جهان
ایران می گوید که انتقام هدف قرار دادن کشتی اش را خواهد گرفت
قرارگاه خاتمالانبیا در ایران تهدید کرده که انتقام هدف قرار دادن و توقیف یکی از کشتیهایش توسط نیروی دریایی امریکا در دریای عمان را خواهد گرفت.
سخنگوی این قرارگاه گفته که نیروهای امریکایی بر این کشتی تجاری ایران شلیک کرده، آن را متوقف ساخته و سپس نیروهای خود را بر آن مستقر کردهاند.
به گفته آنان، این کشتی از چین به سوی ایران در حرکت بوده است.
از سوی دیگر، وزیر خارجه ایران گفته که چنین اقداماتی نشاندهنده عدم جدیت امریکا است.
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام تأیید کرده که نیروهایش یک کشتی ایرانی را در دریای عمان توقیف کردهاند.
سنتکام اعلام کرده است که در مدت شش ساعت چندین بار به این کشتی هشدار داده شد، اما چون این کشتی به دستورهای نیروهای امریکا توجه نکرد، بر آن شلیک صورت گرفت.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
انتقاد رئیسجمهور اوکراین از کاهش تحریمها علیه انرژی روسیه
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، از کاهش تحریمها علیه انرژی روسیه انتقاد کرد.
او یکشنبه، ۱۹ اپریل در شبکه ایکس نوشت: «هر دالری که برای نفت روسیه پرداخت میشود، پولی برای جنگ است.»
این پس از آنست که ایالات متحده به تازگی معافیت مربوط به نفت روسیه را تمدید کرد.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، آمار نشان میدهد که مسکو در ماه مارچ تقریباً درآمد نفتی خود را دو برابر کرده، آن هم در شرایطی که قیمتهای انرژی به شدت افزایش یافته و ایران همچنان کشتیرانی در تنگه حیاتی هرمز را مختل میکند.
ترمپ گفت معاونش هیئت امریکایی در دور تازۀ مذاکرات با ایران در پاکستان را رهبری نخواهد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد که معاونش جیدیونس، رهبری هیئت امریکایی در دور تازۀ مذاکرات با ایران در پاکستان را بر عهده نخواهد داشت.
ترمپ این را روز یکشنبه اعلام کرد اما دربارهٔ دلیل سفر نکردن ونس به شبکه ایبیسی نیوز گفت: «فقط بهخاطر مسائل امنیتی است. جیدی فوقالعاده است.
اما سپس خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید نوشت که آقای ونس همراه با استیف ویتکاف و جرید کوشنر در این گفتوگوها خواهد بود.
شبکه سیانان ساعتی بعد به نقل از یک مقام قصر سفید خبر داد که «اوضاع تغییر کرده است» و ونس به پاکستان میرود.
جیدیونس در دور اول مذاکرات ریاست هیئت امریکایی را به عهده داشت و با محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت ایرانی در اسلامآباد گفتوگو کرد.
مایک والتز، نماینده امریکا در ملل متحد، و کریس رایت، وزیر انرژی این کشور پیشتر اشاره کرده بودند که جیدیونس از روز دوشنبه رهبری این دور مذاکرات در پاکستان را بر عهده خواهد داشت.
برخی رسانهها گزارش دادهاند که استیف ویتکاف و جرید کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترمپ، در مذاکرات پیشرو با ایران شرکت میکنند.
دونالد ترمپ همچنان اعلام کرد که نمایندگانش در حال رفتن به پاکستان برای مذاکره با ایران هستند.
او در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که نمایندگان او «فردا شب» برای مذاکره در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، خواهند بود.
زمان مورد اشاره او صبح سهشنبه (اول ثور ) به وقت ایران خواهد بود.
او تهدید کرد که اگر مذاکرهکنندگان ایران پیشنهاد حکومت او را نپذیرند، امریکا همه پلها و نیروگاههای ایران را نابود خواهد کرد.
