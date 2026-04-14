نخستین محموله از تجهیزات طبی حیاتی و سایر کمک‌ها وارد ایران شد

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر روز سه‌شنبه ۲۵ حمل اعلام کرده که یک محموله تجهیزات طبی و کمک‌های ضروری وارد ایران شده است.

به گفته این نهاد، این نخستین کمک برون‌مرزی از زمان آغاز جنگ امریکا و اسرائیل با ایران در سال گذشته است.

این محموله که شامل کیت‌های تداوی فوری است، از ترکیه به ایران منتقل شده و برای کمک به مجروحان و بیماران استفاده می‌شود.

مسئولان می‌گویند به‌دلیل اختلال در زنجیره‌های تأمین، رساندن کمک‌های پزشکی دشوارتر شده و قرار است در هفته‌های آینده کمک‌های بیشتری نیز ارسال شود.

در همین حال، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از ارسال ۱۷۱ تُن کمک بشردوستانه به ایران خبر داده که شامل مواد ضروری برای حدود ۲۵ هزار نفر است.

حدود ۲۵۰ پناهجو، به‌شمول کودکان، پس از غرق شدن قایق در دریای آندامان ناپدید شدند

سازمان ملل اعلام کرده است که پس از واژگون شدن یک قایق در دریای آندامان، حدود ۲۵۰ نفر، به شمول کودکان ناپدید شده‌اند.

کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل (یوان اچ سی آر ) اعلام کرده این قایق که از بنگلادیش به‌سوی مالیزیا در حرکت بود، به‌دلیل هوای خراب و ازدحام بیش از حد غرق شده است.

گفته می‌شود سرنشینان آن بیشتر پناهجویان روهینگیا بودند که برای فرار از شرایط دشوار، راهی سفر دریایی شده بودند.

جزئیات دقیق این رویداد هنوز روشن نیست، اما گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که این قایق حدود ۲۸۰ سرنشین داشته و در چهارم اپریل از بنگلادش حرکت کرده بود.

ترمپ: مذاکرات با ایران در پاکستان ممکن است دو روز دیگر از سر گرفته شود

رئیس‌جمهور امریکا روز سه‌شنبه ۲۵ حمل به روزنامه «نیویورک پست» گفت مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ ممکن است طی دو روز آینده در پاکستان از سر گرفته شود.

دونالد ترمپ اظهار داشت: «بهتر است همان‌جا بمانید، واقعاً، چون ممکن است طی دو روز آینده اتفاقی بیفتد و ما تمایل زیادی داریم که به آنجا برویم».

او افزود که عاصم منیر، فرمانده اردوی پاکستان، در مورد این مذاکرات «کار فوق‌العاده‌ای» انجام می‌دهد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت: «او فوق‌العاده است و به همین دلیل احتمال این‌که دوباره به آن‌جا برویم زیاد است».

پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که این مذاکرات که دور اول آن ۲۲ حمل در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بدون نتیجه پایان یافت، روز پنجشنبه از سرگرفته شود. با این حال، انجام دور دیگری از مذاکرات هنوز قطعی نشده است.

نشست نمایندگان لبنان و اسرائیل در واشنگتن

تصاویر علی خامنه‌ای در جنوب لبنان

قرار است نمایندگان لبنان و اسرائیل امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) در واشنگتن برای گفت‌وگو با میانجی‌گری امریکا دربارهٔ پایان دادن به جنگ در لبنان دیدار کنند، اما چشم‌انداز دستیابی به توافق در جریان این مذاکرات مبهم است.

نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله خواستار لغو این مذاکرات پیش از آغاز آن شده است. او این مذاکرات را «بی‌فایده» خوانده و افزوده که چنین تصمیمی نیازمند اجماع داخلی در لبنان است.

حزب‌الله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که بخش های وسیعی از جنوب لبنان را در کنترل خود دارد.

حزب‌الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب‌الله را در فهرست سیاه اش شامل کرده است.

نواف سلام، صدراعظم لبنان، در ۲۲ حمل در پی فشار حزب‌الله، اعلام کرده بود که سفر خود به ایالات متحده را لغو کرده است.

