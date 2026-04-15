ملل متحد: زنان بازگشتهٔ افغان از پاکستان و ایران به افغانستان، با خطر بیشتر فقر روبه‌رو ‌اند

ملل متحد گفته است که زنان بازگشتهٔ افغان از پاکستان و ایران به افغانستان، با خطر بیشتر فقر، سوء استفاده و روی آوردن به استراتیژی‌های زیان‌بار برای کنار آمدن با شرایط روبه‌رو ‌اند.

بخش زنان ملل متحد برای افغانستان امروز در شبکۀ ایکس نوشت که در یک مطالعه دربارهٔ ادغام اقتصادی زنان بازگشتهٔ افغان به کشورشان، موانع ساختاری در برابر مشارکت اقتصادی آنان را شناسایی کرده است.

در ادامه آمده است، این گزارش پیشنهادهای عملی را برای تقویت جذب اقتصادی زنان بازگشته در اقتصاد افغانستان و همچنین تحکیم همبستگی اجتماعی با جوامع میزبان ارائه می‌دهد.

به گفتۀ بخش زنان ملل متحد برای افغانستان، در حالی که نیازهای فوری بشردوستانه باید همچنان برآورده شوند، به همان اندازه مهم است که در راه‌حل‌های درازمدت نیز سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

این در حالی است که سازمان عملیات حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه، ۲۴ حمل با نشر گزارشی گفت، که بیشتر افغان‌های برگشت‌کننده از ایران و پاکستان نه خانه و درآمد دارند و نه هم دسترسی به خدمات اولیه.

این سازمان افزوده که با توجه به شرایط شکنندۀ افغانستان، در این میان زنان و کودکان با بیشترین خطرات روبه‌رو هستند.

نور احمد لکنوال نقش مهمی در پیروزی تیم  چینای سوپر کینگز ایفا کرد

نور احمد لکنوال، توپ‌انداز افغان
نور احمد لکنوال، توپ‌انداز افغان در دیدار دیروز لیگ برتر هند با نمایش درخشان خود نقش مهمی در پیروزی تیم چینای سوپر کینگز ایفا کرد.

او با ۲۱ دوش، سه ویکت به دست آورد.

در نتیجه، تیم چینای سوپر کینگز، تیم رقیب کلکته نایت رایدرز را با تفاوت ۳۲ دوش شکست داد و دومین پیروزی پیاپی خود را ثبت کرد.

چینای سوپر کینگز که پنج بار قهرمان شده است، با از دست دادن ۵ ویکت، ۱۹۲ دوش انجام داده بود.

سپس نور احمد با توپ‌اندازی چرخشی دست چپ خود، تیم کلکته را به ۱۶۰-۷ محدود کرد.

سه ویکت تیم کلکته به‌زودی سقوط کرد، اما تیم هنوز در رقابت بود تا زمانی که نور احمد وارد حمله شد.

نور احمد، آینکیا رهانی، کپیتان تیم کلکته را در ۲۸ دوش آوت کرد و همچنان کامیرون گرین، بازیکن استرالیایی را بدون کسب هیچ دوشی از میدان خارج ساخت، اما نتوانست در برابر رینکو سینگ هتریک کند.

رینکو نیز زیاد دوام نیاورد و با ۶ دوش کیچ شد که باعث شد کلکته به ۹۰-۶ سقوط کند.

سپس راومن پاول و رامدیپ سینگ تلاش کردند بازی را دوباره زنده کنند، اما نتوانستند به اندازه لازم سریع بازی کنند.

دونالد ترمپ: برنامه‌ای برای تمدید آتش‌بس با ایران ندارم

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که برنامه‌ای برای تمدید آتش‌بس با ایران ندارد.

آقای ترمپ این سخن را در گفت‌وگو با شبکۀ خبری ABC News ابراز کرد.

او به جاناتان کارل خبرنگار این شبکه گفت: «ممکن است هر اتفاقی بیفتد ولی من معتقدم که دستیابی به یک توافق، ارجحیت دارد؛ چراکه در این‌صورت آنها هم می‌توانند کشورشان را بازسازی کنند.»

