حمل با نشر اعلامیه‌ای از رهگیری و انهدام یک موشک بالیستیک که از ایران شلیک شده بود، خبر داده است.

بر اساس این اعلامیه، این موشک توسط سیستم دفاع موشکی و هوایی ناتو، مستقر در شرق مدیترانه، رهگیری شده است.

ترکیه یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است.

این چهارمین موشک بالیستیک ایرانی است که در حریم هوایی ترکیه یا در مسیر آن رهگیری می‌شود.

مقام‌های ترکیه پیشتر نسبت به ادامه حملات راکتی از ایران به این کشور هشدار داده و خواستار توقف آنها شده بودند.

تا کنون جزئیات بیشتری در مورد مسیر موشک و محل دقیق رهگیری آن منتشر نشده است.

مرکز تجارت روسیه در افغانستان: حکومت طالبان قصد خرید سالانه دو میلیون تُن سوخت از روسیه را دارد

مرکز تجارت روسیه در افغانستان اعلام کرده که حکومت طالبان میخواهد سالانه دو میلیون تُن مواد سوختی را از روسیه خریداری کند.

رسانه های روسی به نقل از رستم خبیبولین رئیس این مرکز دوشنبه ۱۰ حمل خبر دادند که قرار است این قرارداد به زودی در شهر کازان امضاء شود. اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.

گفته شده که براساس این قرارداد حکومت طالبان گاز مایع و بنزین از شرکت های بزرگ نفتی روسیه خریداری خواهد کرد.

پیش از این، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته بود که حکومت طالبان در افغانستان علاقه‌مند به خرید سوخت از روسیه است و موضوع صادرات انرژی به افغانستان در دستور کار مذاکرات میان دو طرف قرار دارد.

روسیه یگانه کشور در جهان است که در بیش از چهارسال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.

تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مصاف سوریه می‌رود

انتظار می‌رود تیم ملی فوتبال افغانستان امروز سه‌شنبه ۱۱ حمل به مصاف تیم سوریه برود.

فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که این دیدار در چارچوب مرحلۀ مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود و ساعت ۸:۴۵ به وقت افغانستان آغاز خواهد شد.

به گفتۀ این فدراسیون، بازیکنان تیم ملی افغانستان نخستین جلسۀ تمرینی خود برای این بازی را عصر روز یک‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار کرده‌اند.

پیش از این، تیم افغانستان در ادامۀ رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا، روز پنج‌شنبه گذشته در برابر تیم میانمار با نتیجۀ ۲ بر ۱ شکست خورده بود.

ترمپ: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، نیروگاه‌ها و چاه‌های نفت ایران را نابود می‌کنیم

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا روز دوشنبه، ۱۰ حمل بار دیگر تهدید کرد اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسد، ایالات متحده "همه نیروگاه‌های تولید برق، چاه‌های نفت و جزیرۀ خارک (و احتمالاً تمامی تأسیسات آب‌شیرین‌کن)" ایران را نابود خواهد کرد.

دونالد ترمپ در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث‌سوشال، نوشت: ایالات متحده "در حال انجام مذاکرات جدی با یک "رژیم جدید و معقول‌تر" برای پایان دادن به عملیات نظامی خود در ایران است."

او تأکید کرد که "پیشرفت زیادی" در مذاکرات حاصل شده و همزمان تهدید کرد: "اگر به هر دلیلی به‌زودی توافقی حاصل نشود—که احتمالاً خواهد شد—و اگر تنگۀ هرمز فوراً "برای تجارت باز" نشود، ما "حضور" خود در ایران را با منفجر کردن و نابودی کامل تمامی نیروگاه‌های تولید برق، چاه‌های نفت و جزیرۀ خارک (و احتمالاً تمامی تأسیسات آب‌شیرین‌کن) که عمداً تاکنون به آن‌ها "دست نزده‌ایم"، به پایان خواهیم رساند."

رئیس‌جمهور امریکا افزود: "این اقدام در تلافی کشته شدن بسیاری از سربازان ما و دیگر افرادی است که طی "۴۷ سال حکومت ترور" رژیم قبلی توسط ایران کشته شده‌اند."