لبنان در ۱۱ حوت پارسال، پس از حملهٔ حزب‌الله به اسرائیل، به جنگ گستردهٔ منطقه‌ای مرتبط با ایران کشیده شد.

از آن زمان، با وجود درخواست‌های بین‌المللی، حملات اسرائیل، از جمله حمله‌ای بسیار سنگین به بیروت در ۱۹ حمل، بیش از دو هزار نفر را کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. طی این مدت، نیروهای زمینی اسرائیل نیز به جنوب لبنان وارد شده‌اند.

در نشست امروز که با میانجی‌گری مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا برگزار خواهد شد، سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن و نیز سفیر امریکا در بیروت نیز شرکت خواهند داشت.

چین محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را «خطرناک و غیرمسئولانه» خواند

گوئو جیاکون سخنگوی وزارت خارجهٔ چین

سخنگوی وزارت خارجهٔ چین اقدام امریکا در زمینۀ محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را «خطرناک و غیرمسئولانه» خواند.

گوئو جیاکون ، امروز سه‌شنبه (۲۵حمل) دربارهٔ محاصرهٔ دریایی امریکا در تنگهٔ هرمز گفت: «این اقدام تنها تنش‌ها را تشدید و توافق آتشبس شکنندهٔ موجود را تضعیف میکند و ایمنی عبور و مرور از تنگه را بیشتر به خطر میاندازد.»

ایران از زمان آغاز جنگ اخیر در نهم حوت پارسال بهجز به تعداد محدودی از کشتی‌ها اجازهٔ عبور از تنگۀ هرمز نداده است. در واکنش به این اقدام، اردوی امریکا پس از ظهر روز دوشنبه (۲۴حمل) محاصرهٔ دریایی بنادر و کشتی‌های ایران را آغاز کرد.

در همین حال، روزنامهٔ والاستریت ژورنال گزارش داده که عربستان سعودی تلاش می کند که محاصرهٔ تنگۀ هرمز پایان یابد و واشنگتن و تهران به مذاکره برگردند.

گوترش خواستار ادامۀ مذاکرات طرفین درگیر در جنگ ایران شد

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از واشنگتن و تهران خواست که مذاکرات صلح را از سر بگیرند.

آقای گوترش ، در پستی در ایکس روز دوشنبه (۲۴حمل) در عین حال خواستار حفظ کامل آتش‌بس بین اطراف درگیر شده است.

او افزوده:‌ «همه طرف‌های درگیر باید آزادی کشتیرانی را، از جمله در تنگۀ هرمز، مطابق با حقوق بین‌الملل رعایت کنند.

این پس از آن است که گفت‌وگو ها بین امریکا و ایران روز شنبه گذشته در اسلام آباد بدون رسیدن به توافقی به پایان رسید.

ایالات متحده می‌گوید که با توجه به روشن‌ کردن همه خطوط قرمز این کشور در اسلام‌آباد برای تهران، اکنون برای دستیابی به توافق، توپ در زمین جمهوری اسلامی است.

اردوی ایالات متحده از عصر روز دوشنبه (۲۴حمل) همه بنادر ایران را در خلیج فارس مسدود کرد و عملاً کنترل ترافیک دریایی را به‌دست گرفت.

محاصره دریایی بنادر ایران با تهدیدی دیگر از طرف ترمپ آغاز شد

همزمان با فرارسیدن زمانی که سنتکام برای آغاز محاصره دریایی بنادر ایران در اطراف تنگۀ هرمز اعلام کرده بود، دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا تهدید کرد که هر «قایق تهاجمی تندرو» از طرف ایران به خط محاصرۀ امریکا نزدیک شود بلافاصله نابود خواهد شد.

فرماندهی مرکزی امریکا ،سنتکام، روز یک‌شنبه (۲۳ حمل ) رسماً اعلام کرده بود که محاصرۀ بنادر ایران در تنگۀ هرمز روز دوشنبه ساعت ۵.۵ بعد ازظهر به وقت ایران آغاز می‌شود.

