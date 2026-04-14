نشست نمایندگان لبنان و اسرائیل در واشنگتن؛ نعیم قاسم خواستار لغو مذاکرات شد

تصاویر علی خامنه‌ای در جنوب لبنان

قرار است نمایندگان لبنان و اسرائیل امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) در واشنگتن برای گفت‌وگو با میانجی‌گری امریکا دربارهٔ پایان دادن به جنگ در لبنان دیدار کنند، اما چشم‌انداز دستیابی به توافق در جریان این مذاکرات مبهم است.

نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله خواستار لغو این مذاکرات پیش از آغاز آن شده است. او این مذاکرات را «بی‌فایده» خوانده و افزوده که چنین تصمیمی نیازمند اجماع داخلی در لبنان است.

حزب‌الله که در حال نبرد با اسرائیل است، نیروی نیابتی مورد حمایت حکومت ایران در لبنان است که از سوی ایالات متحده به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

نواف سلام، صدراعظم لبنان، در ۲۲ حمل در پی فشار حزب‌الله، اعلام کرده بود که سفر خود به ایالات متحده را لغو کرده است.

لبنان در ۱۱ حوت پارسال، پس از حملهٔ حزب‌الله به اسرائیل، به جنگ گستردهٔ منطقه‌ای مرتبط با ایران کشیده شد.

از آن زمان، با وجود درخواست‌های بین‌المللی، حملات اسرائیل، از جمله حمله‌ای بسیار سنگین به بیروت در ۱۹ حمل، بیش از دو هزار نفر را کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. طی این مدت، نیروهای زمینی اسرائیل نیز به جنوب لبنان وارد شده‌اند.

در نشست امروز که با میانجی‌گری مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا برگزار خواهد شد، سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن و نیز سفیر امریکا در بیروت نیز شرکت خواهند داشت.

چین محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را «خطرناک و غیرمسئولانه» خواند

گوئو جیاکون سخنگوی وزارت خارجهٔ چین

سخنگوی وزارت خارجهٔ چین اقدام امریکا در زمینۀ محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را «خطرناک و غیرمسئولانه» خواند.

گوئو جیاکون ، امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) دربارهٔ محاصرهٔ دریایی امریکا در تنگهٔ هرمز گفت: «این اقدام تنها تنش‌ها را تشدید و توافق آتشبس شکنندهٔ موجود را تضعیف میکند و ایمنی عبور و مرور از تنگه را بیشتر به خطر میاندازد.»

ایران از زمان آغاز جنگ اخیر در نهم حوت پارسال بهجز به تعداد محدودی از کشتی‌ها اجازهٔ عبور از تنگۀ هرمز نداده است. در واکنش به این اقدام، اردوی امریکا پس از ظهر روز دوشنبه (۲۴حمل) محاصرهٔ دریایی بنادر و کشتی‌های ایران را آغاز کرد.

در همین حال، روزنامهٔ والاستریت ژورنال گزارش داده که عربستان سعودی تلاش می کند که محاصرهٔ تنگۀ هرمز پایان یابد و واشنگتن و تهران به مذاکره برگردند.

گوترش خواستار ادامۀ مذاکرات طرفین درگیر در جنگ ایران شد

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از واشنگتن و تهران خواست که مذاکرات صلح را از سر بگیرند.

آقای گوترش ، در پستی در ایکس روز دوشنبه (۲۴حمل) در عین حال خواستار حفظ کامل آتش‌بس بین اطراف درگیر شده است.

او افزوده:‌ «همه طرف‌های درگیر باید آزادی کشتیرانی را، از جمله در تنگۀ هرمز، مطابق با حقوق بین‌الملل رعایت کنند.

این پس از آن است که گفت‌وگو ها بین امریکا و ایران روز شنبه گذشته در اسلام آباد بدون رسیدن به توافقی به پایان رسید.

ایالات متحده می‌گوید که با توجه به روشن‌ کردن همه خطوط قرمز این کشور در اسلام‌آباد برای تهران، اکنون برای دستیابی به توافق، توپ در زمین جمهوری اسلامی است.

اردوی ایالات متحده از عصر روز دوشنبه (۲۴حمل) همه بنادر ایران را در خلیج فارس مسدود کرد و عملاً کنترل ترافیک دریایی را به‌دست گرفت.

