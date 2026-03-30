سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۰ حمل، کشته‌شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی این نهاد را تأیید کرد.

بیانیه سپاه پنج روز پس از اعلام اسرائیل و امریکا مبنی بر کشته‌شدن این فرمانده ارشد سپاه پاسداران صادر شده است.

در این بیانیه به شکل مبهمی آمده که تنگسیری «در حین ساماندهی و تقویت نیروها و تقویت سپر دفاعی جزایر و سواحل» هدف قرار گرفته و «بر اثر شدت جراحات» کشته شد.

سپاه پاسداران در بیانیه خود توضیحات بیشتری درباره زمان کشته‌شدن آقای تنگسیری و همچنین جانشین احتمالی او نداده است.

اردوی اسرائیل و فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) روز پنج‌شنبه از هدف قرار گرفتن علیرضا تنگسیری خبر داده بودند.

برد کوپر، فرمانده دریایی سنتکام، گفته بود کشته‌شدن تنگسیری «منطقه را امن‌تر می‌کند» و «این فرمانده سپاه طی سال‌ها فرماندهی خود، دستور حمله به صدها شناور با استفاده از پهپادها و موشک‌های یک‌طرفه را صادر کرد و باعث کشته‌ شدن شمار زیادی از غیرنظامیان بی‌گناه شد.»

او با اشاره به این‌که وزارت خزانه‌داری امریکا در جون ۲۰۱۹، تنگسیری را به عنوان «تروریست جهانی ویژه» معرفی کرد، گفت این فرمانده در سال ۲۰۲۴ به‌دلیل توسعه پهپادها هدف تحریم‌های بیشتری قرار گرفت.

به گفتهٔ کوپر، نیروی دریایی سپاه اکنون با از دست دادن رهبر خود، «در مسیری برگشت‌ناپذیر از افول قرار گرفته است.»