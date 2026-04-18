اولین گروپ افغان‌ها برای اشتراک در مراسم حج، امروز(شنبه ۲۹ حمل) وارد عربستان سعودی شد.

براساس اعلامیه‌ای وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، امسال 30 هزار افغان با ۹۶ پرواز توسط شرکت های هوانوردی آریانا و کام ایر برای اشتراک در مراسم حج، از افغانستان به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.

در اعلامیه گفته شده که 15 هزار افغان به مدینه و 15 هزار تن هم به جده اعزام خواهند شد.

مراسم حج امسال در هفته آخر ماه می آغاز می‌شود.