هفتۀ نخست آتش‌بس دوهفته‌ای به پایان رسیده و از امروز چهارشنبه هفتۀ دوم این آتش‌بس آغاز شده است.

هند ۱۳ تُن واکسین بیماری سل و مواد مرتبط آن را به افغانستان کمک کرده است

هند ۱۳ تُن واکسین بیماری سل و مواد مرتبط آن را به افغانستان کمک کرده است.

راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این کمک‌ها با هدف تقویت برنامه واکسیناسیون کودکان در برابر بیماری سل انجام شده است.

وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز اعلام کرده که این محموله شامل یک میلیون دوز واکسین تیتانوس و ۹.۸ میلیون دوز واکسن توبرکلوز را شامل می‌شود.

پیش از این هم هند کمک‌های صحی به افغانستان داشته است.

طالبان به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های سازمان ملل درمورد مقام‌های‌شان را «ناعادلانه» خواند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، این اقدام را «ناعادلانه» و نقض حقوق مردم افغانستان خواند.

او روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون ملی گفت که تحریم‌ها از آغاز تاکنون بی‌اثر بوده و تنها مردم را متأثر می‌سازد.

مجاهد تأکید کرد که طالبان خواهان تفاهم با جامعه جهانی هستند و انتظار دارند سازمان ملل به‌جای فشار سیاسی، برای نزدیک‌تر شدن افغانستان و جهان تلاش کند.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه اطلاعات مربوط به چهار مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌ها به‌روزرسانی کرد. این اقدام شامل محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایت‌الله بدری می‌شود.

به گفته سازمان ملل، این تغییرات تحریم‌های تازه نیست، بلکه برای تکمیل و دقیق‌تر شدن اطلاعات هویتی این افراد انجام شده و در چارچوب قطعنامه ۱۹۸۸ صورت گرفته است.

نخستین محموله از تجهیزات طبی حیاتی و سایر کمک‌ها وارد ایران شد

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر روز سه‌شنبه ۲۵ حمل اعلام کرده که یک محموله تجهیزات طبی و کمک‌های ضروری وارد ایران شده است.

به گفته این نهاد، این نخستین کمک برون‌مرزی از زمان آغاز جنگ امریکا و اسرائیل با ایران در سال گذشته است.

این محموله که شامل کیت‌های تداوی فوری است، از ترکیه به ایران منتقل شده و برای کمک به مجروحان و بیماران استفاده می‌شود.

مسئولان می‌گویند به‌دلیل اختلال در زنجیره‌های تأمین، رساندن کمک‌های پزشکی دشوارتر شده و قرار است در هفته‌های آینده کمک‌های بیشتری نیز ارسال شود.

در همین حال، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از ارسال ۱۷۱ تُن کمک بشردوستانه به ایران خبر داده که شامل مواد ضروری برای حدود ۲۵ هزار نفر است.

حدود ۲۵۰ پناهجو، به‌شمول کودکان، پس از غرق شدن قایق در دریای آندامان ناپدید شدند

آرشیف
سازمان ملل اعلام کرده است که پس از واژگون شدن یک قایق در دریای آندامان، حدود ۲۵۰ نفر، به شمول کودکان ناپدید شده‌اند.

کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل (یوان اچ سی آر ) اعلام کرده این قایق که از بنگلادیش به‌سوی مالیزیا در حرکت بود، به‌دلیل هوای خراب و ازدحام بیش از حد غرق شده است.

گفته می‌شود سرنشینان آن بیشتر پناهجویان روهینگیا بودند که برای فرار از شرایط دشوار، راهی سفر دریایی شده بودند.

جزئیات دقیق این رویداد هنوز روشن نیست، اما گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که این قایق حدود ۲۸۰ سرنشین داشته و در چهارم اپریل از بنگلادش حرکت کرده بود.

