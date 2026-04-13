جهان
محاصره دریایی بنادر ایران با تهدیدی دیگر از طرف ترمپ آغاز شد
همزمان با فرارسیدن زمانی که سنتکام برای آغاز محاصره دریایی بنادر ایران در اطراف تنگۀ هرمز اعلام کرده بود، دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا تهدید کرد که هر «قایق تهاجمی تندرو» از طرف ایران به خط محاصرۀ امریکا نزدیک شود بلافاصله نابود خواهد شد.
فرماندهی مرکزی امریکا ،سنتکام، روز یکشنبه (۲۳ حمل ) رسماً اعلام کرده بود که محاصرۀ بنادر ایران در تنگۀ هرمز روز دوشنبه ساعت ۵.۵ بعد ازظهر به وقت ایران آغاز میشود.
با فرارسیدن این زمان، دونالد ترمپ، امروز در شبکۀ اجتماعی خود نوشت: «اخطار! اگر هر یک از کشتیها خود را به نقطهای نزدیک محاصرۀ ما برسانند، بلافاصله نابود خواهند شد.»
در پیام تازۀ ترمپ اشاره شده است که اردوی امریکا برای این کار «از همان سیستم کشتاری استفاده خواهد کرد که علیه قاچاقچیان مواد مخدر در قایقهای روی دریا استفاده میکنیم».
رئیس جمهور امریکا پیام خود را با اشاره به نابودی کامل نیروی دریایی ایران آغاز کرده است: «نیروی دریایی ایران اکنون در قعر دریای خوابیده است- کاملا نابود شده- ۱۵۸ کشتی.» او سپس ادامه میدهد که امریکا تنها چیزی که از نیروی دریایی ایران هدف نگرفته همین «قایقهای تهاجمی تندرو» است، چون امریکا آنها را تهدید بزرگی در نظر نگرفته است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری، در انتخابات به پیروزی تاریخی دست یافت
پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری، در انتخابات در برابر ویکتور اوربان، صدراعظم این کشور به پیروزی تاریخی دست یافت.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اوربان، نزدیکترین متحد دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در اروپا، شب گذشته گفت: «نتایج انتخابات هنوز نهایی نشده است، اما وضعیت قابل درک و روشن است.»
اما به گفتۀ کمیسیون انتخابات هنگری، تقریباً همه آرا شمارش شده و پیروزی مجیار قطعی است.
او در شهر بوداپست برای هوادارانش سخنرانی کرد و گفت که نخستین سفر خارجیاش به وارسا خواهد بود.
پاپ لئو چهاردهم سفر ۱۱ روزهاش به افریقا را از الجزایر آغاز کرد
پاپ لئو چهاردهم امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل در آغاز یک سفر ۱۱ روزه به افریقا، راهی الجزایر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او نخستین رهبر کاتولیکهای جهان خواهد بود که به کشور مسلمان الجزایر سفر میکند.
ژان پاول ویسکو، اسقف اعظم الجزایر گفته است که پاپ لئو قصد دارد در ایجاد «پلها میان جهان مسیحی و مسلمان» کمک کند.
تنها چند ساعت پیش از آن که پاپ لئو روم را ترک کند، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به درخواستهایش برای پایان خشونتها در جنگ ایران به گونۀ علنی از او انتقاد کرد.
ترمپ به خبرنگاران گفت: «من طرفدار بزرگ پاپ لئو نیستم.»
رئیس جمهور ترمپ، پاپ لئو را متهم کرد که با کشوری که به گفتۀ ترمپ خواهان سلاح هستهای است، بازی میکند.
برای نخستینبار یک زن مسئولیت رهبری اردوی استرالیا را به عهده میگیرد
استرالیا امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل اعلام کرد که برای نخستینبار در تاریخ، یک زن اردوی این کشور را رهبری خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم بخشی از تغییرات در رهبری نیروهای دفاعی استرالیا است.