ترمپ در حالی بر "ادامۀ مذاکرات" میان ایران و امریکا تأکید می‌کند که مقام‌های ایرانی این موضوع را رد می‌کنند و خواسته‌ها و شروط ۱۵‌گانهٔ واشنگتن از ایران را نیز "زیاده‌خواهانه" می‌نامند.

ترمپ یکشنبه شب نیز در گفت‌و‌گو با فایننشال‌تایمز گفته بود که در حال بررسی تصرف احتمالی جزیرۀ خارک و در دست گرفتن کنترل نفت ایران است.

حدود ۶۰۰ مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان باز گشته‌اند

رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان در صفحهٔ ایکس خود نوشته است روز یکشنبه ۴۶۵ مهاجر از طریق سپین‌بولدک از پاکستان و ۱۰۰ مهاجر دیگر از طریق بندر اسلام‌قلعه ولایت هرات از ایران بازگشته‌اند.

از زمان آغاز جنگ در ایران، هزاران خانوادهٔ افغان به افغانستان برگشته‌اند.

از سوی دیگر، حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از تمامی شهرهای این کشور، از جمله پایتخت اسلام‌آباد، سرعت بخشیده است.

مهاجران افغان در حالی از پاکستان به افغانستان اخراج می‌شوند که هنوز هم درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان ادامه دارد و گذرگاه تورخم به‌روی هرگونه رفت‌وآمد بسته است.

شماری از خانواده‌هایی که پس از تشدید جنگ در ایران مجبور شده‌اند آن کشور را ترک کرده و با کودکان‌شان به افغانستان برگردند، پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که این سفر برای آنها به‌ویژه برای کودکان‌شان بسیار دشوار بوده و اکنون نگران آیندهٔ نامعلوم فرزندان‌شان در افغانستان هستند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) پیش از این گفته بود که بسیاری از خانواده‌های بازگشته هنوز خانه‌ ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجه‌اند.

کوزوو اعزام نیرو به غزه را در چارچوب طرح مورد حمایت امریکا تصویب کرد

کوزوو روز دوشنبه ۱۰ حمل اعزام نیرو به غزه را به‌عنوان بخشی از یک نیروی امنیتی بین‌المللی تصویب کرد.

این اقدام در چارچوب ابتکار مورد حمایت ایالات متحده پس از آتش‌بس سال گذشته میان اسرائیل و حماس انجام می‌شود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین کشور از جمله اندونیزیا، مراکش، قزاقستان و البانیا نیز تعهد سپرده‌اند که برای «نیروی بین‌المللی ثبات» نیرو اعزام کنند تا صلح را حفظ کرده و از یک ادارهٔ انتقالی در غزه تحت طرح «هیئت صلح» دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، حمایت نمایند.

حکومت کوزوو در نشست وزیران که روز دوشنبه به‌صورت تلویزیونی پخش شد، اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور پس از دریافت دعوت‌نامه‌ای از سوی امریکا در ماه دسمبر گذشته، تصمیم به اعزام نیرو به غزه گرفته است.

البین کورتی، صدراعظم کوزوو، در این نشست گفت:«ما آماده هستیم که اشتراک کنیم و به مردم غزه کمک نماییم، زیرا خود ما نیز از سال ۱۹۹۹ تاکنون از حضور نیروهای بین‌المللی بهره‌مند بوده‌ایم.»

حکومت کوزوو شمار دقیق نیروهایی را که به غزه اعزام خواهند شد، اعلام نکرد.

جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در اکتوبر۲۰۲۳ با حمله به خاک اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۰ نفر را گروگان گرفت.

پس از آن اسرائیل حملات گسترده به نوار غزه را آغاز کرد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقام‌های صحی غزه تا به حال باعث کشته شدن بیش از ۷۰ هزار فلسطینی شده است.

آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس از ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری‌های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند.