ترمپ: مذاکرات با ایران در پاکستان ممکن است دو روز دیگر از سر گرفته شود

رئیس‌جمهور امریکا روز سه‌شنبه ۲۵ حمل به روزنامه «نیویورک پست» گفت مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ ممکن است طی دو روز آینده در پاکستان از سر گرفته شود.

دونالد ترمپ اظهار داشت: «بهتر است همان‌جا بمانید، واقعاً، چون ممکن است طی دو روز آینده اتفاقی بیفتد و ما تمایل زیادی داریم که به آنجا برویم».

او افزود که عاصم منیر، فرمانده اردوی پاکستان، در مورد این مذاکرات «کار فوق‌العاده‌ای» انجام می‌دهد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت: «او فوق‌العاده است و به همین دلیل احتمال این‌که دوباره به آن‌جا برویم زیاد است».

پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که این مذاکرات که دور اول آن ۲۲ حمل در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بدون نتیجه پایان یافت، روز پنجشنبه از سرگرفته شود. با این حال، انجام دور دیگری از مذاکرات هنوز قطعی نشده است.

نشست نمایندگان لبنان و اسرائیل در واشنگتن

تصاویر علی خامنه‌ای در جنوب لبنان
قرار است نمایندگان لبنان و اسرائیل امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) در واشنگتن برای گفت‌وگو با میانجی‌گری امریکا دربارهٔ پایان دادن به جنگ در لبنان دیدار کنند، اما چشم‌انداز دستیابی به توافق در جریان این مذاکرات مبهم است.

نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله خواستار لغو این مذاکرات پیش از آغاز آن شده است. او این مذاکرات را «بی‌فایده» خوانده و افزوده که چنین تصمیمی نیازمند اجماع داخلی در لبنان است.

حزب‌الله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که بخش های وسیعی از جنوب لبنان را در کنترل خود دارد.

حزب‌الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب‌الله را در فهرست سیاه اش شامل کرده است.

نواف سلام، صدراعظم لبنان، در ۲۲ حمل در پی فشار حزب‌الله، اعلام کرده بود که سفر خود به ایالات متحده را لغو کرده است.

لبنان در ۱۱ حوت پارسال، پس از حملهٔ حزب‌الله به اسرائیل، به جنگ گستردهٔ منطقه‌ای مرتبط با ایران کشیده شد.

از آن زمان، با وجود درخواست‌های بین‌المللی، حملات اسرائیل، از جمله حمله‌ای بسیار سنگین به بیروت در ۱۹ حمل، بیش از دو هزار نفر را کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. طی این مدت، نیروهای زمینی اسرائیل نیز به جنوب لبنان وارد شده‌اند.

در نشست امروز که با میانجی‌گری مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا برگزار خواهد شد، سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن و نیز سفیر امریکا در بیروت نیز شرکت خواهند داشت.

چین محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را «خطرناک و غیرمسئولانه» خواند

گوئو جیاکون سخنگوی وزارت خارجهٔ چین
سخنگوی وزارت خارجهٔ چین اقدام امریکا در زمینۀ محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را «خطرناک و غیرمسئولانه» خواند.

گوئو جیاکون ، امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) دربارهٔ محاصرهٔ دریایی امریکا در تنگهٔ هرمز گفت: «این اقدام تنها تنش‌ها را تشدید و توافق آتشبس شکنندهٔ موجود را تضعیف میکند و ایمنی عبور و مرور از تنگه را بیشتر به خطر میاندازد.»

ایران از زمان آغاز جنگ اخیر در نهم حوت پارسال بهجز به تعداد محدودی از کشتی‌ها اجازهٔ عبور از تنگۀ هرمز نداده است. در واکنش به این اقدام، اردوی امریکا پس از ظهر روز دوشنبه (۲۴حمل) محاصرهٔ دریایی بنادر و کشتی‌های ایران را آغاز کرد.

در همین حال، روزنامهٔ والاستریت ژورنال گزارش داده که عربستان سعودی تلاش می کند که محاصرهٔ تنگۀ هرمز پایان یابد و واشنگتن و تهران به مذاکره برگردند.

