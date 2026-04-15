دیدار متقی با سفیر عربستان سعودی؛ یکی از بحثها مذاکرات طالبان با پاکستان بوده است
وزیر خارجۀ حکومت طالبان در دیدار با سفیر عربستان سعودی در بارۀ مذاکرات صلح با پاکستان گفتوگو کرد.
وزارت خارجۀ طالبان با روز چهارشنبه در اعلامیهای گفته که امیرخان متقی، فیصل طلق البقمی، سفیر عربستان سعودی در افغانستان را در جریان مذاکرات برگزار شده در چین قرار داده است.
طبق این بیانیه، متقی ابراز امیدواری کرده که مسائل جزئی و مشکلات تخنیکی مانع پیشرفت مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان نشود.
مذاکرات غیررسمی صلح میان نمایندگان طالبان و پاکستان از ۱ تا ۷ اپریل با میانجیگری پکن در ارومچی چین برگزار شد.
پیشبینیها از ریزش بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها در ۲۱ ولایت افغانستان
بر اساس پیشبینیها، ۲۱ ولایت افغانستان روز پنجشنبه گواه بارانهای شدید و سیلابها خواهند بود.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در بیانیهای اعلام کرد که انتظار میرود ولایتهای نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، بغلان، میدان وردک، بدخشان، تخار، سمنگان، کندز، بلخ، سرپل، بامیان، غور و دایکندی گواه بارانهای شدید و سیلابها خواهند بود.
میزان بارانها ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
بر اساس آمار ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، در نتیجۀ جاری شدن سیلابها و دیگر رویدادهای مرتبط با بارندگیها از ۶ تا ۲۴ حمل دست کم ۱۷۷ نفر کشته و ۹ نفر دیگر مفقود شده اند.
نور احمد لکنوال نقش مهمی در پیروزی تیم چینای سوپر کینگز ایفا کرد
نور احمد لکنوال، توپانداز افغان در دیدار دیروز لیگ برتر کریکت هند با نمایش درخشان خود نقش مهمی در پیروزی تیم چینای سوپر کینگز ایفا کرد.
او با ۲۱ دوش، سه ویکت به دست آورد.
در نتیجه، تیم چینای سوپر کینگز، تیم رقیب کلکته نایت رایدرز را با تفاوت ۳۲ دوش شکست داد و دومین پیروزی پیاپی خود را ثبت کرد.
چینای سوپر کینگز که پنج بار قهرمان شده است، با از دست دادن ۵ ویکت، ۱۹۲ دوش انجام داده بود.
سپس نور احمد با توپاندازی چرخشی دست چپ خود، تیم کلکته را به ۱۶۰-۷ محدود کرد.
سه ویکت تیم کلکته بهزودی سقوط کرد، اما تیم هنوز در رقابت بود تا زمانی که نور احمد وارد حمله شد.
نور احمد، آینکیا رهانی، کپیتان تیم کلکته را در ۲۸ دوش آوت کرد و همچنان کامیرون گرین، بازیکن استرالیایی را بدون کسب هیچ دوشی از میدان خارج ساخت، اما نتوانست در برابر رینکو سینگ هتریک کند.
رینکو نیز زیاد دوام نیاورد و با ۶ دوش کیچ شد که باعث شد کلکته به ۹۰-۶ سقوط کند.
سپس راومن پاول و رامدیپ سینگ تلاش کردند بازی را دوباره زنده کنند، اما نتوانستند به اندازه لازم سریع بازی کنند.
ملل متحد: زنان بازگشتهٔ افغان از پاکستان و ایران به افغانستان، با خطر بیشتر فقر روبهرو اند
ملل متحد گفته است که زنان بازگشتهٔ افغان از پاکستان و ایران به افغانستان، با خطر بیشتر فقر، سوء استفاده و روی آوردن به استراتیژیهای زیانبار برای کنار آمدن با شرایط روبهرو اند.
بخش زنان ملل متحد برای افغانستان امروز در شبکۀ ایکس نوشت که در یک مطالعه دربارهٔ ادغام اقتصادی زنان بازگشتهٔ افغان به کشورشان، موانع ساختاری در برابر مشارکت اقتصادی آنان را شناسایی کرده است.
در ادامه آمده است، این گزارش پیشنهادهای عملی را برای تقویت جذب اقتصادی زنان بازگشته در اقتصاد افغانستان و همچنین تحکیم همبستگی اجتماعی با جوامع میزبان ارائه میدهد.
به گفتۀ بخش زنان ملل متحد برای افغانستان، در حالی که نیازهای فوری بشردوستانه باید همچنان برآورده شوند، به همان اندازه مهم است که در راهحلهای درازمدت نیز سرمایهگذاری صورت گیرد.
این در حالی است که سازمان عملیات حفاظت مدنی و کمکهای بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه، ۲۴ حمل با نشر گزارشی گفت، که بیشتر افغانهای برگشتکننده از ایران و پاکستان نه خانه و درآمد دارند و نه هم دسترسی به خدمات اولیه.
این سازمان افزوده که با توجه به شرایط شکنندۀ افغانستان، در این میان زنان و کودکان با بیشترین خطرات روبهرو هستند.
هند ۱۳ تُن واکسین بیماری سل و مواد مرتبط آن را به افغانستان کمک کرده است
راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، روز سهشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این کمکها با هدف تقویت برنامه واکسیناسیون کودکان در برابر بیماری سل انجام شده است.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز اعلام کرده که این محموله شامل یک میلیون دوز واکسین تیتانوس و ۹.۸ میلیون دوز واکسن توبرکلوز را شامل میشود.
