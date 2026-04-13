پاپ لئو چهاردهم سفر ۱۱ روزهاش به افریقا را از الجزایر آغاز کرد
پاپ لئو چهاردهم امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل در آغاز یک سفر ۱۱ روزه به افریقا، راهی الجزایر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او نخستین رهبر کاتولیکهای جهان خواهد بود که به کشور مسلمان الجزایر سفر میکند.
ژان پاول ویسکو، اسقف اعظم الجزایر گفته است که پاپ لئو قصد دارد در ایجاد «پلها میان جهان مسیحی و مسلمان» کمک کند.
تنها چند ساعت پیش از آن که پاپ لئو روم را ترک کند، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به درخواستهایش برای پایان خشونتها در جنگ ایران به گونۀ علنی از او انتقاد کرد.
ترمپ به خبرنگاران گفت: «من طرفدار بزرگ پاپ لئو نیستم.»
رئیس جمهور ترمپ، پاپ لئو را متهم کرد که با کشوری که به گفتۀ ترمپ خواهان سلاح هستهای است، بازی میکند.
پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری، در انتخابات به پیروزی تاریخی دست یافت
پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری، در انتخابات در برابر ویکتور اوربان، صدراعظم این کشور به پیروزی تاریخی دست یافت.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اوربان، نزدیکترین متحد دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در اروپا، شب گذشته گفت: «نتایج انتخابات هنوز نهایی نشده است، اما وضعیت قابل درک و روشن است.»
اما به گفتۀ کمیسیون انتخابات هنگری، تقریباً همه آرا شمارش شده و پیروزی مجیار قطعی است.
او در شهر بوداپست برای هوادارانش سخنرانی کرد و گفت که نخستین سفر خارجیاش به وارسا خواهد بود.
آغاز کمپاین تازۀ تطبیق واکسین بیماری فلج کودکان در افغانستان و پاکستان
کمپاین تازۀ تطبیق واکسین بیماری فلج کودکان، پولیو بر حدود دوازده میلیون و ششصد هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل آغاز شد.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» و وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان گفتهاند که این دور جدید کمپاین در ولایتهای بامیان، دایکندی یک هفته بعد و به دلیل سردی در غور با تاخیر اجرا میشود.
قرار است که این کارزار تا ۲۶ حمل در افغانستان و پاکستان ادامه یابد، تنها دو کشور جهان که تا هنوز پولیو در آنها به گونۀ کامل محو نشده است.
برای نخستینبار یک زن مسئولیت رهبری اردوی استرالیا را به عهده میگیرد
استرالیا امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل اعلام کرد که برای نخستینبار در تاریخ، یک زن اردوی این کشور را رهبری خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم بخشی از تغییرات در رهبری نیروهای دفاعی استرالیا است.
به گفتۀ انتونی آلبانیزی، صدراعظم استرالیا، سوزان کویل، رئیس تواناییهای مشترک، در ماه جولای بهعنوان لوی درستیز اردوی استرالیا تعیین خواهد شد.
کویل ۵۵ ساله در سال ۱۹۸۷ به اردو پیوست.
تقرر کویل در این پست در حالی است که اردوی استرالیا تلاش میکند تا شمار افسران زن را در صفوف خود افزایش دهد.
این نهاد با موجی از اتهامات درباره آزار و اذیت جنسی سیستماتیک و تبعیض روبهرو است.
در حال حاضر، زنان حدود ۲۱ درصد از نیروهای دفاعی و ۱۸.۵ درصد از مقامهای رهبری ارشد استرالیا را تشکیل میدهند.
اردوی امریکا: محاصره بحری بنادر ایران از روز دوشنبه آغاز میشود
اردوی ایالات متحده اعلام کرد که از روز دوشنبه محاصره بحری تمامی کشتیهایی را که به مقصد بنادر ایران در حرکت هستند یا از آنها خارج میشوند، آغاز خواهد کرد.
قوماندانی عمومی مرکزی ایالات متحده، سنتکام در بیانیهای در رسانههای اجتماعی نوشت: «این محاصره بدون هیچ تبعیضی علیه کشتیهای تمامی کشورها که وارد بنادر و مناطق ساحلی ایران میشوند یا از آنها خارج میشوند، اعمال خواهد شد؛ این امر تمامی بنادر ایران در خلیج [فارس] و دریای عمان را در بر میگیرد. نیروهای سنتکام مانعی برای آزادی کشتیرانی کشتیهایی که به مقصد بنادر غیرایرانی از تنگه هرمز عبور میکنند یا از آنها بازمیگردند، ایجاد نخواهند کرد.»
سنتکام همچنان افزود که پیش از آغاز محاصره، اطلاعات تکمیلی از طریق یک ابلاغیه رسمی در اختیار دریانوردان تجاری قرار خواهد گرفت.
با نزدیک شدن به آغاز محاصره بحری امریکا، برخی نفتکشها مسیر خود را تغییر داده یا از تنگه هرمز فاصله گرفتهاند.
