اردوی ایالات متحده اعلام کرد که از روز دوشنبه محاصره بحری تمامی کشتی‌هایی را که به مقصد بنادر ایران در حرکت هستند یا از آن‌ها خارج می‌شوند، آغاز خواهد کرد.

قوماندانی عمومی مرکزی ایالات متحده، سنتکام در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «این محاصره بدون هیچ تبعیضی علیه کشتی‌های تمامی کشورها که وارد بنادر و مناطق ساحلی ایران می‌شوند یا از آن‌ها خارج می‌شوند، اعمال خواهد شد؛ این امر تمامی بنادر ایران در خلیج [فارس] و دریای عمان را در بر می‌گیرد. نیروهای سنتکام مانعی برای آزادی کشتیرانی کشتی‌هایی که به مقصد بنادر غیرایرانی از تنگه هرمز عبور می‌کنند یا از آن‌ها بازمی‌گردند، ایجاد نخواهند کرد.»

سنتکام همچنان افزود که پیش از آغاز محاصره، اطلاعات تکمیلی از طریق یک ابلاغیه رسمی در اختیار دریانوردان تجاری قرار خواهد گرفت.

با نزدیک شدن به آغاز محاصره بحری امریکا، برخی نفتکش‌ها مسیر خود را تغییر داده یا از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند.

این پس از آنست که پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ایالات متحده و ایران در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای امریکایی تنگۀ هرمز را محاصره می‌کنند.