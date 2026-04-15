بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۲۱ ولایت افغانستان روز پنج‌شنبه گواه باران‌های شدید و سیلاب‌ها خواهند بود.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار می‌رود ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، بغلان، میدان وردک، بدخشان، تخار، سمنگان، کندز، بلخ، سرپل، بامیان، غور و دایکندی گواه باران‌های شدید و سیلاب‌ها خواهند بود.

میزان باران‌ها ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بر اساس آمار ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، در نتیجۀ جاری شدن سیلاب‌ها و دیگر رویدادهای مرتبط با بارندگی‌ها از ۶ تا ۲۴ حمل دست کم ۱۷۷ نفر کشته و ۹ نفر دیگر مفقود شده اند.