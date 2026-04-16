رویترز: واردات مواد سوخت روسیه و بلاروس به افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی افزایش یافته

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به دلیل کاهش عرضه از شرق‌میانه، واردات مواد سوخت خود از روسیه و بلاروس را به گونۀ قابل توجهی افزایش داده‌اند.

به گفتۀ منابع تجاری، صادرات تیل به افغانستان و منطقۀ آسیای مرکزی در سه ماه اول سال جاری (جنوری تا مارچ) بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که بیشتر آن از طریق راه آهن انجام شده است.

بر اساس این گزارش، کل واردات در این دوره به حدود ۳.۳۴۷ میلیون تن رسیده است که به گونۀ قابل توجهی بیشتر از دورۀ قبل است.

در این گزارش آمده است که به نظر می‌رسد افغانستان بیشترین واردات را داشته است، زیرا واردات آن از روسیه و بلاروس در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده و به حدود ۵۳۰ هزار تن رسیده است.