پیش از این هم هند کمکهای صحی به افغانستان داشته است.
طالبان بهروزرسانی فهرست تحریمهای سازمان ملل درمورد مقامهایشان را «ناعادلانه» خواند
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به بهروزرسانی فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، این اقدام را «ناعادلانه» و نقض حقوق مردم افغانستان خواند.
او روز سهشنبه در گفتوگو با رادیو و تلویزیون ملی گفت که تحریمها از آغاز تاکنون بیاثر بوده و تنها مردم را متأثر میسازد.
مجاهد تأکید کرد که طالبان خواهان تفاهم با جامعه جهانی هستند و انتظار دارند سازمان ملل بهجای فشار سیاسی، برای نزدیکتر شدن افغانستان و جهان تلاش کند.
این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه اطلاعات مربوط به چهار مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریمها بهروزرسانی کرد. این اقدام شامل محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایتالله بدری میشود.
به گفته سازمان ملل، این تغییرات تحریمهای تازه نیست، بلکه برای تکمیل و دقیقتر شدن اطلاعات هویتی این افراد انجام شده و در چارچوب قطعنامه ۱۹۸۸ صورت گرفته است.
هزاران تن از باشندگان هرات در مراسم خاکسپاری قربانیان حملۀ اخیر در این ولایت اشتراک کردند
شماری از باشندگان ولایت هرات امروز سهشنبه (۲۵حمل) پس از راهپیمایی اعتراضی در پیوند به حملۀ مسلحانه به غیرنظامیان در این ولایت ، در مراسم خاکسپاری قربانیان اشتراک کردند.
به گزارش طلوع نیوز ، هزاران تن با حمل پیکرهای قربانیان، برضد هراس افگنان و مهاجمان شعار دادند.
آنها از حکومت طالبان خواستند که عاملان این رویداد مرگبار را شناسایی و به کیفر برساند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که در تیراندازی روز جمعۀ گذشته به غیرنظامیان در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای دهمیری ولسوالی انجیل هرات دستکم یازده تن کشته و یازده تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است.
طالبان: حملۀ مسلحانه در یک مسجد در بغلان چهار کشته و سه زخمی برجای گذاشت
فرماندهی امنیۀ طالبان در بغلان میگوید که در یک حملۀ مسلحانه چهار تن در این ولایت کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
این فرماندهی در خبرنامه ای گفته است که رویداد شام دوشنبه (۲۴حمل) هنگام ادای نماز در داخل یک مسجد در ولسوالی خنجان رخ داده است.
در خبرنامه ، علت این رویداد خصومتهای خانوادگی خوانده شده و گفته شده است که در پیوند به آن، دو تن بازداشت شدهاند.
پیش از این ، جمعۀ گذشته در تیراندازی مردان مسلح ناشناس به غیرنظامیان در ولایت هرات چندین تن به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که در این تیراندازی در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای دهمیری ولسوالی انجیل هرات دستکم یازده تن کشته و یازده تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این حمله در هرات را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است.
مسابقات تاشکند؛ دو تکواندوکار افغان سهشنبه با حریفانشان روبهرو خواهند شد
دو عضو تیم تکواندوی جوانان افغانستان روز سهشنبه با لباسهای رسمی خود در مسابقات قهرمانی بینالمللی تاشکند به میدان خواهند رفت.
ذبیحالله شهزاد، سخنگوی فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت که مهدی یعقوبی با دیوید دانیلیان، بازیکن ارمنی، رقابت خواهد کرد و در صورت موفقیت، با یک بازیکن از پیرو به رقابت خواهد پرداخت.
به همین ترتیب، سدیس سکندر با آرتور اسماعیلوف، بازیکن قرقیزستانی، مبارزه خواهد کرد و در صورت موفقیت، با یک بازیکن اوکراینی هم رقابت خواهد کرد.
چهار عضو تیم تکواندوی جوانان افغانستان در مسابقات قهرمانی بینالمللی تاشکند شرکت میکنند.
این رقابتها که از روز یکشنبه ۲۳ حمل آغاز شده است، تا ۲۸ این ماه ادامه خواهد داشت.
حدود یک هزار ورزشکار از ۱۱۶ کشور در این مسابقات شرکت کرده اند.
ادامۀ مجازات بدنی متهمان در افغانستان؛ طالبان پنج متهم را میدان وردک و زابل شلاق زدند
ستره محکمۀ حکومت طالبان روز دوشنبه از مجازات بدنی برخی متهمان در ولایتهای میدان وردک و زابل خبر داد.
بر اساس اعلامیۀ این محکمه، چهار نفر از جمله یک زن، به جرم زنا و لواطت در ولسوالی سیدآباد میدان وردک در محضر عام شلاق زده شدند.
این افراد توسط محکمۀ ابتدایی حکومت طالبان هر کدام به دو سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند و این حکم پس از تأییدی ستره محکمه اجرا شد.
بر اساس اعلامیۀ ستره محکمۀ حکومت طالبان، یک فرد متهم به سرقت در زابل هم در محضر عام شلاق زده شده است.
بر اساس اعلامیه، این فرد به سه سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.
گروههای حقوق بشری مجازات بدنی متهمان در محضر عام از سوی طالبان را خلاف کرامت انسانی و نقض حقوق بشر میدانند، اما طالبان میگویند که با این کار شریعت اسلام را تطبیق میکنند.