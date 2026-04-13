اردوی امریکا: محاصره بحری بنادر ایران از روز دوشنبه آغاز میشود
اردوی ایالات متحده اعلام کرد که از روز دوشنبه محاصره بحری تمامی کشتیهایی را که به مقصد بنادر ایران در حرکت هستند یا از آنها خارج میشوند، آغاز خواهد کرد.
قوماندانی عمومی مرکزی ایالات متحده، سنتکام در بیانیهای در رسانههای اجتماعی نوشت: «این محاصره بدون هیچ تبعیضی علیه کشتیهای تمامی کشورها که وارد بنادر و مناطق ساحلی ایران میشوند یا از آنها خارج میشوند، اعمال خواهد شد؛ این امر تمامی بنادر ایران در خلیج [فارس] و دریای عمان را در بر میگیرد. نیروهای سنتکام مانعی برای آزادی کشتیرانی کشتیهایی که به مقصد بنادر غیرایرانی از تنگه هرمز عبور میکنند یا از آنها بازمیگردند، ایجاد نخواهند کرد.»
سنتکام همچنان افزود که پیش از آغاز محاصره، اطلاعات تکمیلی از طریق یک ابلاغیه رسمی در اختیار دریانوردان تجاری قرار خواهد گرفت.
با نزدیک شدن به آغاز محاصره بحری امریکا، برخی نفتکشها مسیر خود را تغییر داده یا از تنگه هرمز فاصله گرفتهاند.
این پس از آنست که پس از بینتیجه ماندن مذاکرات ایالات متحده و ایران در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای امریکایی تنگۀ هرمز را محاصره میکنند.
تیم ملی کریکت افغانستان برای یک بازی تست و سه بازی یک روزه در برابر هند آمادگی میگیرد
تیم ملی کریکت افغانستان کمپ های تمرینی و مسابقات را در کابل و ننگرهار برگزار میکند.
ریچارد پایبس ، سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان در نشست خبری در کابل روز یکشنبه (۲۳حمل ) گفت که این تمرینات به هدف آمادگی برای یک بازی تست و سه بازی یک روزه مقابل هند در آیندۀ نزدیک انجام می شود.
آقای پایبس گفت که در جریان تمرینات و مسابقات ، بهترین بازیکنان برای بازی های پیشرو در برابر هند شناسایی و انتخاب خواهند شد.
حشمتالله شهیدی، کاپیتان مسابقات تست و یک روزۀ تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که در تمرینات روی کمی و کاستی بیشتر کار خواهد شد.
قرار است تیم ملی کریکت افغانستان بازی تست را در برابر هند به تاریخ ۶ جون آغاز کند و سپس تیم های دو کشور در ۱۴، ۱۷ و ۲۰ جون سه بازی یک روزه انجام خواهند داد.
آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی در ۹۲ سالگی درگذشت
آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی، روز یکشنبه (۲۳حمل) در ۹۲ سالگی درگذشت.
پسرش در گفتوگو با رسانه ها خبر درگذشت او را تایید کرده است.
آشا بوسلی، در سال ۱۹۴۳ میلادی در ۹ سالگی به آواز خوانی شروع کرد.
او در جریان چند دهه فعالیت هنری حدود ۱۲ هزار آهنگ ثبت کرد.
لتا منگشکر خواهر بزرگ آشا بوسلی از معروفترین هنرمندان هند بود.
شمار تلفات رویداد های طبیعی در افغانستان به ۱۸۹ تن رسید
مقام های طالبان می گویند که بر اثر رویداد های طبیعی از جمله سیل دستکم ۱۰ نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باخته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بیانیه ای روز یکشنبه (۲۳حمل) گفت که در این مدت ۱۰۲ خانه به طور کلی و قسمی تخریب شده است.
آمار این اداره نشان می دهد که از ۶ حمل به اینسو در نتیجۀ بارندگی ، سیلاب ، لغزش کوه ، زلزله و برخورد صاعقه در مجموع ۱۸۹ تن جان باختهاند و ۲۵۲ تن دیگر زخمی شدهاند.
شماری از افغانهای ساکن هالند حملات اخیر پاکستان در افغانستان و کشته شدن "غیرنظامیان" را محکوم کردهاند
دهها نفر روز شنبه در شهر آمستردام هالند تجمع کردند و از جامعۀ بینالمللی خواستند تا علیۀ حملات پاکستان در افغانستان اقدام کند.
به گفتۀ معترضان، "هدف قرار دادن غیرنظامیان افغان نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی است."
معترضان همچنین از محکمۀ بینالمللی جزایی خواستند تا ارتش و مقامات پاکستانی دخیل در حملات به غیرنظامیان را پاسخگو قرار دهد.
اما حکومت پاکستان مدعی است که مخفیگاهها "تروریستها و مرکزهای نظامی" را هدف قرار داده است.
درگیریها میان پاکستان و حکومت طالبان در اواخر ماه فبروری تشدید شد، اما اخیراً پس از گفتوگوها میان هر دو طرف در شهر ارومچی چین تنشها کاهش یافته است.
حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دستکم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شدهاند.
اما رادیو آزادی به گونۀ مستقلانه نمیتواند ادعای هیچ یک از طرفها را تأیید کند.
یوناما: در رویداد تیراندازی روز جمعه در هرات دست کم یازده نفر کشته شدند
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأیید کرده که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس بر غیرنظامیان در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای دهمهری در بین ولسوالی انجیل و زندهجان هرات دست کم ۱۱ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس اعلامیۀ یوناما که روز یکشنبه منتشر شده، قربانیان شامل زنان و کودکان نیز میشود.
جورجیت گاگنون، مسئول یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در افغانستان، گفت: "ما مراتب تسلیت خود را به قربانیان و خانوادههای آسیبدیده از این جنایت وحشتناک ابراز میکنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم."