محاصره دریایی بنادر ایران با تهدیدی دیگر از طرف ترمپ آغاز شد

همزمان با فرارسیدن زمانی که سنتکام برای آغاز محاصره دریایی بنادر ایران در اطراف تنگۀ هرمز اعلام کرده بود، دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا تهدید کرد که هر «قایق تهاجمی تندرو» از طرف ایران به خط محاصرۀ امریکا نزدیک شود بلافاصله نابود خواهد شد.

فرماندهی مرکزی امریکا ،سنتکام، روز یک‌شنبه (۲۳ حمل ) رسماً اعلام کرده بود که محاصرۀ بنادر ایران در تنگۀ هرمز روز دوشنبه ساعت ۵.۵ بعد ازظهر به وقت ایران آغاز می‌شود.

با فرارسیدن این زمان، دونالد ترمپ، امروز در شبکۀ اجتماعی خود نوشت: «اخطار! اگر هر یک از کشتی‌ها خود را به نقطه‌ای نزدیک محاصرۀ ما برسانند، بلافاصله نابود خواهند شد.»

در پیام تازۀ ترمپ اشاره شده است که اردوی امریکا برای این کار «از همان سیستم کشتاری استفاده خواهد کرد که علیه قاچاقچیان مواد مخدر در قایق‌های روی دریا استفاده می‌کنیم».

رئیس جمهور امریکا پیام خود را با اشاره به نابودی کامل نیروی دریایی ایران آغاز کرده است: «نیروی دریایی ایران اکنون در قعر دریای خوابیده است- کاملا نابود شده- ۱۵۸ کشتی.» او سپس ادامه می‌دهد که امریکا تنها چیزی که از نیروی دریایی ایران هدف نگرفته همین «قایق‌های تهاجمی تندرو» است، چون امریکا آنها را تهدید بزرگی در نظر نگرفته است.

پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری، در انتخابات به پیروزی تاریخی دست یافت

پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری

پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری، در انتخابات در برابر ویکتور اوربان، صدراعظم این کشور به پیروزی تاریخی دست یافت.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اوربان، نزدیک‌ترین متحد دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در اروپا، شب گذشته گفت: «نتایج انتخابات هنوز نهایی نشده است، اما وضعیت قابل درک و روشن است.»

اما به گفتۀ کمیسیون انتخابات هنگری، تقریباً همه آرا شمارش شده و پیروزی مجیار قطعی است.

او در شهر بوداپست برای هوادارانش سخنرانی کرد و گفت که نخستین سفر خارجی‌اش به وارسا خواهد بود.

پاپ لئو چهاردهم سفر ۱۱ روزه‌اش به افریقا را از الجزایر آغاز کرد

پاپ لئو چهاردهم

پاپ لئو چهاردهم امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل در آغاز یک سفر ۱۱ روزه به افریقا، راهی الجزایر شد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او نخستین رهبر کاتولیک‌های جهان خواهد بود که به کشور مسلمان الجزایر سفر می‌کند.

ژان پاول ویسکو، اسقف اعظم الجزایر گفته است که پاپ لئو قصد دارد در ایجاد «پل‌ها میان جهان مسیحی و مسلمان» کمک کند.

تنها چند ساعت پیش از آن که پاپ لئو روم را ترک کند، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به درخواست‌هایش برای پایان خشونت‌ها در جنگ ایران به گونۀ علنی از او انتقاد کرد.

ترمپ به خبرنگاران گفت: «من طرفدار بزرگ پاپ لئو نیستم.»

رئیس جمهور ترمپ، پاپ لئو را متهم کرد که با کشوری که به گفتۀ ترمپ خواهان سلاح هسته‌ای است، بازی می‌کند.

برای نخستین‌بار یک زن مسئولیت رهبری اردوی استرالیا را به عهده می‌گیرد

سوزان کویل، رئیس توانایی‌های مشترک اردوی استرالیا

استرالیا امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل اعلام کرد که برای نخستین‌بار در تاریخ، یک زن اردوی این کشور را رهبری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم بخشی از تغییرات در رهبری نیروهای دفاعی استرالیا است.

به گفتۀ انتونی آلبانیزی، صدراعظم استرالیا، سوزان کویل، رئیس توانایی‌های مشترک، در ماه جولای به‌عنوان لوی درستیز اردوی استرالیا تعیین خواهد شد.

کویل ۵۵ ساله در سال ۱۹۸۷ به اردو پیوست.

تقرر کویل در این پست در حالی است که اردوی استرالیا تلاش می‌کند تا شمار افسران زن را در صفوف خود افزایش دهد.

