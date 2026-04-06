دوشنبه ۱۷ حمل ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۴۶

افغانستان

یک مادر در کابل پنج‌گانگی به دنیا آورد

شفاخانۀ ایمرجنسی اعلام کرده است که یک مادر افغان در این شفاخانه پنج‌قلو به دنیا آورده است.

این شفاخانه روز دوشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که این نوزادان در ۳۰ هفتگی تولد شده‌اند و وضعیت صحی آن‌ها خوب گزارش شده است.

این شفاخانه ابراز امیدواری کرده که این کودکان درصلح و آرامش بزرگ شوند.

طالبان: کشته شدن ۱۱ تن در حوادث طبیعی در ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان

ادارۀ مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته، در نتیجه حوادث طبیعی در ولایت‌های مختلف افغانستان، ۱۱ تن جان باخته و ۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

محمدیوسف حماد، سخنگوی این اداره، روز دوشنبه ۱۷ حمل در یک پیام ویدیویی گفت که از ششم حمل تا کنون، شمار قربانیان حوادث طبیعی به ۱۱۰ کشته و ۱۶۰ زخمی رسیده است.

او افزود که ۷ تن دیگر نیز در پی این حوادث به‌ویژه سیلاب‌ها و فرو ریختن سقف خانه‌ها ناپدید شده‌اند.

به گفتۀ حماد، تا کنون ۹۵۸ خانه به‌گونه کامل تخریب و ۴۱۵۵ خانه دیگر آسیب دیده‌اند.

مقام‌های طالبان می‌گویند که بارندگی‌ها و سیلاب‌ها علاوه بر خانه‌ها، به زمین‌های زراعتی، راه‌های مواصلاتی، کانال‌های آب و مواشی نیز خسارات وارد کرده است.

این در حالی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که به‌شدت با تغییرات اقلیمی روبه‌رو است و در بیش از یک هفته گذشته، بسیاری از ولایت‌ها شاهد بارندگی، رعدوبرق و سیلاب بوده‌اند.

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان با نتیجۀ ۲ بر ۱ در برابر قرغیزستان باخت

اعضای تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان (تصویر آرشیف)

در این بازی که ساعت ۱:۳۰ پس از ظهر به وقت کابل آغاز شده بود، بازی در دقایق آخر یک بر یک مساوی پیش می‌رفت، اما در لحظات پایانی تیم قرغیزستان گول دوم را به ثمر رساند و نتایج بازی را به نفع خود رقم زد.

این اولین دیدار تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶ است.

این مسابقات در شهر تاشکند ازبیکستان برگزار شده است.

در این مسابقات تیم‌های افغانستان، ازبیکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان شرکت کرده اند.

شب گذشته در یک رویداد رانندگی در ولسوالی دوشی بغلان، پنج نفر کشته شدند

آتش‌سوزی در یک تانکر تیل در غزنی پس از یک رویداد ترافیکی. (تصویر آرشیف)

خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داد که این رویداد ناشی از برخورد دو تانکر و یک موتر کرولا بوده است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که کشته‌شدگان مسافران کرولا بوده‌اند.

در این خبر آمده است که یکی از تانکرها پس از تصادف در آتش سوخته است.

علت رویداد تا زمان نشر خبر مشخص نشده، اما همواره از بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین و رهنمایی‌های ترافیکی و خرابی جاده‌ها به عنوان عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان عنوان می‌شود.

محاکم طالبان شماری از متهمان را در زابل و کابل شلاق زدند

آرشیف

ستره محکمۀ حکومت طالبان روز یک‌شنبه، ۱۶ حمل در ویب‌سایت خود نوشت که بر اساس حکم محکمۀ ابتدایی‌شان در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل، دو نفر به اتهام روابط نامشروع و سرقت هر کدام به یک تا سه سال زندان و ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

بر اساس اعلامیۀ این محکمه، همچنان ۱۵ نفر در کابل نیز از سوی محکمۀ جلوگیری از مواد مخدر و مسکرات به اتهام فروش و قاچاق تابلیت‌های نشه‌آور، شیشه و چرس به ۱۰ تا ۳۰ ضربه شلاق و به هفت ماه تا سه سال و سه ماه زندان محکوم شدند.

اعلامیه می‌افزاید که پس از تأییدی ستره محکمه، احکام بالای متهمان تطبیق شد.

سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد پیش از این مجازات بدنی متهمان توسط حکومت طالبان در محضر عام را نقض حقوق بشری و مغایر با کرامت انسانی خوانده‌اند، اما طالبان می‌گویند که آنها این کار را مطابق با احکام شریعت انجام می‌دهند.

یک ادارۀ ملل متحد: روزانه میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطرات ماین‌ها و دیگر مواد انفجاری روبه‌رو هستند

روند ماین‌روبی در افغانستان (تصوری آرشیف)

دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (OCHA) می‌گوید که همه روزه میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر ماین‌ها و مهمات بجامانده از جنگ‌ها روبه‌رو هستند.