او خواستار تحقیقات مقامهای طالبان در این باره شده و گفته که آنان باید اطمینان حاصل کنند که همه جوامع در سراسر افغانستان از خشونت مسلحانه محافظت میشوند.
مسئولان محلی طالبان در هرات پیش از این شمار تلفات این رویداد را ۱۱ کشته و ۷ زخمی اعلام کرده بودند.
برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه؛ آمارها افزایش از پاکستان و کاهش از ایران را نشان میدهد
تنها به روز شنبه نزدیک به چهار هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده که به روز شنبه، ۲۲ حمل ۶۹۶ خانواده که شامل ۳۸۵۹ نفر میشود از پاکستان و از طریق گذرگاههای تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدند.
این کمیسیون افزوده که روز شنبه ۴۳ مهاجر دیگر افغان از ایران به افغانستان برگشتند.
پیش از این رادیو آزادی هم با استناد به آمارهای رسمی گزارش داده بود که پس از آغاز جنگ در ایران، برگشت مهاجرین افغان از این کشور به گونۀ چشمگیری کاهش یافته است.
هر چند اخیراً برگشت مهاجرین افغان از ایران به گونۀ چشمگیری کاهش یافته، اما اخراج مهاجرین افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد.
مذاکرات میان ایران و امریکا بدون توافق به پایان رسید
جِیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، بامداد یکشنبه در پاکستان به خبرنگاران گفت که مقامهای امریکایی بدون دستیابی به توافق با ایران، محل مذاکرات را ترک میکنند و قصد بازگشت به ایالات متحده را دارند.
معاون رئیسجمهور امریکا با اشاره به اینکه گفتوگوها با ایران به توافق ختم نشد، گفت که پس از ارائۀ "آخرین و بهترین پیشنهاد"، اسلامآباد را ترک میکند.
ونس پس از ۲۱ ساعت مذاکره در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، به خبرنگاران گفت: "ما با یک طرح بسیار ساده اینجا را ترک میکنیم؛ چارچوبی برای تفاهم که آخرین و بهترین پیشنهاد ماست. باید دید آیا ایرانیها آن را میپذیرند یا نه."
معاون رئیسجمهور امریکا به کاستیهایی در روند گفتوگوها اشاره کرد و گفت ایران تصمیم گرفته است شرایط امریکا، از جمله نساختن سلاحهای هستهای را نپذیرد.
از سوی دیگر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران دربارهٔ مذاکرات اسلامآباد گفت که "در مورد یکسری از موضوعات به تفاهم رسیدیم اما در مورد ۲–۳ موضوع مهم دیدگاهها فاصله داشت و نهایتاً گفتوگوها منجر به توافق نشد."
بقایی افزود: "بعضی از موضوعات جدید مثل موضوع تنگۀ هرمز در این مذاکرات اضافه شد و این هرکدام پیچیدگی خود را دارد."
اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان، کشوری که میزبان این مذاکرات بود، از هر دو طرف خواسته که به آتشبس دوهفتهای اعلام شده پابند بمانند.
تلفات رویدادهای طبیعی هفتههای اخیر در افغانستان به ۱۷۹ تن افزایش یافت
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که از ۶ تا ۲۲ حمل در نتیجۀ بارانهای شدید، سیلابها، لغزش زمین و زلزله در افغانستان ۱۷۹ نفر جان باختند و ۲۳۸ نفر دیگر زخمی شدند.
تاج محمد همت، معاون سخنگوی این ادارۀ روز شنبه در یک کلیپ ویدیویی در صفحۀ ایکس این اداره گفته که همچنان در این مدت ۹ نفر ناپدید شده اند.
ناپدیدشدگان معمولاً افرادی اند که در آبهای سیلابها غرق شده اند.
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان افزوده که در حدود سه هفته گذشته همچنان ۱۲۷۷ خانه به گونۀ کامل و ۵۷۷۰ خانۀ دیگر به گونۀ جزئی تخریب شده اند.
بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از ده کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که پیامدهای آن در کنار خسارات مالی هر از گاهی از مردم آن قربانی میگیرد.
ایرنا: با وجود اختلافات جدی در مذاکرات با امریکا، گفتوگوها از طریق انتقال متن ادامه دارد
خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید«با وجود اختلافات جدی در مذاکرات با امریکا، گفتوگوها از طریق انتقال متن ادامه دارد».
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پیش از این، خبرگزاریهای تسنیم و فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش دادند که موضوع تنگه هرمز «یکی از محورهای اصلی اختلاف» است که در مرحلهٔ انتقال متن، مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.
خبرگزاری تسنیم در گزارش خود همچنین گفته که پس از شروع رسمی مذاکرات در حدود ساعت شش و نیم بعد از ظهر به وقت تهران، اعضای اصلی هیئتها «بیش از یک ساعت» مذاکره کردند، سپس گروههای کارشناس وارد گفتوگوهای تخنیکی شدند که «بین دو تا سه ساعت» طول کشید و سپس مرحلهٔ تبادل متنها آغاز شد تا چارچوب مشترک مذاکرات به دست آید، اما «اختلاف بر سر موضوع تنگه هرمز» مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.
پس از انتشار گزارش تسنیم، خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که «باوصف اختلافات جدی در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و امریکا، گفتوگوها به طور فشرده و از طریق انتقال پیام متن بین طرفین ادامه دارد».
براساس خبرگزاری فرانسپرس، رسانۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ناوقت شنبه(۲۲ حمل) گفت «براساس اطلاعاتی که یک فرد نزدیک به تیم مذاکرهکننده به خبرنگار تلویزیون دولتی ارائه کرده، احتمالاً دور دیگری از مذاکرات، ناوقت امشب یا فردا برگزار خواهد شد.»