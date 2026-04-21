سه منبع امریکا به وب‌سایت خبری اکسیوس گفته‌اند که انتظار می‌رود صبح امروز به وقت امریکا جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور این کشور، به اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برود و در آنجا درباره یک توافق احتمالی با ایران گفت‌وگو کند.

بر اساس این گزارش، استیف ویتکوف، و جرید کوشنر، نماینده‌های رئیس‌جمهور ترمپ، نیز به پاکستان خواهند رفت.

گزارش‌ها درباره سفر هیئت امریکایی به پاکستان برای گفت‌وگو با طرف ایرانی در حالی منتشر می‌شود که آتش‌بس دو هفته‌ای میان امریکا و ایران در حال پایان یافتن است.

رئیس‌جمهور دونالد ترمپ هشدار داده است که اگر توافقی حاصل نشود، بر پل‌ها و تأسیسات انرژی ایران حملات هوایی انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترمپ روز دوشنبه گفت که آتش‌بس به وقت واشنگتن، عصر روز چهارشنبه پایان می‌یابد.

ایران تاکنون تایید نکرده است که هیئتی از این کشور به اسلام‌آباد اعزام می‌شود.