اوچا روز یک‌شنبه، ۱۶ حمل در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که دو سوم مناطق افغانستان تحت تأثیر نوعی مواد منفجره قرار دارد و هر ماه ۱۵ غیرنظامی در نتیجۀ انفجارها جان خود را از دست می‌دهند.

این ادارۀ ملل متحد اعلام کرد که اکثر قربانیان کودکان هستند.

اوچا می‌گوید که در سال ۲۰۲۶ به ۱۴.۵ میلیون دالر برای تقویت برنامه‌های پاکسازی ماین و افزایش آگاهی برای نجات جان انسان‌ها در افغانستان نیاز است.

دفتر حقوق بشر ملل متحد هم روز پنج‌شنبه در ویب‌سایت خود به مناسبت روز جهانی آگاهی و اقدام علیۀ ماین که مصادف با ۴ اپریل است، اعلام کرد که در سال گذشتۀ میلادی، ۴۷۱ نفر در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند که ۶۷ درصد آنها کودک بوده‌اند.

طالبان: در حملات پاکستان بر افغانستان در مجموع ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده اند ؛ این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده

آرشیف

حمدالله فطرت، معاون سخن‌گوی حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دست‌کم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده‌ و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

آقای فطرت امروز یکشنبه ( ۱۶حمل، ۵ اپریل ) در ایکس نوشت که پاکستان در این مدت ولایت‌های ننگرهار، کابل، قندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، نورستان و لغمان را بمباران کرده است.

او افزوده که در نتیجۀ این حملات ۲۷ هزار و ۴۰۷ خانواده بی‌جا شده‌اند.

این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است.

مقام های پاکستان قبلاً ادعا کرده بودند که در حملات آن کشور مراکز نظامی طالبان و مخفیگاه های «دهشت افگنان» در افغانستان هدف قرار گرفته است

پس از آن که آتش‌بس موقت میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان اخیراً پایان یافت، وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد عملیات نظامی خود را در افغانستان از سر گرفته است.

طالبان و پاکستان از اواخر هفتۀ گذشته گفت‌وگو ها را با میانجی‌گری چین در شهر ارومچی این کشور آغاز کرده‌اند.

متقی: مذاکرات با پاکستان در شهر ارومچی جریان دارد

امیرخان متقی وزیر خارجۀ حکومت طالبان

وزیر خارجۀ حکومت طالبان می‌گوید که مذاکرات میان هیئت این گروه و پاکستان در شهر ارومچی چین جریان دارد. امیرخان متقی، این سخن را در نشست موسوم به «گفت‌وگوی مشورتی افغانستان-آسیای مرکزی» روز یک‌شنبه (۱۶حمل) در کابل گفت.

آقای متقی افزود: طالبان« با صداقت و رویکرد راه‌حل‌محور» در این مذاکرات شرکت کرده‌اند.

او همچنان گفت که طالبان همواره «در پی حل مسائل از طریق تفاهم، گفت‌وگو و روابط مبتنی بر احترام و درک متقابل بوده است و در عین حال حق دفاع از تمامیت ارضی و مردم خویش را محفوظ می‌دارند.»

بر اساس گزارش ها ، مذاکرات میان هیئت های طالبان و پاکستان روز پنجشنبه هفتۀ گذشته در شهر ارومچی چین آغاز شد.

جزئیاتی از گفت‌وگو های دو طرف هنوز منتشر نشده است.

طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان اواخر هفتۀ گذشته گفت که مشارکت اسلام آباد در این گفتگوها، تأکید دوباره بر نگرانی‌های اصلی پاکستان است و به گفتۀ او ، مسئولیت پیشبرد واقعی این روند برعهدۀ طالبان است.

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان روز دوشنبه در برابر تیم قرغیزستان به میدان می‌رود

اعضای تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان (آرشیف)

قرار است تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در اولین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶ ، فردا دوشنبه به مصاف تیم قرغیزستان برود.

فدراسیون فوتبال افغانستان امروز (۱۶حمل) در فیسبوک نوشته است که ملی پوشان زیر ۱۷ سال فوتبال این کشور نخستین جلسۀ تمرینی را برای آمادگی به بازی فردا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار کردند.

بر اساس اعلام انجمن فوتبال آسیای مرکزی ، رقابت های فوتبال با حضور افغانستان ، ازبکستان ، قرغیزستان ، ترکمنستان و تاجکستان در تاشکند در ۱۷ حمل آغاز می‌شود.

نشست «گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی» به میزبانی طالبان در کابل

آرشیف

وزارت خارجۀ طالبان امروز یکشنبه ( ۱۶حمل) میزبان نشستی تحت عنوان « گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی» است.

حافظ ضیااحمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامۀ این وزارت در ایکس نوشته است که نشست به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان و با اشتراک نمایندگان ارشد کشورهای آسیای مرکزی آغاز شده.

او افزوده است که در این نشست در بارۀ موضوعات سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و همچنان در مورد همکاری های منطقه ای و توسعۀ تجارت و ترانزیت بحث می‌شود.

هرچند برخی از کشورهای آسیای مرکزی با طالبان روابط نزدیک دارند ، اما هیچ یک از این کشور ها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته اند.