به گفتۀ انتونی آلبانیزی، صدراعظم استرالیا، سوزان کویل، رئیس تواناییهای مشترک، در ماه جولای بهعنوان لوی درستیز اردوی استرالیا تعیین خواهد شد.
کویل ۵۵ ساله در سال ۱۹۸۷ به اردو پیوست.
تقرر کویل در این پست در حالی است که اردوی استرالیا تلاش میکند تا شمار افسران زن را در صفوف خود افزایش دهد.
این نهاد با موجی از اتهامات درباره آزار و اذیت جنسی سیستماتیک و تبعیض روبهرو است.
در حال حاضر، زنان حدود ۲۱ درصد از نیروهای دفاعی و ۱۸.۵ درصد از مقامهای رهبری ارشد استرالیا را تشکیل میدهند.
اردوی امریکا: محاصره بحری بنادر ایران از روز دوشنبه آغاز میشود
اردوی ایالات متحده اعلام کرد که از روز دوشنبه محاصره بحری تمامی کشتیهایی را که به مقصد بنادر ایران در حرکت هستند یا از آنها خارج میشوند، آغاز خواهد کرد.
قوماندانی عمومی مرکزی ایالات متحده، سنتکام در بیانیهای در رسانههای اجتماعی نوشت: «این محاصره بدون هیچ تبعیضی علیه کشتیهای تمامی کشورها که وارد بنادر و مناطق ساحلی ایران میشوند یا از آنها خارج میشوند، اعمال خواهد شد؛ این امر تمامی بنادر ایران در خلیج [فارس] و دریای عمان را در بر میگیرد. نیروهای سنتکام مانعی برای آزادی کشتیرانی کشتیهایی که به مقصد بنادر غیرایرانی از تنگه هرمز عبور میکنند یا از آنها بازمیگردند، ایجاد نخواهند کرد.»
سنتکام همچنان افزود که پیش از آغاز محاصره، اطلاعات تکمیلی از طریق یک ابلاغیه رسمی در اختیار دریانوردان تجاری قرار خواهد گرفت.
با نزدیک شدن به آغاز محاصره بحری امریکا، برخی نفتکشها مسیر خود را تغییر داده یا از تنگه هرمز فاصله گرفتهاند.
این پس از آنست که پس از بینتیجه ماندن مذاکرات ایالات متحده و ایران در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای امریکایی تنگۀ هرمز را محاصره میکنند.
آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی در ۹۲ سالگی درگذشت
آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی، روز یکشنبه (۲۳حمل) در ۹۲ سالگی درگذشت.
پسرش در گفتوگو با رسانه ها خبر درگذشت او را تایید کرده است.
آشا بوسلی، در سال ۱۹۴۳ میلادی در ۹ سالگی به آواز خوانی شروع کرد.
او در جریان چند دهه فعالیت هنری حدود ۱۲ هزار آهنگ ثبت کرد.
لتا منگشکر خواهر بزرگ آشا بوسلی از معروفترین هنرمندان هند بود.
ایرنا: با وجود اختلافات جدی در مذاکرات با امریکا، گفتوگوها از طریق انتقال متن ادامه دارد
خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید«با وجود اختلافات جدی در مذاکرات با امریکا، گفتوگوها از طریق انتقال متن ادامه دارد».
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پیش از این، خبرگزاریهای تسنیم و فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش دادند که موضوع تنگه هرمز «یکی از محورهای اصلی اختلاف» است که در مرحلهٔ انتقال متن، مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.
خبرگزاری تسنیم در گزارش خود همچنین گفته که پس از شروع رسمی مذاکرات در حدود ساعت شش و نیم بعد از ظهر به وقت تهران، اعضای اصلی هیئتها «بیش از یک ساعت» مذاکره کردند، سپس گروههای کارشناس وارد گفتوگوهای تخنیکی شدند که «بین دو تا سه ساعت» طول کشید و سپس مرحلهٔ تبادل متنها آغاز شد تا چارچوب مشترک مذاکرات به دست آید، اما «اختلاف بر سر موضوع تنگه هرمز» مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.