مقامات طالبان می گویند در نتیجه بارندگی ها تا کنون ۲۸ تن جان باختند

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز دوشنبه ۱۰ حمل در صفحه اکس نوشته است که در نتیجه بارندگی، سیلاب‌ها، لغزش کوه و برخورد صاعقه، از ۶ حمل تا اکنون ۲۸ تن جان باختند و ۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس ارقام این اداره تا کنون یک هزار ۱۳۰ خانه به طور نسبی تخریب شده، ۹۳ کیلومتر سرک و بیش از ۹۰۰ هکتار زمین زراعتی آسیب دیده و ۲۴۴ راس مواشی تلف شده است.

در همین حال دفتر رسانه‌های ولایت ولایت ننگرهار نیز روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که در ولسوالی‌های اچین، بهسود، شینوار، نازیان، مومندره، گوشته، سپین‌غر، پچیرآگام و کوت این ولایت، در نتیجه بارندگی‌های شدید شب گذشته، دو تن جان باخته و ۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند و ۲۷ خانه هم تخریب شده‌ است.

از سوی دیگر، وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که به‌دلیل جاری شدن سیلاب‌ها، شماری از شاهراه‌های مهم ترانزیتی افغانستان از جمله مسیر بادغیس فاریاب هنوز به روی رفت‌وآمد مسدود می‌باشند و کار برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد.

ترمپ: علاوه بر مذاکرات با ایران، طرح تصرف جزیره خارک نیز تحت بررسی است

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا روز دوشنبه ۱۰ حمل در صحبت با روزنامه فایننشل تایمز گفت «ممکن است جزیره خارک را بگیریم یا نگیریم؛ گزینه‌های زیادی داریم. این کار به این معناست که باید برای مدتی در آنجا (خارک) باقی بمانیم.»

ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره توانایی دفاعی ایران از جزیره خارک گفت: «فکر نمی‌کنم آن‌ها (ایرانی‌ها) چیزی برای دفاع داشته باشند؛ ما می‌توانیم به‌راحتی خارک را تصرف کنیم.»

به گفته ترمپ: «ترجیح می‌دهم کنترل نفت ایران را به‌دست بگیرم.» او این اقدام احتمالی را با بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا مقایسه کرد و افزود که اکنون نفت ونزوئلا به پالایشگاه‌های امریکا منتقل می‌شود.

رئیس‌جمهور امریکا در حالی از به‌دست گرفتن کنترل نفت ایران سخن می‌گوید که قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر، قیمت هر بشکه نفت به ۱۱۶ دالر رسیده است.

در نتیجه سیلابها مسیر های مهم ترازیتی در افغانستان مسدود شدند

وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شماری از شاهراه‌های عمده و مسیرهای مهم ترانزیتی در سراسر افغانستان به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌ها مسدود شده‌اند.

محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت روز یک‌شنبه ۹ حمل به رسانه ها گفت که تلاش ها برای بازگشایی این جاده ها ادامه دارد، اما مسیر های بین سرپل و بلخ و همچنان جاده بادغیس – فاریاب، همچنان بسته استند.

پیش از این مقامات محلی طالبان گفته بودند که راه‌های مواصلاتی چندین ولسوالی ولایت فاریاب به دلیل جاری شدن سیلاب‌ها مسدود شده است.

گزارش شده است که پنج نفر در بادغیس به دلیل جاری شدن سیلاب‌ها و ریزش باران‌های شدید جان خود را از دست داده‌اند.

ادارۀ مبارزه با حوادث طالبان در بادغیس اعلام کرد که سیلاب‌ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده و زمین‌های زراعتی را تخریب کرده است.

در همین حال وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که نیروهای آنان شاهراه اصلی منطقه شینواری ولسوالی غوربند ولایت پروان را که به دلیل بارش باران و سرازیر شدن سیل مسدود شده بود، بازگشایی کرده‌اند.

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز یکشنبه گفت که در یک شبانه روز گذشته، در ۱۳ ولایت افغانستان در نتیجه باران، وقوع سیلاب و لغزش کوه ۱۷ تن کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