قالیباف: در مذاکرات پیشرفت داشتهایم؛اما فاصلههای ما هنوز زیاد است
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکرهکنندۀ ارشد ایران می گوید که در مذاکرات با واشنگتن «پیشرفت» حاصل شده، اما اختلافات «اساسی» همچنان پابرجا است.
قالیباف ، در گفتوگویی با تلویزیون حکومتی ایران امروز یکشنبه (۳۰حمل) گفت: «ما هنوز از بحث نهایی فاصله داریم.»
او با اشاره به دَور اول مذاکرات با جانب امریکا در اسلام آباد در اوائل هفتۀ گذشته افزود: «ما در مذاکرات پیشرفت داشتیم، اما شکافهای زیادی وجود دارد و برخی نکات اساسی باقی مانده است.»
شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی پیشنهادات جدید امریکا را که از طریق عاصم منیر لوی درستیز ارتش پاکستان دریافت کرده بررسی می کند و به گفتۀ این شورا ، تهران به این پیشنهادات هنوز پاسخ نداده است.
قالیباف در بخشی از گفتوگوی تلویزیونی مدعی شد که کنترل تنگۀ هرمز در دست ایران است و اگر امریکا به محاصرۀ دریایی ایران پایان ندهد، تردد در این آبراه محدود خواهد شد.
پیش از این ، دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده هشدار داد که ایران نباید از بستن تنگۀ هرمز برای «باجگیری» از امریکا استفاده کند.
در نتیجه تیرانداز در کییف پایتخت اوکراین شش تن کشته شدند
به گزارش خبرگزاری رویترز ولودیمیر زلینسکی، رئیسجمهور اوکراین، در پیام ویدیویی شبانه خود گفت که تیراندازی در ناحیه سرسبز هولوسیفسکی رخ داده و ۱۴ نفر، از جمله یک پسر ۱۲ ساله، زخمی شدهاند.
یک مرد روز شنبه ۲۹ حمل در یکی از نواحی شهر کییف بر مردم آتش گشود و سپس در یک سوپر مارکیت تعدادی از مردم را به گروگان گرفت و بعداً در درگیری با پولیس کشته شد.
سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرده که این تیراندازی بهعنوان یک عمل تروریستی تحت بررسی قرار دارد.
چنین تیراندازیهایی در اوکراین بسیار نادر است.
ایهور کلیمنکو، وزیر داخله اوکراین به خبرنگاران گفت که مأموران به مدت ۴۰ دقیقه تلاش کردند با مظنون مذاکره کنند، اما موفق نشدند.
روسلان کراوچنکو دادستان کل اوکراین گفت که تیرانداز بهعنوان یک مرد ۵۸ ساله اهل مسکو شناسایی شده است.
نشست بینالمللی مبارزه با مواد مخدر، روز دوشنبه در سمرقند دایر می شود
قرار است روز دوشنبه، هفته جاری، یک نشست بینالمللی مبارزه با مواد مخدر در شهر سمرقند در ازبکستان دایر شود.
کشورهای آسیای میانه، از جمله ازبیکستان، در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
روز جمعه نیز حکومت تاجیکستان از کشته شدن دو قاچاقچی در سرحد با افغانستان و ضبط بیست و پنج بوجی مواد مخدر خبر داد.
در نشست بینالمللی مبارزه با مواد مخدر در سمرقند، همچنین از یک هیئت وزارت امور داخله طالبان دعوت شده است.
این هیأت به رهبری عبدالرحمن منیر، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله طالبان، امروز به ازبکستان رفته است.
آغاز نشست جهانی در بارۀ تحولات جاری شرقمیانه در آنتالیای ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در سخنرانیاش در این نشست گفت: "از فرصت ایجاد شده توسط آتشبس باید به موثرترین شکل برای برقراری صلح پایدار استفاده شود."
نمایندگان ۱۵۰ کشور، از جمله دست کم رهبران ۲۰ کشور، در این نشست شرکت کردند.
