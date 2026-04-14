گوترش خواستار ادامۀ مذاکرات طرفین درگیر در جنگ ایران شد

پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری، در انتخابات در برابر ویکتور اوربان، صدراعظم این کشور به پیروزی تاریخی دست یافت.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اوربان، نزدیک‌ترین متحد دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در اروپا، شب گذشته گفت: «نتایج انتخابات هنوز نهایی نشده است، اما وضعیت قابل درک و روشن است.»

اما به گفتۀ کمیسیون انتخابات هنگری، تقریباً همه آرا شمارش شده و پیروزی مجیار قطعی است.

او در شهر بوداپست برای هوادارانش سخنرانی کرد و گفت که نخستین سفر خارجی‌اش به وارسا خواهد بود.