با فرارسیدن این زمان، دونالد ترمپ، امروز در شبکۀ اجتماعی خود نوشت: «اخطار! اگر هر یک از کشتی‌ها خود را به نقطه‌ای نزدیک محاصرۀ ما برسانند، بلافاصله نابود خواهند شد.»

در پیام تازۀ ترمپ اشاره شده است که اردوی امریکا برای این کار «از همان سیستم کشتاری استفاده خواهد کرد که علیه قاچاقچیان مواد مخدر در قایق‌های روی دریا استفاده می‌کنیم».

رئیس جمهور امریکا پیام خود را با اشاره به نابودی کامل نیروی دریایی ایران آغاز کرده است: «نیروی دریایی ایران اکنون در قعر دریای خوابیده است- کاملا نابود شده- ۱۵۸ کشتی.» او سپس ادامه می‌دهد که امریکا تنها چیزی که از نیروی دریایی ایران هدف نگرفته همین «قایق‌های تهاجمی تندرو» است، چون امریکا آنها را تهدید بزرگی در نظر نگرفته است.

پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری، در انتخابات به پیروزی تاریخی دست یافت

پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری

پیتر مجیار، رهبر اپوزیسیون هنگری، در انتخابات در برابر ویکتور اوربان، صدراعظم این کشور به پیروزی تاریخی دست یافت.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اوربان، نزدیک‌ترین متحد دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در اروپا، شب گذشته گفت: «نتایج انتخابات هنوز نهایی نشده است، اما وضعیت قابل درک و روشن است.»

اما به گفتۀ کمیسیون انتخابات هنگری، تقریباً همه آرا شمارش شده و پیروزی مجیار قطعی است.

او در شهر بوداپست برای هوادارانش سخنرانی کرد و گفت که نخستین سفر خارجی‌اش به وارسا خواهد بود.

پاپ لئو چهاردهم سفر ۱۱ روزه‌اش به افریقا را از الجزایر آغاز کرد

پاپ لئو چهاردهم

پاپ لئو چهاردهم امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل در آغاز یک سفر ۱۱ روزه به افریقا، راهی الجزایر شد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او نخستین رهبر کاتولیک‌های جهان خواهد بود که به کشور مسلمان الجزایر سفر می‌کند.

ژان پاول ویسکو، اسقف اعظم الجزایر گفته است که پاپ لئو قصد دارد در ایجاد «پل‌ها میان جهان مسیحی و مسلمان» کمک کند.

تنها چند ساعت پیش از آن که پاپ لئو روم را ترک کند، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به درخواست‌هایش برای پایان خشونت‌ها در جنگ ایران به گونۀ علنی از او انتقاد کرد.

ترمپ به خبرنگاران گفت: «من طرفدار بزرگ پاپ لئو نیستم.»

رئیس جمهور ترمپ، پاپ لئو را متهم کرد که با کشوری که به گفتۀ ترمپ خواهان سلاح هسته‌ای است، بازی می‌کند.

برای نخستین‌بار یک زن مسئولیت رهبری اردوی استرالیا را به عهده می‌گیرد

سوزان کویل، رئیس توانایی‌های مشترک اردوی استرالیا

استرالیا امروز دوشنبه، ۲۴ ماه حمل اعلام کرد که برای نخستین‌بار در تاریخ، یک زن اردوی این کشور را رهبری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم بخشی از تغییرات در رهبری نیروهای دفاعی استرالیا است.

به گفتۀ انتونی آلبانیزی، صدراعظم استرالیا، سوزان کویل، رئیس توانایی‌های مشترک، در ماه جولای به‌عنوان لوی درستیز اردوی استرالیا تعیین خواهد شد.

کویل ۵۵ ساله در سال ۱۹۸۷ به اردو پیوست.

تقرر کویل در این پست در حالی است که اردوی استرالیا تلاش می‌کند تا شمار افسران زن را در صفوف خود افزایش دهد.

این نهاد با موجی از اتهامات درباره آزار و اذیت جنسی سیستماتیک و تبعیض روبه‌رو است.

در حال حاضر، زنان حدود ۲۱ درصد از نیروهای دفاعی و ۱۸.۵ درصد از مقام‌های رهبری ارشد استرالیا را تشکیل می‌دهند.