این پس از آنست که پس از بینتیجه ماندن مذاکرات ایالات متحده و ایران در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای امریکایی تنگۀ هرمز را محاصره میکنند.
تیم ملی کریکت افغانستان برای یک بازی تست و سه بازی یک روزه در برابر هند آمادگی میگیرد
تیم ملی کریکت افغانستان کمپ های تمرینی و مسابقات را در کابل و ننگرهار برگزار میکند.
ریچارد پایبس ، سرمربی تیم ملی کریکت افغانستان در نشست خبری در کابل روز یکشنبه (۲۳حمل ) گفت که این تمرینات به هدف آمادگی برای یک بازی تست و سه بازی یک روزه مقابل هند در آیندۀ نزدیک انجام می شود.
آقای پایبس گفت که در جریان تمرینات و مسابقات ، بهترین بازیکنان برای بازی های پیشرو در برابر هند شناسایی و انتخاب خواهند شد.
حشمتالله شهیدی، کاپیتان مسابقات تست و یک روزۀ تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که در تمرینات روی کمی و کاستی بیشتر کار خواهد شد.
قرار است تیم ملی کریکت افغانستان بازی تست را در برابر هند به تاریخ ۶ جون آغاز کند و سپس تیم های دو کشور در ۱۴، ۱۷ و ۲۰ جون سه بازی یک روزه انجام خواهند داد.
آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی در ۹۲ سالگی درگذشت
آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی، روز یکشنبه (۲۳حمل) در ۹۲ سالگی درگذشت.
پسرش در گفتوگو با رسانه ها خبر درگذشت او را تایید کرده است.
آشا بوسلی، در سال ۱۹۴۳ میلادی در ۹ سالگی به آواز خوانی شروع کرد.
او در جریان چند دهه فعالیت هنری حدود ۱۲ هزار آهنگ ثبت کرد.
لتا منگشکر خواهر بزرگ آشا بوسلی از معروفترین هنرمندان هند بود.
شمار تلفات رویداد های طبیعی در افغانستان به ۱۸۹ تن رسید
مقام های طالبان می گویند که بر اثر رویداد های طبیعی از جمله سیل دستکم ۱۰ نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باخته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بیانیه ای روز یکشنبه (۲۳حمل) گفت که در این مدت ۱۰۲ خانه به طور کلی و قسمی تخریب شده است.
آمار این اداره نشان می دهد که از ۶ حمل به اینسو در نتیجۀ بارندگی ، سیلاب ، لغزش کوه ، زلزله و برخورد صاعقه در مجموع ۱۸۹ تن جان باختهاند و ۲۵۲ تن دیگر زخمی شدهاند.
شماری از افغانهای ساکن هالند حملات اخیر پاکستان در افغانستان و کشته شدن "غیرنظامیان" را محکوم کردهاند
دهها نفر روز شنبه در شهر آمستردام هالند تجمع کردند و از جامعۀ بینالمللی خواستند تا علیۀ حملات پاکستان در افغانستان اقدام کند.
به گفتۀ معترضان، "هدف قرار دادن غیرنظامیان افغان نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی است."
معترضان همچنین از محکمۀ بینالمللی جزایی خواستند تا ارتش و مقامات پاکستانی دخیل در حملات به غیرنظامیان را پاسخگو قرار دهد.
اما حکومت پاکستان مدعی است که مخفیگاهها "تروریستها و مرکزهای نظامی" را هدف قرار داده است.
درگیریها میان پاکستان و حکومت طالبان در اواخر ماه فبروری تشدید شد، اما اخیراً پس از گفتوگوها میان هر دو طرف در شهر ارومچی چین تنشها کاهش یافته است.
حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دستکم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شدهاند.
اما رادیو آزادی به گونۀ مستقلانه نمیتواند ادعای هیچ یک از طرفها را تأیید کند.
یوناما: در رویداد تیراندازی روز جمعه در هرات دست کم یازده نفر کشته شدند
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأیید کرده که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس بر غیرنظامیان در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای دهمهری در بین ولسوالی انجیل و زندهجان هرات دست کم ۱۱ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس اعلامیۀ یوناما که روز یکشنبه منتشر شده، قربانیان شامل زنان و کودکان نیز میشود.
جورجیت گاگنون، مسئول یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در افغانستان، گفت: "ما مراتب تسلیت خود را به قربانیان و خانوادههای آسیبدیده از این جنایت وحشتناک ابراز میکنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم."
او خواستار تحقیقات مقامهای طالبان در این باره شده و گفته که آنان باید اطمینان حاصل کنند که همه جوامع در سراسر افغانستان از خشونت مسلحانه محافظت میشوند.
مسئولان محلی طالبان در هرات پیش از این شمار تلفات این رویداد را ۱۱ کشته و ۷ زخمی اعلام کرده بودند.