این نهاد با موجی از اتهامات درباره آزار و اذیت جنسی سیستماتیک و تبعیض روبه‌رو است.

در حال حاضر، زنان حدود ۲۱ درصد از نیروهای دفاعی و ۱۸.۵ درصد از مقام‌های رهبری ارشد استرالیا را تشکیل می‌دهند.

اردوی امریکا: محاصره بحری بنادر ایران از روز دوشنبه آغاز می‌شود

ایران - جزیرۀ خارک

اردوی ایالات متحده اعلام کرد که از روز دوشنبه محاصره بحری تمامی کشتی‌هایی را که به مقصد بنادر ایران در حرکت هستند یا از آن‌ها خارج می‌شوند، آغاز خواهد کرد.

قوماندانی عمومی مرکزی ایالات متحده، سنتکام در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «این محاصره بدون هیچ تبعیضی علیه کشتی‌های تمامی کشورها که وارد بنادر و مناطق ساحلی ایران می‌شوند یا از آن‌ها خارج می‌شوند، اعمال خواهد شد؛ این امر تمامی بنادر ایران در خلیج [فارس] و دریای عمان را در بر می‌گیرد. نیروهای سنتکام مانعی برای آزادی کشتیرانی کشتی‌هایی که به مقصد بنادر غیرایرانی از تنگه هرمز عبور می‌کنند یا از آن‌ها بازمی‌گردند، ایجاد نخواهند کرد.»

سنتکام همچنان افزود که پیش از آغاز محاصره، اطلاعات تکمیلی از طریق یک ابلاغیه رسمی در اختیار دریانوردان تجاری قرار خواهد گرفت.

با نزدیک شدن به آغاز محاصره بحری امریکا، برخی نفتکش‌ها مسیر خود را تغییر داده یا از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند.

این پس از آنست که پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ایالات متحده و ایران در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای امریکایی تنگۀ هرمز را محاصره می‌کنند.

آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی در ۹۲ سالگی درگذشت

آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی

آشا بوسلی، خوانندۀ مشهور هندی، روز یک‌شنبه (۲۳حمل) در ۹۲ سالگی درگذشت.

پسرش در گفت‌وگو با رسانه ها خبر درگذشت او را تایید کرده است.

آشا بوسلی، در سال ۱۹۴۳ میلادی در ۹ سالگی به آواز خوانی شروع کرد.

او در جریان چند دهه فعالیت هنری حدود ۱۲ هزار آهنگ ثبت کرد.

لتا منگشکر خواهر بزرگ آشا بوسلی از معروف‌ترین هنرمندان هند بود.

ایرنا: با وجود اختلافات جدی در مذاکرات با امریکا، گفت‌وگوها از طریق انتقال متن ادامه دارد

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)

خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید«با وجود اختلافات جدی در مذاکرات با امریکا، گفت‌وگوها از طریق انتقال متن ادامه دارد».

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پیش از این، خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش دادند که موضوع تنگه هرمز «یکی از محورهای اصلی اختلاف» است که در مرحلهٔ انتقال متن، مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.

خبرگزاری تسنیم در گزارش خود همچنین گفته که پس از شروع رسمی مذاکرات در حدود ساعت شش و نیم بعد از ظهر به وقت تهران، اعضای اصلی هیئت‌ها «بیش از یک ساعت» مذاکره کردند، سپس گروه‌های کارشناس وارد گفت‌وگوهای تخنیکی شدند که «بین دو تا سه ساعت» طول کشید و سپس مرحلهٔ تبادل متن‌ها آغاز شد تا چارچوب مشترک مذاکرات به دست آید، اما «اختلاف بر سر موضوع تنگه هرمز» مانع از پیشرفت مذاکرات شده است.

پس از انتشار گزارش‌ تسنیم، خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که «باوصف اختلافات جدی در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و امریکا، گفت‌وگوها به طور فشرده و از طریق انتقال پیام متن بین طرفین ادامه دارد».

براساس خبرگزاری فرانسپرس، رسانۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ناوقت شنبه(۲۲ حمل) گفت «براساس اطلاعاتی که یک فرد نزدیک به تیم مذاکره‌کننده به خبرنگار تلویزیون دولتی ارائه کرده، احتمالاً دور دیگری از مذاکرات، ناوقت امشب یا فردا برگزار خواهد شد.»