این نشست وسیع در ترکیه همزمان با تلاشهای میانجیگری پاکستان برای مذاکرات بین ایران و ایالات متحده برگزار شده است.
رئیسجمهور سابق میانمار پس از عفو حکومت نظامی، آزاد شد
وین مینت، رئیسجمهور سابق میانمار(برما)، که از کودتای نظامی ۲۰۲۱ میلادی در توقیف قرار داشت، پس از عفو حکومت نظامی آزاد شد.
او در چارچوب سرکوب پس از این کودتا، به اتهاماتی محکوم شده بود که منتقدان آنها را ساختگی میدانند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، همزمان، حکومت نظامی میانمار به رهبری مین آنگ هلینگ در یک عفو عمومی بیش از ۴۳۰۰ زندانی را آزاد نمود و برخی احکام اعدام را به حبس ابد، تبدیل کرد.
با وجود این اقدامات، آنگ سان سوچی رهبر دموکراسیخواه میانمار همچنان زندانی است و محکومیت طولانیمدت را میگذراند.
کودتای ۲۰۲۱ میلادی باعث سقوط حکومت منتخب و آغاز جنگ داخلی در میانمار شد و تا هنوز هم سرکوبهای سیاسی و دستگیریهای گسترده ادامه دارد.
شماری از افراد بیجاشده در اثر جنگها در لبنان، به خانههای شان بازگشتهاند
شماری از افرادی که در اثر جنگها در لبنان بیجا شده اند، امروز(جمعه ۲۸ حمل) به خانههای شان بازگشته بررسی میکنند که آیا منازل آنها هنوز پابرجاست یا نه.
هرچند شماری از آنها به دلیل نگرانی از شکننده بودن آتشبس ۱۰ روزه میان حزبالله و اسرائیل، قصد ماندن در خانه هایشان را ندارند.
براساس خبرگزاری رویترز، دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز پنجشنبه(۲۷ حمل) آتشبس میان حکومتهای لبنان و اسرائیل را اعلام کرد.
رئیس جمهور ترمپ گفته که از بنیامین نتانیاهو وجوزف عون، رئیسجمهور لبنان، برای «گفتگوهای معنیدار» میان دو کشور به قصر سفید دعوت خواهد کرد.
حکومت لبنان بهطور جدی با تصمیم حزبالله برای ورود به جنگ اختلاف داشته و در جریان یک سال گذشته در پی خلع سلاح مسالمتآمیز آن بوده است.
حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحدۀ امریکا، آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، ولی اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخۀ سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند.
لبنان و اسرائیل که از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، در حالت جنگ قرار دارند.
رئیس جمهور ترمپ: امریکا و ایران به یک توافق «بسیار نزدیک» اند
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که ایالات متحده و ایران به یک توافق برای پایان دادن به جنگ، «بسیار نزدیک» هستند و ممکن است مذاکرهکنندگان امریکایی و ایرانی در پایان این هفته برای دور دوم گفتگوها دیدار کنند.
ترمپ روزپنجشنبه(۲۷ حمل) در بیرون از قصر سفید به خبرنگاران گفت «خواهیم دید چه اتفاقی میافتد، اما فکر میکنم ما بسیار نزدیک به رسیدن به یک توافق با ایران هستیم.» او کلمه «نزدیک» را بیش از یک بار تکرار کرده، افزود: «احتمال بسیار خوبی وجود دارد که ما به یک توافق برسیم.»
ترمپ بعداً در یک رویداد در شهر لاسویگاس نیز همین موضوع را تکرار کرده و گفت که جنگ «بهخوبی پیش میرود» و «باید بهزودی پایان یابد.»
آتشبس دو هفتهای که در ۷ اپریل میان امریکا و ایران توافق شد، به پایان آن نزدیک است. رئیس جمهور ترمپ گفته که قصد ندارد که این آتشبس را پس از ۲۲ اپریل تمدید کند و به گفتۀ او احتمالاً نیازی به آن نخواهد بود.