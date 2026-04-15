ملل متحد گفته است که زنان بازگشتهٔ افغان از پاکستان و ایران به افغانستان، با خطر بیشتر فقر، سوء استفاده و روی آوردن به استراتیژی‌های زیان‌بار برای کنار آمدن با شرایط روبه‌رو ‌اند.

بخش زنان ملل متحد برای افغانستان امروز در شبکۀ ایکس نوشت که در یک مطالعه دربارهٔ ادغام اقتصادی زنان بازگشتهٔ افغان به کشورشان، موانع ساختاری در برابر مشارکت اقتصادی آنان را شناسایی کرده است.

در ادامه آمده است، این گزارش پیشنهادهای عملی را برای تقویت جذب اقتصادی زنان بازگشته در اقتصاد افغانستان و همچنین تحکیم همبستگی اجتماعی با جوامع میزبان ارائه می‌دهد.

به گفتۀ بخش زنان ملل متحد برای افغانستان، در حالی که نیازهای فوری بشردوستانه باید همچنان برآورده شوند، به همان اندازه مهم است که در راه‌حل‌های درازمدت نیز سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

این در حالی است که سازمان عملیات حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه، ۲۴ حمل با نشر گزارشی گفت، که بیشتر افغان‌های برگشت‌کننده از ایران و پاکستان نه خانه و درآمد دارند و نه هم دسترسی به خدمات اولیه.

این سازمان افزوده که با توجه به شرایط شکنندۀ افغانستان، در این میان زنان و کودکان با بیشترین خطرات روبه‌رو هستند.