پس از انتشار گزارش تسنیم، خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که «باوصف اختلافات جدی در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و امریکا، گفتوگوها به طور فشرده و از طریق انتقال پیام متن بین طرفین ادامه دارد».
براساس خبرگزاری فرانسپرس، رسانۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ناوقت شنبه(۲۲ حمل) گفت «براساس اطلاعاتی که یک فرد نزدیک به تیم مذاکرهکننده به خبرنگار تلویزیون دولتی ارائه کرده، احتمالاً دور دیگری از مذاکرات، ناوقت امشب یا فردا برگزار خواهد شد.»
تلویزیون دولتی ایران: تا اکنون دو دور مذاکرات بین مقامات ایرانی و امریکایی در پاکستان دایر شده است
براساس خبرگزاری فرانسپرس، رسانۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ناوقت شنبه(۲۲ حمل) گفت«براساس اطلاعاتی که یک فرد نزدیک به تیم مذاکرهکننده به خبرنگار تلویزیون دولتی ارائه کرده، احتمالاً دور دیگری از مذاکرات، ناوقت امشب یا فردا برگزار خواهد شد.»
خبرگزاری رویترز نیز از قول خبرگزاری نیمهرسمی تسنیم ایران گزارش داد که تنگۀ هرمز همچنان از جمله موارد اصلی «اختلاف جدی» در مذاکرات بین هیئتهای ایران و امریکا در اسلامآباد است و افزود که علیرغم آنچه که خواستههای بیش از حد ایالات متحده توصیف شده، رایزنیها ادامه دارد.
شماری از رسانه های خبر معتبر جهان گزارش داده اند که مذاکرات روز شنبه میان ایران و ایالات متحدۀ امریکا به میانجیگری پاکستان"بطور مستقیم و رودررو" صورت می گیرد
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در برابر تیم تاجیکستان شکست خورد
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان روز شنبه( ۲۲ حمل) با تیم تاجیکستان به میدان رفت.
در این مسابقه که در چارچوب رقابتهای قهرمانی آسیا (کافا) برگزار شد، تیم افغانستان ۳ در برابر ۲ از تیم تاجیکستان شکست خورد.
بازی روز شنبه، چهارمین و آخرین مسابقۀ تیم افغانستان در این رقابتها بود.
افغانستان پیش از این سه بازی انجام داده بود؛ در نخستین دیدار به قرغیزستان باخت، در بازی دوم با ترکمنستان مساوی شد و در سومین مسابقه نیز از تیم کشور میزبان ازبیکستان را شکست خورد.
رقابتهای قهرمانی زیر سن ۱۷ سال آسیا، میان تیمهای افغانستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان که ۱۶ حمل در ازبیکستان آغاز شد تا ۲۶ حمل ادامه خواهد داشت.
وزارت صحت لبنان: در حملات اسرائیل، ۱۰ تن کشته شدند
در پی حملات اسرائیل بر جنوب لبنان، وزارت صحت این کشور روز شنبه( ۲۲ حمل) اعلام کرد که در نتیجه این حملات، ۱۰ تن از جمله سه کارمند خدمات اضطراری کشته شده اند.
این در حالیست که رسانههای حکومتی لبنان از دوازده حمله بر مناطق مختلف این کشور گزارش داده اند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، وزارت صحت لبنان، روز شنبه( ۲۲ حمل) در یک اعلامیه گفته که سه حمله مرگبار مناطق مختلف شهرک نباطیه را هدف قرار داد، یک عضو دفاع ملکی لبنان و دو تن از امدادگران مربوط به کمیتۀ صحی اسلامی وابسته به حزبالله، در جملۀ کشتهشدگان، شامل اند.
حزب الله گروهی مورد حمایت ایران در لبنان که از سوی اسرائیل و امریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
وزارت صحت لبنان همچنان آنچه را «هدفگیری سیستماتیک» کارمندان خدمات اضطراری از سوی اسرائیل خوانده، محکوم کرده است.
اسرائیل تا هنوز در این مورد رسماً چیزی نگفته است.