پاپ لئو چهاردهم امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل در آغاز یک سفر ۱۱ روزه به افریقا، راهی الجزایر شد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او نخستین رهبر کاتولیک‌های جهان خواهد بود که به کشور مسلمان الجزایر سفر می‌کند.

ژان پاول ویسکو، اسقف اعظم الجزایر گفته است که پاپ لئو قصد دارد در ایجاد «پل‌ها میان جهان مسیحی و مسلمان» کمک کند.

تنها چند ساعت پیش از آن که پاپ لئو روم را ترک کند، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به درخواست‌هایش برای پایان خشونت‌ها در جنگ ایران به گونۀ علنی از او انتقاد کرد.

ترمپ به خبرنگاران گفت: «من طرفدار بزرگ پاپ لئو نیستم.»

رئیس جمهور ترمپ، پاپ لئو را متهم کرد که با کشوری که به گفتۀ ترمپ خواهان سلاح هسته‌ای است، بازی می‌کند.